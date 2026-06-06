Trump háborúja évekre sebezhetővé tette Amerikát: megvan a mesterterv, de sok a buktató

Pár hétig tartott az Egyesült Államok és Izrael intenzív bombázása Irán ellen, a csapások következményei mégis hosszú évekig eltarthatnak. Az amerikai csapatok alaposan kiürítették a fegyverraktárakat, sok időbe telhet, ameddig a hadiipari óriások képesek lesznek pótolni az onnan hiányzó eszközök szükséges mennyiségét. Ezt egyre több helyen ismerik el a nyilvánosság előtt, a kimerített készleteknek ugyanakkor messzemenő következményei lehetek Washington számára, a világ más részein is meggyengülhet a nagyhatalom elrettentő képessége. Van olyan kihívó, aki csak a pillanatra vár, hogy nagyszabású katonai akciót indítson, kérdés, hogy a mostani sebezhetőség elegendő lesz-e a művelet megindításához.

Kiürített raktárak

A február 28-án induló amerikai-izraeli támadás Washington és Jeruzsálem várakozásai szerint hamar lezárulhatott volna, ám a valóság ellentétesen alakult. Hiába végeztek az ajatollahhal, több döntéshozóval és bombázták szét módszeresen a katonai célpontokat, az iszlamista rezsim kitartott. Ahogy az Epikus Harag műveletei egyre jobban elhúzódtak, világossá vált, hogy az kerekedhet felül, akinek a raktárkészletei tovább bírják. Ebben viszont Iránnak volt egy hatalmas előnye a támadókkal szemben: filléres, gyorsan összerakható drónokkal és rakétákkal vette fel a harcot, míg a másik oldalon darabonként millió dolláros eszközök álltak. Ez világossá tette, hogy bár a technológiai szintet össze sem lehet hasonlítani (a nyugati hatalmak javára), az idő Teheránnak dolgozik.

A harcok előrehaladásával egyre több olyan hang került elő, amelyik elkezdte megkérdőjelezni, hogy az amerikai stratégia meddig húzható ki. A nyugati fegyverek ugyanis nemcsak drágák, hanem pótolni is hosszadalmas azokat.

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) már áprilisban kiszámolta, hogy pontosan mennyi fegyvert lőhettek el az amerikaiak, és a kép nem festett túl jól: rengeteget. Nem is kifejezetten a mennyiség okozhat fejfájást, hanem a raktárak kiürülésének mértéke. Az akkori számok szerint az Epikus Harag előtt mintegy 3100 Tomahawk rakéta állhatott az amerikai hadsereg rendelkezésére, de rövid idő alatt 1000-nél is többet használtak fel belőlük. A haditengerészet egyik legfontosabb rakétájának pótlása több évet is igénybe vehet. A teljesség igénye nélkül további típusokra is elvégeztek becsléseket, és a kép ott sem volt rózsás:

A JASSM cirkálórakéta esetében a 4400-as készletből legalább 1100-at lőttek el,

a PrSM precíziós csapásmérő rakéták esetében a 90 darabos készlet közel felét használták el,

a rendkívül drága (28,3 millió dolláros) SM-3 hajóról indítható ballisztikus rakéta elhárító fegyverből szintén az 50 százalékot közelítheti a felhasználás,

az olcsóbb, SM-6-os esetében jobb a helyzet, ott a rendelkezésre álló 1160 darabból „maximum” 370-et lőttek ki.

A THAAD és a Patriot légvédelmi rakétarendszerek esetében is súlyos kimerülésről lehetett beszélni.

Közös ezekben, legyenek támadó, vagy elhárító eszközök, hogy mindegyik felsorolt típus – kivétel nélkül – egyenként millió dolláros tételt jelent és csak a raktárak visszatöltése éveket vehet igénybe. Az április végi jelentés megjegyezte, hogy az Egyesült Államok még képes lenne folytatni a műveleteket, ám rendkívüli szűklátókörűségre vallana pusztán a közel-keleti helyzetre koncentrálnia. A fő gondot az jelenti, hogy több szakértő már az iráni konfliktust megelőzően is arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelkezésre álló készletek elégtelenek lehetnek egy széleskörű konfliktushoz. Ebben elsősorban az indo-csendes-óceáni feszültségekre gondoltak, ahol egy Iránnál jóval nagyobb ellenféllel, Kínával szemben fenyeget az összecsapás.

Merre tovább?

A CSIS megjegyezte, hogy az összeállított hét kritikus eszköz listája közel sem teljes, számos más típusú fegyverből elegendő készlettel rendelkeznek az amerikai csapatok. A felsorolásban jóval olcsóbb alternatívákat soroltak fel, például a JDAM-et (Közös Közvetlen Támadó Lőszer), precíziós rakétákat, vagy siklóbombákat. Ezek kisebb pontossággal, rövidebb hatótávolságban, de hasonló mértékű pusztítással képesek lecsapni. Légvédelem tekintetében is rendelkeznek alternatív lehetőségekkel, ezek közül több felbukkant már az orosz-ukrán háborúban, Kijev pozitívan nyilatkozott róluk. Ez annak fényében lehet fontos, hogy Irán és Oroszország több szempontból hasonló taktikát alkalmaz. Washington ukránoknak nyújtott jelentős segítségnyújtása következtében ugyanakkor az nehezen elképzelhető, hogy éppen ők „löknék ki” az amerikai rendszereket a versenyből, inkább kiegészítő opcióként bukkanhatnak fel.

Az Egyesült Államok az iráni háborúval jelentősen rontotta a saját nyomásgyakorlási lehetőségeit a Közel-Keleten, ráadásul a szövetségesei és az egyik legnagyobb katonai felvásárlói is elfordulhatnak tőle. A Perzsa-öböl jóléti monarchiái eddig hatalmas mennyiségben szerezték be Washingtontól a drága és hatékony felszereléseket, kezdve a légvédelmi rendszerektől, a vadászgépeken át egészen a radarrendszerekig. Ezek az országok hosszú évtizedek óta tekintenek Amerikára legfontosabb védelmi-biztonsági partnerként, azóta folyamatosak a vásárlások, erre épülnek mindenütt a hadseregek gerincei. A mostani helyzetben viszont azzal a furcsa helyzettel szembesültek, hogy a saját készleteik visszatöltése érdekében éppen a gyártó hatalommal versenyeznek.

Az Iránnal vívott háború ugyanis a térségi fegyverraktárakat is alaposan megviselte.

Ez a folyamat ahhoz vezethet, hogy számos hadsereg megpróbál alternatív megoldásokat keresni. Nem véletlenül vették fel a kapcsolatot Ukrajnával, mivel az országnak rendkívül releváns és aktív tapasztalata van a hatékony védelmi rendszerek felépítésében és üzemeltetésében. Kérdés, hogy a jövőben ez a kapcsolat pontosan milyen hatást gyakorolhat az amerikai fegyvereladásokra.

A kihívást érzékelték Washingtonban is, ezért Donald Trump amerikai elnök kormányzata folyamatosan teszi a bejelentéseket, hogy felpörgetnék a gyártásokat. Az amerikai agytröszt egy újabb tanulmányban részletezte, hogy a Pentagon milyen célkitűzéseket vállalt, a felsorolt hét kritikus fontosságú rakéta 2027-es megrendeléseit illetően, valamint azok előállításának felpörgetésére. A vállalásokról listát is készítettek:

Tomahawk rakétából 2026-ban 207 darabot szállítanak (tervek szerint), jövőre 785 a rendelés. Ezzel a tempóval 2030 végére tölthetik fel a raktárakat.

A JASSM-nál 484 érkezése van idén ütemezve, jövőre 821 a kérelem, ezzel a 860-as maximális termelési kapacitás közelébe érnének. Ezt nem tervezik fejleszteni egyelőre, 2027-re elérhetik a háború előtti szintet.

A PrSM rakétákból idén mindössze 70-et adnak át, jövőre 1134-re adtak le rendelést. Ez a jelenleg rendelkezésre álló kapacitásokat messze túlszárnyalná, mégis már 2026 végén reális elképzelés a visszatöltés.

A SM-3 esetében árnyaltabb a kép, 2026-ban 52 darabot szállítanak le, 2027-re a rendelésállomány 214. A gyártókapacitás emelése is terítéken van, 2029-re térnek vissza a háború előtti szintre.

A SM-6 hasonlóak a trendek; idén 125 jön, jövőre 540 az igény, kapacitás jelentősen megemelkedik, 2028 végére lehet legkorábban a visszatöltés.

A THAAD esetében a szállítás 92 darab idén, jövőre 85-et kérnek, 2029-re állhat helyre a készlet.

Végül a Patriot légvédelmi rakétáknál durván felpörgetnék a gyártást, az idei 172 darabot jövőre 3203 darabos rendelésállománnyal bír, túlszárnyalva a lehetőségeket. 2029 körül telhetnek fel a raktárak újra.

Existing orders will begin replacing the 1,000+ Tomahawk missiles expended during the Iran War, but will not be enough to fully restore inventories to prewar levels.Read more about replenishing U.S. missile inventories: https://t.co/FNLGW2FyIo pic.twitter.com/LMLAdZxrj0 https://t.co/FNLGW2FyIo — CSIS (@CSIS) May 30, 2026

A gyártóképesség drámai növekedése egyben azt is lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok a saját készletei mellett a partnerek számára is megoldaná a raktárak töltését, teljesíteni kívánják a korábbi, vagy újonnan beérkező megrendeléseket. A 2027-es pénzügyi évre jelzett mennyiségek több esetben messze túlszárnyalják az iráni háború során elhasznált készleteket, ám ez mutatja igazán, hogy a háború előtti szintet nem tartják kielégítőnek. Különösen szembetűnő mindez a Patriot légvédelmi rakétarendszer tekintetében, ebbe az ukrajnai háború is alaposan belezavart, több ország is PAC-3 elfogórakétákat adott át Kijevnek. Ennek ellenére az ország azt állította, hogy az elmúlt négy évben ők kevesebb ilyen fegyvert használtak fel, mint amennyit a most pár hét alatt ellőttek a Perzsa-öböl térségében. A CSIS gyűjtése szerint itt többszörösen felülmúlnák a 2026 február elejei készleteket, miközben a várakozó külföldi rendelésállomány is megközelíti a 2000 darabot.

Fontos kérdés lesz, hogy miképpen zajlanak a priorizálások, a partnereknek mennyi időt kell várni az amerikai fegyverek érkezésére. Van, ahol már kézzelfogható az elégedetlenség, például Svájc egyre látványosabban fordul el az amerikai fegyverektől. A lap ugyanakkor kiemelte, hogy a hadiipari információk jelentős része nem elérhető nyilvánosan, ezért sok esetben becslésekre támaszkodnak. A hadiipari kapacitások fejlesztésénél számos más tényezőt szintén figyelembe kell venni, például azt, hogy a gyártási kapacitások nem egyeznek meg a tényleges termelési mennyiséggel. A jövő kihívásainak egyike, hogy miképpen folytatódik a hirtelen fellendülő határozottság e téren. A másik fontos tanulság, hogy jóval nagyobb figyelmet kell fordítani az olcsó, nagy hatótávolságú eszközökre az Egyesült Államoknak is. Irán ezzel a stratégiával eddig sikeresnek nevezhető stratégiát alakított ki, Washington kedvezőbb helyzetben lehetett volna, ha az Ukrajnában már kipróbált taktikákra is épít.

Sebezhető periódus

Az amerikai rakétagyártási program felfutása megkezdődött, ugyanakkor abban a szakértők egyetértenek, hogy

az Egyesült Államok még éveken át tartó, megnövekedett sebezhetőségi periódussal néz szembe.

A Pentagonnak erre vonatkozóan is terveket kell készítenie, hogy miképpen tudja ezeket a hiányosságokat gyorsan és hatékonyan kezelni, hogy felkészülten álljanak szembe egy esetleges krízishelyzettel. A legnagyobb esély erre a már említett távol-keleti térségben van, kifejezetten Tajvan hovatartozása ügyében. Hszi Csin-ping kínai elnök több alkalommal is hangsúlyozta már igényét a chipgyártó nagyhatalomnak számító sziget feletti ellenőrzés átvételére. A konfliktus könnyen háborús eseményekbe torkollhat.

Taiwan is the PLA’s top target—and China is closing the gap fast. Xi wants the military ready to seize Taiwan by 2027, with most naval and air power staged just across the strait. Read more: https://t.co/jd76Mp2kFi pic.twitter.com/YUziZWqz0j https://t.co/jd76Mp2kFi — CSIS (@CSIS) September 10, 2025

Fontos megjegyezni, hogy az iráni, eddig inkább kudarcosnak tűnő amerikai beavatkozás ellenére az Egyesült Államok nem vált könnyű ellenféllé, még Kína számára sem. A nyugati nagyhatalom nagyon aktuális harcászati tapasztalattal bír, több alkalommal is sikeres akciókat hajtottak végre, ez riasztóan hathat a riválisok számára. Pekingben alig van olyan katonai vezető, aki „szagolt már puskaport”, az ország utolsó háborúja 1979-ben volt a szomszédos Vietnám ellen. Azóta alapjaiban változott meg a hadviselés, ami szintén nem túl kedvező a kínaiakra nézve. Könnyen meglehet, hogy ezek miatt

– hiába mutatkozik most jó lehetőség egy potenciális támadás elindítására Tajvan ellen – inkább nem kockáztatják meg, hogy az Egyesült Államokkal nézzenek szembe.

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