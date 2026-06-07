Hatalmas dróntámadás zúdult Ukrajnára, közben egy fontos orosz katonai kikötőt is csapás ért – háborús híreink vasárnap

Az ukrán frontról egyre több összecsapásról érkeznek hírek: vasárnapra az ukrán vezérkar 223 támadásról adott hírt, a legnagyobb nyomás továbbra is a donyecki és délkeleti frontszakaszokra nehezedett. Oroszország szombat estétől vasárnap reggelig 236 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül 215-öt az ukrán légvédelem lelőtt vagy megzavart, ám 17 drón 13 helyszínen becsapódott. Dnyipropetrovszk megyében több mint húsz csapás érte a civil területeket, halálos áldozatok is vannak. Ukrán drónok eközben Szentpétervár környéki katonai létesítményeket is célba vették, Moszkva pedig 376 ukrán drón megsemmisítéséről számolt be.

Az ukrán fronton a hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása: az ukrán vezérkar délutáni összesítése szerint addig 64 orosz támadást regisztráltak. A legnagyobb nyomás továbbra is a donyecki és délkeleti frontszakaszokon volt érzékelhető.

Pokrovszk térségében 21 összecsapásról számoltak be, Huljajpole irányában nyolc orosz támadást már visszavertek az ukrán védelmi erők, de további hat orosz akció még vasárnap hajnalban sem ért véget. A Szumi megyei határvidéket közben intenzív tüzérségi tűz érte, Vorozsba környékén pedig légicsapást is jelentettek.

Vasárnap hajnalra az ukrán vezérkar már 223 előző napi harci érintkezésről adott hírt, ami arra utal, hogy az orosz hadsereg több szakaszon is fenn akarta tartani a nyomást. Az ukrán hadsereg azt állította, hogy több orosz élőerő-összpontosítást, tüzérségi rendszert és drónirányító pontot is eltalált.

Az éjszaka legfontosabb fejleménye az újabb nagyszabású orosz dróntámadás volt: az ukrán légierő szerint Oroszország szombat este 6 órától vasárnap reggelig összesen 236 drónt indított Ukrajna ellen, köztük Sahíd, Gerbera és Italmas típusú eszközöket, valamint imitációs drónokat is. A támadás több irányból érkezett, részben oroszországi területekről, részben a megszállt Donyeck és Krím felől.

Az ukrán légvédelem reggelig 215 drónt lőtt le vagy zavart meg, de 17 támadó drón 13 helyszínen becsapódott, további kilenc helyen pedig lehulló roncsdarabokról számoltak be.

A front mögötti térségekben is súlyos károkról érkeztek jelentések: Dnyipropetrovszk megyében az éjszaka több mint húsz csapás érte a nyikopoli és szinelnikovei járást; egy 59 éves férfi meghalt, egy 35 éves férfi megsebesült – írja a Reuters.

A régió felett az ukrán légvédelem 19 drónt semmisített meg. Közben a háború mélységi drónszakasza sem állt le: ukrán drónok ismét célba vették a Szentpétervár környéki katonai létesítményeket, köztük kronstadti haditengerészeti célpontokat, miközben Moszkva azt állította, hogy összesen 376 ukrán drónt semmisített meg.

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