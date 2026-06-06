Soha nem látott gépet kaptak lencsevégre a hírhedt 51-es körzet felett - Elkészült az Egyesült Államok új szuperfegyvere?

A felvételt a Project Fear nevű YouTube-csatorna tette közzé 2026. június 3-án egy hamarosan megjelenő videó előzeteseként. A hőkamerás képen egy nyilvánosan eddig nem ismert kialakítású repülőgép látható.
Video footage posted recently by the YouTube channel Project Fear, filmed near Area 51 at the Nevada Test and Training Range (NTTR), appears to have captured a new sixth-generation fighter aircraft, possibly the U.S. Air Force’s Next Generation Air Dominance (NGAD), known more… pic.twitter.com/VdGf8cCLjm https://t.co/VdGf8cCLjm— OSINTdefender (@sentdefender) June 5, 2026
A kép hitelességét Anders Otteson, a népszerű Uncanny Expeditions YouTube-csatorna tartalomgyártója is megerősítette a The Aviationist szakportálnak. Otteson – aki az év korábbi szakaszában maga is rögzített egy jellegzetesen háromszög alakú, ismeretlen repülőgépet az 51-es körzet lezárt légterében – elmondta, hogy személyes kapcsolatban áll a Project Fear csapatával, és ő maga ajánlotta nekik a felvételhez használt InfiRay HCH50r típusú hőkamerát. Hozzátette, hogy a felvétel másolatát már hónapok óta őrzi a számítógépén, bár a rögzítésénél személyesen nem volt jelen.
Sokan megkérdőjelezték, hogy egy hőkamera képes-e ilyen részletgazdag felvételt készíteni. Otteson arra is rámutatott, hogy a repülőgép viszonylag alacsonyan haladt el a megfigyelőpont közelében, ami a szokásosnál jóval élesebb képet eredményezett.
Az internetes közösségekben azonnal megindultak a találgatások. A legnépszerűbb elmélet szerint
a rejtélyes repülőgép az amerikai légierő NGAD (Next Generation Air Dominance) programjához és az F-47-es, hatodik generációs vadászgéphez köthető.
Ezt a feltételezést arra alapozzák, hogy a felvételen látható körvonalak rendkívül hasonlítanak a Boeing és a légierő által korábban bemutatott látványtervekre. Hozzá kell tenni azonban, hogy a Boeing azóta módosította ezeket az ábrákat, és a légierő is további változtatásokat eszközölt a nyilvánosságra hozatal előtt, hogy minél kevesebb technikai részlet szivárogjon ki.
Az F-47 az Egyesült Államok légierejének új, hatodik generációs vadászrepülőgép-programja, amely a Next Generation Air Dominance, vagyis NGAD keretében készül. A típus fejlesztési és gyártás-előkészítési szerződését 2025. március 21-én a Boeing kapta meg. A gépet az F-22 Raptor utódjának szánják, kifejezetten nagy fenyegetettségű, korszerű légvédelmi környezetben végrehajtott légifölény-műveletekre.
A részletek jelentős része titkos, de a nyilvános információk szerint az F-47 személyzettel repülő, lopakodó kialakítású, Mach 2 feletti sebességre képes platform lehet, amelyet pilóta nélküli kísérő drónokkal és fejlett hálózati rendszerekkel együtt alkalmaznának. A program így nem pusztán egy új repülőgépet jelent, hanem egy összekapcsolt harci rendszer központi elemét.
Címlapkép forrása: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images
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