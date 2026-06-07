Kaja Kallas megszólalt a friss tűzszüneti egyezségről

Az Egyesült Államok közvetítésével Libanon és Izrael között létrejött tűzszüneti megállapodás újabb lehetőséget kínál a konfliktus lezárására, valamint a tartós béke és biztonság megteremtésére
– jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő vasárnap hajnalban. Kallas arra reagált, hogy az amerikai külügyminisztérium szerdán bejelentette: Libanon és Izrael Washingtonban megállapodott a tűzszünetről.
Az Európai Unió nevében kiadott közleményében az uniós főképviselő hangsúlyozta: az EU bízik abban, hogy Izrael és Libanon konstruktív szellemben folytatja a közvetlen tárgyalásokat.
Arra kérjük az összes szereplőt, hogy teljes mértékben tartsa be a megállapodás feltételeit, és utasítson el minden további feltételt a Hezbollah síita milícia részéről
– fogalmazott Kallas. Hozzátette: minden katonai fellépést azonnal be kell szüntetni, a Hezbollahnak pedig ki kell vonulnia a Litáni folyótól délre eső szektorból. Az EU emellett Izraelt is felszólítja, hogy vonuljon ki Libanon területéről.
Libanon és Izrael népének egyaránt joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen, a konfliktus újbóli kiújulásának veszélye nélkül. Kallas szerint a libanoni nép súlyos és elfogadhatatlan humanitárius, társadalmi és gazdasági árat fizet a folyamatos harcok és légicsapások miatt.
Az uniós diplomácia vezetője közölte: az EU követeli annak az ENSZ-határozatnak a teljes körű végrehajtását, amely felszólítja Izraelt Libanon önállóságának és területi egységének tiszteletben tartására, valamint a nem állami fegyveres csoportok, köztük a Hezbollah leszerelésére. Kallas hangsúlyozta, hogy minden szereplőnek tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, beleértve a nemzetközi humanitárius jogot is, a civileket és a polgári infrastruktúrát pedig minden körülmények között védeni kell.
A Libanon és Izrael közötti, amerikai közvetítéssel folyó egyeztetések célja a március elején kiújult harcok lezárása. A konfliktus miatt eddig mintegy 1,2 millió ember, többségében síita muszlim kényszerült elhagyni otthonát Libanonban.
Címlapkép forrása: EU
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