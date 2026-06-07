Elszabadult az ebola, egyre súlyosabb a járványhelyzet: 86-an haltak meg eddig

A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebolajárványban a szombati kormányzati adatok szerint 488-ra emelkedett a megerősített esetek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 86-ot. Hazaengedték a berlini Charité kórházból azt az amerikai állampolgárt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg ebolával – közölte az egészségügyi intézmény szombaton.

A szombati kormányzati adatok szerint

488-ra emelkedett a megerősített ebolás esetek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 86-ot.

Azt az ebolás beteget, akit korábban Peter Stafford orvos-misszionáriusként azonosítottak, május 20-án szállították a berlini klinikára, miután a kongói ebolajárvány során betegeket gyógyított, és közben maga is megfertőződött. A Charité közleménye szerint május 30. óta már nem mutatható ki a vírus a szervezetében.

A kórház tájékoztatása alapján a kezelés kombinált vírusellenes terápiából és kiegészítő támogató ellátásból állt, aminek köszönhetően a tünetek jelentősen enyhültek. Leif Erik Sander, a Charité munkatársa a gyógyulást kiemelkedő terápiás sikernek nevezte.

A beteg öt családtagját, akiket magas kockázatú kontaktként tartottak nyilván, szintén elkülönítették és megfigyelték a kórházban, de egyiküknél sem jelentkeztek a fertőzés tünetei.

Forrás: Reuters

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