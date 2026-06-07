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Kemény üzenetet küldött Donald Trump Iránnak
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Kemény üzenetet küldött Donald Trump Iránnak

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Donald Trump amerikai elnök az NBC News Meet the Press című műsorában egyértelművé tette, hogy Washington mindaddig nem hajlandó feloldani az Irán elleni szankciókat, és nem engedélyezi a befagyasztott iráni eszközök felszabadítását, amíg nem születik megállapodás Teheránnal.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek a lépések kizárólag egy esetleges egyezség megkötése után jöhetnek szóba.

Ez csak azután következhet. Ha megfelelően viselkednek, ha tisztességesen járnak el, akkor elkezdünk tárgyalni

– fogalmazott Donald Trump.

Trump azt is közölte, hogy egy rövid távú iráni megállapodás feltételeként nem fogja megkövetelni Libanon bevonását a tárgyalásokba.

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Forrás: Reuters

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