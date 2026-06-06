Rohamtempóban fejlődik az ukrán hadiipar, de van egy súlyos gyenge pontja

A lap kiemeli, hogy a kínai piac mérete, elérhetősége és az alacsony árak miatt az ázsiai ország továbbra is kulcsszerepet játszik az ukrán védelmi ipar ellátási láncaiban. Az ukrán gyártók célja ugyanakkor nem Kína teljes kiváltása, hanem a kritikus függőség mérséklése. Ennek érdekében
egyre több beszerzést irányítanak az Európai Unióba, az Egyesült Államokba, Tajvanra és Dél-Koreába, miközben az egyes alkatrészek esetében több alternatív elérési útvonalat is kiépítenek.
A BlueBird Tech rámutatott, hogy Kínától nem kizárólag Ukrajna függ, mivel a világ feldolgozóiparának jelentős része is a kínai kapacitásokra épül. Ukrajna esetében azonban ez a kiszolgáltatottság nem pusztán gazdasági kockázatot jelent, hanem a harctéri ellenálló képességet is közvetlenül befolyásolja. Az XTI Engineering ezzel szemben elsősorban olyan európai gyártókkal dolgozik együtt, amelyek hosszú távú működésük során már bizonyították megbízhatóságukat. A vállalat kis szériában állít elő összetett mérnöki berendezéseket, ami megkönnyíti a beszerzések tervezését és a szükséges alkatrészkészletek fenntartását.
Az ukrán védelmi szektor emellett aktívan bővíti nemzetközi együttműködéseit. Több európai országgal, köztük Norvégiával, Hollandiával, Romániával és Németországgal indultak közös dróngyártási projektek, amelyekben az ukrán fél a harctéri tapasztalatokat és a technológiát, az európai partnerek pedig a finanszírozást és a gyártókapacitást biztosítják. Az ukrán rakétagyártás üteme szintén növekszik, a magánszektorban például naponta három Flamingo rakétát állítanak elő. A termelés a várakozások szerint jelentősen megemelkedik majd, amint a gyártóüzemek teljesen átállnak a belföldi fejlesztésű hajtóművek használatára.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Rendszerváltást követel az ingatlanszakma - Elárulták a szakértők, mire számítanak a következő öt évben
14 ábrán mutatjuk, mit gondolnak a válaszadók.
Kibukott a súlyos titok: Amerika majdnem elvesztette a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót
Hosszú időbe telik a helyreállítás.
Magas helyről jött a figyelmeztetés: nagy bajban lehet az atomhatalom, gyorsan lépni kell
Súlyos következményei lehetnek a késlekedésnek.
Magyar Péter: hamarosan jön a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat
A kiegyensúlyozottságra fognak törekedni.
Trump váratlanul állást foglalt: Amerika új mederbe terelné Putyin háborúját
Ez új gondolat részéről.
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép
Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?