Trump váratlanul állást foglalt: Amerika új mederbe terelné Putyin háborúját

Trump június 5-én, pénteken az Air Force One fedélzetén válaszolt az újságírók kérdéseire. Támogatóan reagált arra a felvetésre, hogy Zelenszkijnek és Putyinnak közvetlen párbeszédet kellene folytatnia, mielőtt Washington bekapcsolódna a hivatalos béketárgyalásokba.
Nem bánom. Hadd tárgyaljanak egymással. Én hoztam őket ebbe a helyzetbe, és szerintem ez meg fog oldódni
– fogalmazott az elnök, majd hozzátette megszokott állítását, miszerint a háború soha nem tört volna ki, ha 2022-ben ő vezette volna az Egyesült Államokat.
Az amerikai elnök megjegyzései közvetlenül Kijev diplomáciai kezdeményezését követték. Zelenszkij ukrán elnök június 4-én, csütörtökön nyílt levélben javasolt személyes találkozót Putyinnak egy semleges országban, például Svájcban, Törökországban vagy valamelyik arab államban. A tervek szerint ezen a megbeszélésen az Egyesült Államok és az európai partnerek biztonsági garanciavállalókként vennének részt.
Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon reagált a felvetésre. Bár kijelentette, hogy soha nem zárkózott el kategorikusan a tárgyalásoktól, Zelenszkij konkrét javaslatát elutasította. Az orosz elnök a közvetlen csúcstalálkozót a jelenlegi szakaszban értelmetlennek nevezte, mivel véleménye szerint az elsősorban Ukrajnának kedvezne.
A Kreml ezt követően közölte, hogy amennyiben Zelenszkij találkozni akar, utazzon Moszkvába.
Az ukrán elnök azonban visszautasította ezt a feltételt, hangsúlyozva, hogy az évek óta tartó háború után semmi nem indokolja egy ukrán vezető moszkvai látogatását, ahogy egy orosz vezető kijevi útját sem. Zelenszkij csütörtök este gyengének minősítette az orosz választ, amely szerinte azt bizonyítja, hogy Putyin valójában nem akarja lezárni a háborút.
Az ukrán államfő arra is rámutatott, hogy Moszkva éppen akkor zárkózik el az érdemi párbeszéd elől, amikor az orosz gazdaság jelentős belső nyomással, egyebek mellett üzemanyaghiánnyal, emelkedő árakkal és egy esetleges második mozgósítási hullám szükségességével küzd. Zelenszkij szerint a háború menetének megváltoztatására a leghatékonyabb eszköz a nemzetközi gazdasági szankciók további szigorítása, amellyel szisztematikusan csökkenthető Oroszország háborúfinanszírozási képessége.
Címlapkép forrása: Samuel Corum/Getty Images
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Trump háborúja évekre sebezhetővé tette Amerikát: megvan a mesterterv, de sok a buktató
Washington reagált a kihívásokra.
Megszólalt a harmadik hitelminősítő is: itt a Fitch értékelése Magyarországról!
Legközelebb novemberben izgulhatunk.
Egyre durvább a konfliktus: lehet, hogy örökre elvesztette egyik legszorosabb szövetségesét Ukrajna
"Reméljük, hogy az érveink eljutnak Kijevbe."
Kármán András olcsó európai hitelt is hozna az uniós forrásokkal Magyarországra
Az EIB alelnökével tárgyalt a pénzügyminiszter.
Már most kétszeresen túljegyezték az év legjobban várt tőzsdei bevezetését
Egy héten belül kiderülnek a részletek.
Bejelentés jött Moszkvából: folytatódnak a béketárgyalások
Hamarosan megérkezik az amerikai csapat.
Nagy dobásra készül a Revolut, kiderülhet, mennyit ér a neobank
Jöhet a másodlagos részvényértékesítés.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
Forinterő, eső olajár, techvezérelt lendület - májusi piaci körkép
Május a szelektív kockázatvállalás hónapja volt: miközben a részvénypiacokat az AI-lendület és az erős vállalati eredmények rekordközelbe hajtották, az olaj 18,5 százalékot esett, a forin
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?