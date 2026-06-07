Fokozza a nyomást az Egyesült Államok: Irán zárolt vagyonából kárpótolnák az Öböl-menti országokat

Az Egyesült Államok iráni eszközök felhasználásával finanszírozná a térségében végrehajtott iráni csapások utáni helyreállítást, ami újabb feszültséget szíthat a törékeny békefolyamatban. Teherán korábban épp 24 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni tőke felszabadításához kötötte a békemegállapodást. A hétvégén ismét fellángoltak a harcok: az amerikai erők iráni radarállomásokat támadtak a Hormuzi-szorosban, Teherán pedig ballisztikus rakétákkal válaszolt kuvaiti és bahreini amerikai támaszpontok ellen.

Az Egyesült Államok a befagyasztott iráni eszközök átcsoportosításával kívánja finanszírozni az Öböl-menti szövetségeseit ért iráni csapások utáni helyreállítást, miközben a három hónapja tartó háborúban a hétvégén újabb összecsapásokra került sor Irán, valamint az amerikai erők és az Öböl-államok között – tudta meg a Reuters.

Egy az ügyet közelről ismerő forrás szerint Scott Bessent pénzügyminiszter utasítást adott egy munkacsoportnak, hogy mérje fel az iráni támadások által az öbölbeli szövetségeseknek okozott károkat.

A kárpótlási terv nemcsak a múltbeli, hanem az esetleges jövőbeni pusztításokra is vonatkozna.

A forrás nem részletezte az érintett eszközök pontos körét, de a megfogalmazás alapján az intézkedés túlmutat a már befagyasztott iráni javakon. Ez a lépés újabb feszültséget generálhat a törékeny fegyverszüneti folyamatban, különösen annak fényében, hogy Mohszen Rezái, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója korábban épp 24 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni tőke felszabadításához kötötte a békemegállapodást.

A hétvégén ismét fellángoltak a harcok a térségben, az amerikai erők szombat hajnalban iráni parti radarállomások ellen hajtottak végre csapásokat a Hormuzi-szorosban fekvő Goruknál és a Kesm-szigeten, miután korábban a hajóforgalmat fenyegető iráni drónokat lőttek le. Irán válaszul ballisztikus rakétákkal támadott Kuvait és Bahrein területén található amerikai támaszpontokat. A kuvaiti hadsereg közölte, hogy hét, lakóövezetek felett áthaladó rakétát semmisített meg a légvédelem, és bár anyagi károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt. Az amerikai hadsereg tájékoztatása szerint hat rakétát sikerült elfogniuk, míg a hetedik célt tévesztett.

A diplomáciai tárgyalások megakadni látszanak, bár a közvetítőként fellépő Pakisztán belügyminisztere, Mohszin Nakvi szombaton Teheránba utazott, hogy átadja a pakisztáni vezérkari főnök és a miniszterelnök közös levelét Hámenei ajatollahnak.

Váratlan fejleményként a libanoni hadsereg parancsnoka, Rudolf Hajkal tábornok szintén Pakisztánba indult, jóllehet Washington és a libanoni vezetés egyaránt ragaszkodik a libanoni fegyverszünet és az amerikai–iráni tárgyalások különválasztásához.

Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzést, a kikötői blokád feloldását, a nyersolaj-exportra vonatkozó szankciók enyhítését, valamint a befagyasztott olajbevételeihez való hozzáférést követeli. A szoros – amelyen a konfliktus előtt a világ olajforgalmának mintegy ötöde haladt át – jelenleg gyakorlatilag teljesen le van zárva. Trump az NBC-nek adott nyilatkozatában elismerte, hogy

bár Irán drón- és rakétagyártó kapacitásának nagy részét már megsemmisítették, Teherán még mindig rendelkezik rakétaarzenáljának körülbelül egyötödével.

A helyzet a libanoni fronton is tovább mérgesedett, miután egy izraeli légicsapásban meghalt két libanoni katonatiszt és egy katona Dél-Libanonban. Irán a Hezbollahhal kötendő libanoni fegyverszünetet is a washingtoni békemegállapodás előfeltételévé tette. A Hezbollah vezetője, Naím Kászem azonban a héten elutasította az amerikai közvetítéssel kidolgozott izraeli–libanoni megállapodást, mivel az nem rögzítette az izraeli csapatok kivonulását, és a szervezet nem vett részt a tárgyalásokon. Izrael ezzel párhuzamosan világossá tette, hogy nem vonja ki erőit, és nem állítja le a Libanon területén zajló hadműveleteit.

Forrás: Reuters

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