Valójában egyetlen oka lehet a Hormuzi-szoros folytonos lezárásának: ez váratlan fordulat

Hosszú hetek óta nincs megoldás az Egyesült Államok és Irán között, a feszültség az elhúzódó tárgyalások ellenére is fennmaradt. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a felek nyitottabbnak mutatkoznak a megállapodásra, annak ellenére, hogy visszatérőek a bombázások. A cikk szerint Teheránban már egy átmeneti időszakra készülnek, ahol a törékeny béke fenntartása az elsődleges célkitűzés lehet. A probléma azonban más miatt feszíti a rezsim vezetését: hogyan élhetnek túl ebben? A helyzet ugyanis az, hogy

az ország katasztrofális állapotban van, és a gazdasági helyzet sokkal súlyosabb, mint a háborút megelőzően volt.

Akkor drámai tüntetések robbantak ki, a hírek szerint tízezrek halálával végződtek a demonstrációk.

Nagy kérdés, hogy az Egyesült Államok nyitott lesz-e a szankciók visszavonására, mivel az azonnali segítség javíthatna a helyzeten. Ugyanakkor úgy vélik, hogy mindez nem lehet elég a valódi károk javítására, mivel az országban a bombázások mintegy 270 milliárd dolláros károkat okoztak. A cikk kiemeli, hogy könnyen meglehet, hogy a békés fordulatot követően a társadalom ismét a kormány ellen fordul és a korábbi véres jelentek megismétlődhetnek. A helyzetet súlyosbítja, hogy Teherán a háború első pillanataitól kezdve lekapcsolta az internetet az országban, ez pedig rengeteg munkahely megszűnéséhez vezetett.

Az adatok szerint az infláció elszabadult az országban, különösen az élelmiszerek terén, néhány terméket már teljesen nélkülöznie kell a lakosságnak. A döntéshozók már figyelmeztettek arra, hogy „nehéz idők jönnek”, ezt maga az elnök, Maszúd Pezeskján mondta nyilvánosan.

Az ország működésképességét fenntartani egyre nehezebb, ugyanis folyamatosak az áramszünetek, igaz ezek ellenőrzöttek egyelőre.

A lap szerint sokasodik azoknak a száma, akik szerint átmenetileg „nyeregben érezheti magát” az iszlamista hatalom a Hormuzi-szoros lezárásával, de valójában egy gazdasági kényszerzubbony vár az országra a békét követően. Ebben pedig sokkal súlyosabb kilátások várhatnak Teherára, mint amit az Egyesült Államoktól a béketárgyalásokon várnak.

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