Kemény üzenetet küldött Donald Trump Iránnak

Donald Trump amerikai elnök az NBC News Meet the Press című műsorában egyértelművé tette, hogy Washington mindaddig nem hajlandó feloldani az Irán elleni szankciókat, és nem engedélyezi a befagyasztott iráni eszközök felszabadítását, amíg nem születik megállapodás Teheránnal.

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek a lépések kizárólag egy esetleges egyezség megkötése után jöhetnek szóba.

Ez csak azután következhet. Ha megfelelően viselkednek, ha tisztességesen járnak el, akkor elkezdünk tárgyalni

– fogalmazott Donald Trump.

Trump azt is közölte, hogy egy rövid távú iráni megállapodás feltételeként nem fogja megkövetelni Libanon bevonását a tárgyalásokba.

Forrás: Reuters

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