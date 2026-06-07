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Egymás után kétszer mozdult meg a föld a népszerű görög üdülőhelynél: sziklaomlásokról érkeztek jelentések
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Egymás után kétszer mozdult meg a föld a népszerű görög üdülőhelynél: sziklaomlásokról érkeztek jelentések

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Két, csaknem 5-ös erősségű földrengés rázta meg vasárnap az Athéntól északkeletre fekvő görög szigetet, Éviát.

Az Athéni Geodinamikai Intézet közlése szerint a két egymást követő földmozgás fészke Észak-Éviában volt.

Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, ám több helyről is jeleztek sziklaomlásokat.

A rengéseket a mintegy 130 kilométerre fekvő görög fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

Forrás: Reuters

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