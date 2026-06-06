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Valójában egyetlen oka lehet a Hormuzi-szoros folytonos lezárásának: ez váratlan fordulat
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Valójában egyetlen oka lehet a Hormuzi-szoros folytonos lezárásának: ez váratlan fordulat

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A The Guardian elemzése hangsúlyozza, hogy nem túl jók a kilátások Teherán számára.

Hosszú hetek óta nincs megoldás az Egyesült Államok és Irán között, a feszültség az elhúzódó tárgyalások ellenére is fennmaradt. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a felek nyitottabbnak mutatkoznak a megállapodásra, annak ellenére, hogy visszatérőek a bombázások. A cikk szerint Teheránban már egy átmeneti időszakra készülnek, ahol a törékeny béke fenntartása az elsődleges célkitűzés lehet. A probléma azonban más miatt feszíti a rezsim vezetését: hogyan élhetnek túl ebben? A helyzet ugyanis az, hogy

az ország katasztrofális állapotban van, és a gazdasági helyzet sokkal súlyosabb, mint a háborút megelőzően volt.

Akkor drámai tüntetések robbantak ki, a hírek szerint tízezrek halálával végződtek a demonstrációk.

Nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok nyitott lesz-e a szankciók visszavonására, mivel az azonnali segítség javíthatna a helyzeten. Ugyanakkor úgy vélik, hogy mindez nem lehet elég a valódi károk javítására, mivel az országban a bombázások mintegy 270 milliárd dolláros károkat okoztak. A cikk kiemeli, hogy könnyen meglehet, hogy a békés fordulatot követően a társadalom ismét a kormány ellen fordul és a korábbi véres jelentek megismétlődhetnek. A helyzetet súlyosbítja, hogy Teherán a háború első pillanataitól kezdve lekapcsolta az internetet az országban, ez pedig rengeteg munkahely megszűnéséhez vezetett.

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Az adatok szerint az infláció elszabadult az országban, különösen az élelmiszerek terén, néhány terméket már teljesen nélkülöznie kell a lakosságnak. A döntéshozók már figyelmeztettek arra, hogy „nehéz idők jönnek”, ezt maga az elnök, Maszúd Pezeskján mondta nyilvánosan.

Az ország működésképességét fenntartani egyre nehezebb, ugyanis folyamatosak az áramszünetek, igaz ezek ellenőrzöttek egyelőre.

A lap szerint sokasodik azoknak a száma, akik szerint átmenetileg „nyeregben érezheti magát” az iszlamista hatalom a Hormuzi-szoros lezárásával, de valójában egy gazdasági kényszerzubbony vár az országra a békét követően. Ebben pedig sokkal súlyosabb kilátások várhatnak Teherára, mint amit az Egyesült Államoktól a béketárgyalásokon várnak.

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