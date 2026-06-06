A múlt hónapban Görögország egyik szigeténél, egy tengeri barlangnál furcsa szerkezetre lettek figyelmesek a halászok. A hajószerű, pilóta nélküli eszközt a kikötőbe vontatták, ahol mindenki számára világossá vált, hogy itt egy, az orosz-ukrán háborúban alkalmazott tengeri drónhoz hasonló fegyverről lehet szó. Az első információk elsődlegesen Ukrajnát jelölték meg lehetséges forrásként, de ezt Kijev tagadta, egészen mostanáig. Heorhij Tykhy, az ukrán külügyminisztérium szóvivője ugyanis bocsánatot kért Görögországtól.

A mondatok azt követően hangzottak el, hogy Athén június 3-án hivatalos diplomáciai tiltakozást nyújtott be Ukrajnának az incidens miatt. Azt állították emellett, hogy a drón az ukránoktól származik.

Az ukrán fél meg van győződve arról, hogy ez az incidens, hasonlóan más régiókban történt hasonló eseményekhez, azt bizonyítja, hogy Oroszország Ukrajna elleni folyamatos agressziója nemcsak hazánkra, hanem a szomszédos baráti államokra, Európára és az egész világra is veszélyt jelent

– hangsúlyozta Tykhy, kiemelve, hogy a körülmények előidézéséért az oroszok a felelősek.

A mondatok annak fényében különösen fontossá váltak, hogy június 4-én szintén egy ukrán drón csapódott be a román kikötőváros partjainál, Konstancában. Kijev elmondta, hogy hozzájuk tartozott az eszköz, de valójában Oroszország a felelős, mivel elektronikus hadviselési eszközökkel elterelték a drónt.

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