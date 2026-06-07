Kemény üzenetet küldött Donald Trump Iránnak

Az elnök hangsúlyozta, hogy ezek a lépések kizárólag egy esetleges egyezség megkötése után jöhetnek szóba.
Ez csak azután következhet. Ha megfelelően viselkednek, ha tisztességesen járnak el, akkor elkezdünk tárgyalni
– fogalmazott Donald Trump.
Trump azt is közölte, hogy egy rövid távú iráni megállapodás feltételeként nem fogja megkövetelni Libanon bevonását a tárgyalásokba.
Forrás: Reuters
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