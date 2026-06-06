Trump váratlanul állást foglalt: Amerika új mederbe terelné Putyin háborúját

Trump június 5-én, pénteken az Air Force One fedélzetén válaszolt az újságírók kérdéseire. Támogatóan reagált arra a felvetésre, hogy Zelenszkijnek és Putyinnak közvetlen párbeszédet kellene folytatnia, mielőtt Washington bekapcsolódna a hivatalos béketárgyalásokba.

Nem bánom. Hadd tárgyaljanak egymással. Én hoztam őket ebbe a helyzetbe, és szerintem ez meg fog oldódni

– fogalmazott az elnök, majd hozzátette megszokott állítását, miszerint a háború soha nem tört volna ki, ha 2022-ben ő vezette volna az Egyesült Államokat.

Az amerikai elnök megjegyzései közvetlenül Kijev diplomáciai kezdeményezését követték. Zelenszkij ukrán elnök június 4-én, csütörtökön nyílt levélben javasolt személyes találkozót Putyinnak egy semleges országban, például Svájcban, Törökországban vagy valamelyik arab államban. A tervek szerint ezen a megbeszélésen az Egyesült Államok és az európai partnerek biztonsági garanciavállalókként vennének részt.

Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon reagált a felvetésre. Bár kijelentette, hogy soha nem zárkózott el kategorikusan a tárgyalásoktól, Zelenszkij konkrét javaslatát elutasította. Az orosz elnök a közvetlen csúcstalálkozót a jelenlegi szakaszban értelmetlennek nevezte, mivel véleménye szerint az elsősorban Ukrajnának kedvezne.

A Kreml ezt követően közölte, hogy amennyiben Zelenszkij találkozni akar, utazzon Moszkvába.

Az ukrán elnök azonban visszautasította ezt a feltételt, hangsúlyozva, hogy az évek óta tartó háború után semmi nem indokolja egy ukrán vezető moszkvai látogatását, ahogy egy orosz vezető kijevi útját sem. Zelenszkij csütörtök este gyengének minősítette az orosz választ, amely szerinte azt bizonyítja, hogy Putyin valójában nem akarja lezárni a háborút.

Az ukrán államfő arra is rámutatott, hogy Moszkva éppen akkor zárkózik el az érdemi párbeszéd elől, amikor az orosz gazdaság jelentős belső nyomással, egyebek mellett üzemanyaghiánnyal, emelkedő árakkal és egy esetleges második mozgósítási hullám szükségességével küzd. Zelenszkij szerint a háború menetének megváltoztatására a leghatékonyabb eszköz a nemzetközi gazdasági szankciók további szigorítása, amellyel szisztematikusan csökkenthető Oroszország háborúfinanszírozási képessége.

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