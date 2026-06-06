  • Megjelenítés
FONTOS Bürokratikus aktacsomagba rejtette az EU az új szuverenitási háborúját
Ukrajna színt vallott: az övék volt a titokzatos fegyver, bocsánatot kértek NATO országától
Globál

Ukrajna színt vallott: az övék volt a titokzatos fegyver, bocsánatot kértek NATO országától

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Végre pont került a talány végére, ugyanis Kijev elismerte, hogy valójában hozzájuk tartozott az ismeretlen drón – közölte a Kyiv Independent.

A múlt hónapban Görögország egyik szigeténél, egy tengeri barlangnál furcsa szerkezetre lettek figyelmesek a halászok. A hajószerű, pilóta nélküli eszközt a kikötőbe vontatták, ahol mindenki számára világossá vált, hogy itt egy, az orosz-ukrán háborúban alkalmazott tengeri drónhoz hasonló fegyverről lehet szó. Az első információk elsődlegesen Ukrajnát jelölték meg lehetséges forrásként, de ezt Kijev tagadta, egészen mostanáig. Heorhij Tykhy, az ukrán külügyminisztérium szóvivője ugyanis bocsánatot kért Görögországtól.

A mondatok azt követően hangzottak el, hogy Athén június 3-án hivatalos diplomáciai tiltakozást nyújtott be Ukrajnának az incidens miatt. Azt állították emellett, hogy a drón az ukránoktól származik.

Az ukrán fél meg van győződve arról, hogy ez az incidens, hasonlóan más régiókban történt hasonló eseményekhez, azt bizonyítja, hogy Oroszország Ukrajna elleni folyamatos agressziója nemcsak hazánkra, hanem a szomszédos baráti államokra, Európára és az egész világra is veszélyt jelent

– hangsúlyozta Tykhy, kiemelve, hogy a körülmények előidézéséért az oroszok a felelősek.

Még több Globál

Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton

Jó hírek az aszály közepén: hatalmas esővel csapott le a front a déli tájakon, de a java még csak most jön

Valójában egyetlen oka lehet a Hormuzi-szoros folytonos lezárásának: ez váratlan fordulat

A mondatok annak fényében különösen fontossá váltak, hogy június 4-én szintén egy ukrán drón csapódott be a román kikötőváros partjainál, Konstancában. Kijev elmondta, hogy hozzájuk tartozott az eszköz, de valójában Oroszország a felelős, mivel elektronikus hadviselési eszközökkel elterelték a drónt.

Kapcsolódó cikkünk

Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Yevhenii Zavhorodnii/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, eszkaláció felé tart a konfliktus – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Tisza-kormány: olcsó hitelek érkezhetnek Magyarországra, jelentkezett a Roszatom
Csapdába csalták az oroszokat, Moszkva tárgyalni akar – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility