Rohamtempóban fejlődik az ukrán hadiipar, de van egy súlyos gyenge pontja

A lap kiemeli, hogy a kínai piac mérete, elérhetősége és az alacsony árak miatt az ázsiai ország továbbra is kulcsszerepet játszik az ukrán védelmi ipar ellátási láncaiban. Az ukrán gyártók célja ugyanakkor nem Kína teljes kiváltása, hanem a kritikus függőség mérséklése. Ennek érdekében

egyre több beszerzést irányítanak az Európai Unióba, az Egyesült Államokba, Tajvanra és Dél-Koreába, miközben az egyes alkatrészek esetében több alternatív elérési útvonalat is kiépítenek.

A BlueBird Tech rámutatott, hogy Kínától nem kizárólag Ukrajna függ, mivel a világ feldolgozóiparának jelentős része is a kínai kapacitásokra épül. Ukrajna esetében azonban ez a kiszolgáltatottság nem pusztán gazdasági kockázatot jelent, hanem a harctéri ellenálló képességet is közvetlenül befolyásolja. Az XTI Engineering ezzel szemben elsősorban olyan európai gyártókkal dolgozik együtt, amelyek hosszú távú működésük során már bizonyították megbízhatóságukat. A vállalat kis szériában állít elő összetett mérnöki berendezéseket, ami megkönnyíti a beszerzések tervezését és a szükséges alkatrészkészletek fenntartását.

Az ukrán védelmi szektor emellett aktívan bővíti nemzetközi együttműködéseit. Több európai országgal, köztük Norvégiával, Hollandiával, Romániával és Németországgal indultak közös dróngyártási projektek, amelyekben az ukrán fél a harctéri tapasztalatokat és a technológiát, az európai partnerek pedig a finanszírozást és a gyártókapacitást biztosítják. Az ukrán rakétagyártás üteme szintén növekszik, a magánszektorban például naponta három Flamingo rakétát állítanak elő. A termelés a várakozások szerint jelentősen megemelkedik majd, amint a gyártóüzemek teljesen átállnak a belföldi fejlesztésű hajtóművek használatára.

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