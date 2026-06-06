Szép csendben olyan támogatást kapott Ukrajna az Egyesült Államokból, ami elképesztő előnyt jelent a csatatéren

A rendszer mögött transzatlanti együttműködés áll, amelyet a coloradói Vantor műholdüzemeltető, a holland Bravo1Alpha térinformatikai vállalat, az amerikai Persistent Systems és az ukrán Burevij védelmi cég közösen hozott létre. A Vantor tíz műholdja naponta hétmillió négyzetkilométert pásztáz, és a Föld bármely pontjáról 12-15 felvételt készít. A képek akár 15 perc alatt eljutnak a katonák táblagépére vagy telefonjára, megkerülve a kijevi központi kiértékelést,
amely korábban órákkal vagy napokkal lassította az információáramlást.
A Wall Street Journal szerint az eszköz adatait már többször is felhasználták az orosz-ukrán háborúban. A hadszíntéri tesztek során az ukrán egységek többek között egy lombkorona alatt rejtőző, orosz hadműveleti tervezőpontként használt épületet azonosítottak, amely körül a műholdfelvételeken páncélozott parancsnoki járművek rajzolódtak ki. Háromnapos megfigyelést követően az egységek dróncsapással semmisítették meg a célpontot.
A szoftver nem áll meg a terület figyelésében: mesterséges intelligencia segítségével figyeli a kiterjedt területeket, észleli a változásokat, és olyan háromdimenziós modelleket generál, amelyek alapján a drónok optimális berepülési útvonala is megtervezhető. Az ukrán felhasználók beszámolói szerint a koordináták jellemzően ötméteres pontossággal adják meg a célpont valós helyzetét,
ami egy 50 kilogrammos robbanótöltet esetében már bőségesen elegendő a sikeres csapáshoz.
A döntéshozatali lánc lerövidítése ugyanakkor komoly kockázatokkal is jár. Nand Mulchandani, a CIA és a Pentagon mesterséges intelligenciával foglalkozó részlegének korábbi technológiai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a hagyományos kiértékelési folyamatok ugyan lassítják a működést, de alapvető szerepük van a téves információk kiszűrésében, amelyek hiányában a katonák hibás adatok alapján indíthatnak támadásokat.
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