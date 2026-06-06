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Soha nem látott gépet kaptak lencsevégre a hírhedt 51-es körzet felett - Elkészült az Egyesült Államok új szuperfegyvere?
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Soha nem látott gépet kaptak lencsevégre a hírhedt 51-es körzet felett - Elkészült az Egyesült Államok új szuperfegyvere?

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Az 51-es körzetként ismert Groom Lake-i katonai létesítmény közelében készült hőkamerás felvételen egy eddig ismeretlen, új generációs repülőgép körvonalai rajzolódnak ki, ami azonnal lázas találgatásokat indított el a repülésrajongók körében - jelentette a The Aviationist.

A felvételt a Project Fear nevű YouTube-csatorna tette közzé 2026. június 3-án egy hamarosan megjelenő videó előzeteseként. A hőkamerás képen egy nyilvánosan eddig nem ismert kialakítású repülőgép látható.

A kép hitelességét Anders Otteson, a népszerű Uncanny Expeditions YouTube-csatorna tartalomgyártója is megerősítette a The Aviationist szakportálnak. Otteson – aki az év korábbi szakaszában maga is rögzített egy jellegzetesen háromszög alakú, ismeretlen repülőgépet az 51-es körzet lezárt légterében – elmondta, hogy személyes kapcsolatban áll a Project Fear csapatával, és ő maga ajánlotta nekik a felvételhez használt InfiRay HCH50r típusú hőkamerát. Hozzátette, hogy a felvétel másolatát már hónapok óta őrzi a számítógépén, bár a rögzítésénél személyesen nem volt jelen.

Sokan megkérdőjelezték, hogy egy hőkamera képes-e ilyen részletgazdag felvételt készíteni. Otteson arra is rámutatott, hogy a repülőgép viszonylag alacsonyan haladt el a megfigyelőpont közelében, ami a szokásosnál jóval élesebb képet eredményezett.

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Az internetes közösségekben azonnal megindultak a találgatások. A legnépszerűbb elmélet szerint

a rejtélyes repülőgép az amerikai légierő NGAD (Next Generation Air Dominance) programjához és az F-47-es, hatodik generációs vadászgéphez köthető.

Ezt a feltételezést arra alapozzák, hogy a felvételen látható körvonalak rendkívül hasonlítanak a Boeing és a légierő által korábban bemutatott látványtervekre. Hozzá kell tenni azonban, hogy a Boeing azóta módosította ezeket az ábrákat, és a légierő is további változtatásokat eszközölt a nyilvánosságra hozatal előtt, hogy minél kevesebb technikai részlet szivárogjon ki.

Az F-47 az Egyesült Államok légierejének új, hatodik generációs vadászrepülőgép-programja, amely a Next Generation Air Dominance, vagyis NGAD keretében készül. A típus fejlesztési és gyártás-előkészítési szerződését 2025. március 21-én a Boeing kapta meg. A gépet az F-22 Raptor utódjának szánják, kifejezetten nagy fenyegetettségű, korszerű légvédelmi környezetben végrehajtott légifölény-műveletekre.

A részletek jelentős része titkos, de a nyilvános információk szerint az F-47 személyzettel repülő, lopakodó kialakítású, Mach 2 feletti sebességre képes platform lehet, amelyet pilóta nélküli kísérő drónokkal és fejlett hálózati rendszerekkel együtt alkalmaznának. A program így nem pusztán egy új repülőgépet jelent, hanem egy összekapcsolt harci rendszer központi elemét.

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Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images

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