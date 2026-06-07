Félelmetes fegyverkezésbe kezdett az elszigetelt atomhatalom, már legfontosabb szövetségese is aggódik

Hszi Csin-ping kínai elnök hétfőn kétnapos látogatásra érkezett Phenjanba, ahol Kim Dzsongun fogadta. A találkozó mindkét fél számára stratégiai jelentőségű, bár eltérő okokból – kezdi cikkét a Reuters.

Az észak-koreai vezető megerősödött pozícióból tárgyalhat, hiszen az elmúlt években szorosabbra fűzte katonai és gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, csapatokat küldött az ukrajnai háborúba, tovább fejlesztette nukleáris arzenálját, és lezárta az ország határait.

Hszi hét év után először látogat Észak-Koreába, az út célja Peking részéről, hogy Phenjant visszahúzza a kínai érdekszférába.

Tavaly a kínai elnök már vendégül látta Kimet egy nagyszabású pekingi katonai díszszemlén, azóta pedig részben helyreállt a két ország közötti személy- és vasúti forgalom.

Phenjan igyekezett erőt demonstrálni a látogatás előestéjén, szombaton ugyanis egy tízezer tonnás romboló hadihajó építését jelentette be, vasárnap pedig ismételten megerősítette nukleáris hatalmi státuszát, míg Kim csütörtökön az atomarzenál "exponenciális" bővítését sürgette. Andrew Gilholm, a Control Risks elemzője szerint Hszi phenjani útja az észak-koreai vezető sikeres "visszatérési" időszakának megkoronázása.

A két ország kapcsolata ugyanakkor nem feszültségmentes, hiszen Peking nyilvánosan ellenzi Phenjan nukleáris kísérleteit, és a félsziget atomfegyver-mentesítésére szólít fel.

Észak-Korea ráadásul óvakodik attól, hogy túlságosan függővé váljon Kínától, amellyel 1400 kilométeres közös határa van, így az orosz kapcsolat ehhez nyújt ellensúlyt. John Delury, az Asia Society munkatársa szerint az Oroszországnak nyújtott katonai segítségből származó gazdasági előnyök éppen ahhoz adnak magabiztosságot Phenjannak, hogy a Kínával folytatott kereskedelmet is bátrabban bővítse.

A találkozó érdemi eredményei várhatóan a gazdasági együttműködésre összpontosulnak majd:

Észak-Korea új ötéves fejlesztési tervet indított el, amelynek része a turizmus iparággá fejlesztése és a lakásépítési program is.

Az ország 2020 elején zárta le határait a külföldi turisták előtt a szigorú járványügyi intézkedések miatt, elvágva ezzel egy szerény, de rendkívül fontos devizaforrást. A világjárvány előtt a kínai utazók adták az észak-koreai idegenforgalom gerincét, egyes becslések szerint a külföldi látogatók kilencven százalékát kitéve.

A Koreai-félsziget megosztottságának kérdése szintén felmerülhet a tárgyalásokon. Észak-Korea elutasította a Dél-Koreával való újraegyesítés gondolatát, Li Dzsemjong dél-koreai elnök azonban továbbra is nyitott a párbeszédre, és arra kérte a kínai elnököt, hogy játsszon közvetítő szerepet.

Kim ugyanakkor világos határvonalakat húzott, mindenekelőtt az atomprogramot illetően. Christopher Green, a Leideni Egyetem Korea-szakértője szerint az észak-koreai vezető magabiztosan hajtja végre a nukleáris képességek látványos bővítését, mivel tudja, hogy amíg nem okoz nyílt instabilitást a régióban, Peking nem próbálja megállítani őt.

Forrás: Reuters

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