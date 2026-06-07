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Komoly veszélybe került az Egyesült Államok kulcsfontosságú küldetése - Egy reménye maradt a NASA-nak
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Komoly veszélybe került az Egyesült Államok kulcsfontosságú küldetése - Egy reménye maradt a NASA-nak

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Bár alig több mint két hónapja az Artemis-2 keretében Amerika történelmi űrmissziót hajtott végre, nem sokáig tartott az optimizmus a Hold-programmal kapcsolatban. A Blue Origin New Glenn rakétája egy földi teszt során felrobbant, komoly károkat okozva a cég egyetlen kilövőállásában, pár nappal korábban pedig a rivális SpaceX gigantikus Starship rakétarendszerével kapcsolatban indítottak vizsgálatot egy tesztrepülésen tapasztalt hibák miatt. A két űrvállalat kulcsszerepet tölt be a NASA Artemis-programjában, az űrügynökségnek pedig jelenleg nem nagyon van alternatívája: saját eszköz híján a két vállalat valamelyikének készen kell állnia arra, hogy 2028-ban egy működő leszállóegységet juttasson el a Hold-felszínére, különben az űrkutatásban rohamtempóban fejlődő Kína előbb juttathatja el az űrhajósait az égitest felszínére.

Egy hét leforgása alatt került veszélybe a NASA Hold-programja

A világ legnagyobb űrvállalatának számító, Elon Musk által vezetett SpaceX kulcsfontosságú tesztet hajtott végre május végén. A mintegy 120 méter magas Starship rakétarendszernek először bocsátották fel egy tesztküldetés keretében a harmadik változatát, amelyen több jelentős módosítást is végeztek a korábbi, V1-es és V2-es változat hibáiból tanulva.

A V3-as modell első repülését összességében sikerként könyvelte el a hamarosan tőzsdére lépő vállalat, azonban a teszt korántsem volt tökéletes. A kétfokozatú rendszer elsőként működésbe lépő gyorsítófokozatán a kilövéskor meghibásodott a 33 hajtómű egyike, majd a leválás utáni visszatérési manőver során is gondok akadtak a hajtóművekkel, így a rakétafokozat irányítatlanul zuhant az Amerikai-öbölbe (korábban Mexikói-öböl), a tervezett precíz leszállás helyett. Az esetet követően az amerikai repülésfelügyelet (FAA) vizsgálatot rendelt el a rakétarendszer kapcsán, amely miatt a következő néhány hónapban a Földön maradhat a rakéta.

Mindössze pár nappal később a SpaceX legnagyobb kihívójának számító Blue Origin a legnagyobb, New Glenn névre keresztelt űrrakétáját vetette alá egy földi statikus tesztnek, ami alatt a korábban már éles küldetések során is használt rakéta súlyosan meghibásodott. Jelenleg még tisztázatlan okok miatt

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a New Glenn hajtóanyaga a cape canaveral-i indítóállásán szikrát kapott és egy rendkívül nagy robbanással megsemmisült.

A 2000-ben alapított űrvállalatnak ez messze a legsúlyosabb balesetének számít, az Ars Technica technológiai szaklap szerint pedig ez volt az 1969-ben megsemmisült szovjet N1-es rakéta esete óta a modern űrkorszak legerősebb rakétarobbanása.

A vállalat előtt több hónapnyi vizsgálat áll, hogy azonosítsák a New Glenn rakétarendszerben keletkezett zavar pontos okát. Mindezek mellett úgy tűnik, hogy a kilövőállásban keletkezett károk még a rakétánál is fájdalmasabbak, ugyanis a floridai Cape Canaveral-ban található 36-os kilövőállás – amely az eset során súlyosan megrongálódott – az egyetlen, ahonnan a New Glennt el tudják indítani, a szakértők szerint pedig a helyreállítási munkálatok hónapokig, vagy akár egy évig is eltarthatnak.

A két űrvállalat rakétatesztjeit többek között azért is övezi nagy figyelem, mert

a kereskedelmi űrszektor meghatározó szereplőin túlmenően a NASA kulcspartnereinek számítanak az elkövetkező évek legfontosabb űrküldetéseiben.

Alig két nappal a New Glenn katasztrófája előtt, május 26-án a NASA közel 627 millió dollárt osztott szét négy vállalat között az ügynökség hosszú távú tervei közt szereplő déli-sarki holdbázis előkészítésére. A bejelentés szerint a Blue Origint bízták meg egy 280 millió dolláros szerződés keretében azzal, hogy az új hordozórakétájuk és a Blue Moon landolóegység segítségével felvigyék a Holdra a NASA új holdjáró járműveit, megalapozva ezzel a hosszú távú tartózkodást az égitest felszínén. A leszállóegységet azonban eleve úgy fejlesztették ki, hogy azt a vállalat New Glenn rakétája szállítja majd a Holdhoz, így a májusi incidens fényében igen bizonytalanná vált, hogyan lesz képes ezt megugrani a Blue Origin.

Ez az egy szerződés azonban csak kis részét fedi le a NASA által a két vállalatra ráruházott történelmi felelősségnek. A SpaceX és a Blue Origin újgenerációs hordozórakétáin alapszik ugyanis az űrügynökség Artemis-programja, amelynek keretében az Egyesült Államok újra visszatérne a Holdra. A visszatérés azonban nem csak egy zászlókitűzést jelent:

állandó bázist hoznának létre a felszínen, és mindezen mérföldkövekben a legfontosabb tényező, hogy az űrszektorban rohamosan fejlődő Kína előtt teljesítsék őket.

„Nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz”

Hiába sikerült az Egyesült Államoknak már 1969-ben eljutnia a Holdra, a visszatérés gondolata csak 2017-ben, Donald Trump első elnöki ciklusának idején fogalmazódott meg újra. Azóta Kína rohamos fejlődésével csak még inkább sürgetőbbé vált ez az igény: Trump a második ciklusa idején elnöki rendeletet adott ki arról, hogy a négyéves ciklusa végéig, azaz 2029-ig újra amerikai asztronautának kell sétálnia a Hold felszínén.

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A Space Launch System (SLS) hordozórakéta indítása az Artemis–2 misszió keretében a Kennedy Űrközpont 39B indítóállásáról 2026 április 1-én. Ez volt a NASA Hold-programjának első emberes küldetése. Kép forrása: Wikimedia Commons via NASA

Hiába a technikai fejlődés, a Holdra való visszatérés nem lett könnyebb az elmúlt több mint 50 évben. Főleg, hogy egészen a 2010-es évekig, az űrügynökség fejlesztési programjaiban az ISS kiszolgálása volt a prioritás – az azóta már nyugdíjazott Space Shuttle program keretében - ezért mikor a Holdra való visszatérés újra célként fogalmazódott meg, először a megbízható technikai hátteret kellett megteremtenie. Ennek három kulcseleme van:

  • a hordozórakéta,
  • a leszállóegység, amely a Hold körüli pályáról az égitest felszínére képes szállítani a legénységet,
  • valamint az űrkapszula, amiben az asztronauták utazhatnak.

A legénység nélküli Artemis-1 és a négyfős legénységgel a Holdat megkerülő Artemis-2 tesztküldetések során a NASA már sikeresen tesztelte az Orion űrkapszulát és a hatalmas, mintegy 110 méteres SLS-rakétarendszert. Az űrügynökség által fejlesztett SLS azonban a költségek szempontjából nyilvánvalóan nem tudja felvenni a versenyt a piaci szereplők megoldásaival, valamint a rendszer komplexitásából és a gyártási kapacitások szűkösségéből fakadóan nem lesz képes kiszolgálni a program későbbi szakaszait, amikor már évente többször is indulna emberes küldetés a Hold felszínére. Nem is beszélve emellett a korábban sorozatosan fellépő technikai problémákról, amelyek többször is hátráltatták már a küldetéseket.

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A holdi landolásra alkalmas modult azonban egyáltalán nem fejlesztett a NASA, ugyanis már kezdetektől arra építették fel az Artemis-programot, hogy ezt a feladatot kereskedelmi partnerekre bízzák.

A SpaceX-et 2021-ben választotta ki a NASA, hogy fejlesszenek ki egy emberes leszállóegységet („Human Landing System”, HLS), amely a következő amerikai űrhajósokat fogja majd a Hold felszínére szállítani. A SpaceX által megálmodott HLS-t a gyártó már többször is említett Starship rakétarendszere tudná majd eljuttatni a Holdhoz, ahol a rendszer speciálisan kialakított felső fokozata lenne képes landolni a Holdon.

Két évvel később, 2023-ban a NASA a Jeff Bezos által alapított Blue Originnel is szerződést kötött egy teherszállító és egy emberes landolómodul kifejlesztésére. A Blue Moon Mark 2 névre keresztelt emberes küldetésekre tervezett landert a cég saját fejlesztésű New Glenn rakétája juttatná el a Holdhoz, ahol az égitest felszínén landolna, miután dokkolt a NASA Orion űrkapszulájával.

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A SpaceX (balra) és a Blue Origin (balra) holdi-leszállóegységeinek (HLS) illusztrációi. A képen a landerek teherszállításra alkalmas verziói láthatóak. Kép forrása: NASA

A NASA 2026 februárjában módosított Artemis-menetrendje szerint, a 2027-es Artemis-3 küldetés még nem szállna le a Hold felszínére, ahogy eddig tervezték, hanem Föld körüli pályán végeznének dokkolási manővert, amelynek keretében az Orion, a SpaceX és a Blue Origin HLS-ével dokkolna. Az első tényleges holdraszállásra 2028 elején, az Artemis-4 keretében kerül sor a SpaceX Starship HLS-ével; a második leszállást, az Artemis-5-öt szintén 2028-ban a Blue Origin Blue Moon Mark 2 viszi majd az égitest felszínére.

A NASA ezzel tudatosan kettős szállítói struktúrát alakítana ki a Hold-programjában, hogy a program ne egyetlen vállalat teljesítményétől függjön.

Ahogy az elmúlt hetek megmutatták, ez az elővigyázatosság nem volt alaptalan.

Jelentős az erőkülönbség, mégis egymással versengenek a Hold meghódításáért

A NASA programjában elfoglalt kiemelt szerepük ellenére azonban a SpaceX és a Blue Origin nem azonos helyzetből indul a terveik megvalósításában. A két vállalat ugyanúgy arra pályázik, hogy részese legyen a történelmi és üzleti lehetőségnek, amelyet a Holdra való visszatérés és az oda tervezett Hold-bázis jelent, a két cég megközelítése viszont jelentősen eltér.

A SpaceX Starship HLS-e egy nagy teherbírású, általános célú űrszállító rendszer holdi változata, a Blue Origin Blue Moon Mark 2-je pedig kifejezetten a holdfelszínre való le- és felszállásra fejlesztett lander. Mindezek mellett azonban a kiindulási alap tekintetében is teljesen más szintről vágott neki a két vállalat a Hold-programnak.

  • A SpaceX megalkotná a jövő rakétáját, amivel nem mellesleg a Holdra is le lehet szállni

A SpaceX az elmúlt években abszolút dominálta a rakétaindítások piacát, a Blue Origint pedig – hiába van már a piacon több mint 25 éve – csak mostanában kezdték el kihívóként emlegetni. A SpaceX Falcon 9 rakétája az elmúlt években messze a leggyakrabban használt rakétarendszere lett. A SpaceStat adatai szerint 2020-ban összesen 25-ször bocsátották fel egy év alatt, míg 2024-ben már 132,

2025-ben pedig 165 alkalommal.

Ugyanezen időszakban a teljes globális indításszám 114-ről 324-re nőtt, vagyis a világűrbe irányuló forgalom bővülésének jelentős részét adja a SpaceX rakétájának elterjedése.

A legelterjedtebb kereskedelmi űrrakétáknak számító SpaceX Falcon 9 és Falcon Heavy minden vetélytársát veri a rakomány egységnyi súlyára lebontott költségek tekintetében. Utóbbi, kifejezetten teherszállításra tervezett rakéta, alacsony Föld körüli pályára kilogrammonként átlagosan 1400 dollárért képes szállítani. Ez már önmagában is rendkívül olcsónak számít, a korábbi évtizedek több tízezer dolláros indítási költségeihez képest, a SpaceX ígérete szerint azonban a Starship messze túltesz majd a Falcon rakéták költséghatékonyságán is.

Az újrafelhasználható alsó és felső fokozattal rendelkező monumentális rakéta

az ígéretek szerint a néhány száz dolláros szintig viheti le a kilogrammonkénti indítási költséget a Föld körüli pályára.

Ezen rendkívül kedvező ár eléréséhez azonban a szerkezetnek azután, hogy túljutott a tesztfázison, rendszeres használatba kell állnia, így reálisan még jó pár év, mire eléri a százdolláros álomhatárt, ha egyáltalán eléri valaha. Ennek ellenére azonban az űrszektorban hatalmas várakozás övezi a Starshipet, ugyanis számos vállalat számára költséghatékony lehetőséget nyújthat majd akár nagyobb műholdak pályára állítására is. A nagy teherbírással sokak szerint olyan nagy volumenű projektek is rentábilissé válhatnak majd, mint az űrbéli adatközpontok, amelyekhez nagy méretű műholdok hatékony felbocsátására van szükség.

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A NASA és a kereskedelmi szektor sürgetése ellenére azonban a rakétafejlesztés nem az a műfaj, ahol gyorsan egyről a kettőre lehet jutni. A legutóbbi teszt, V3-as Starship első repülése a kisebb hibák ellenére összességében sikernek könyvelhető el, azonban a rakéta korábbi tesztjeiről ez korántsem mondható el száz százalékban. A NASA egyik felügyeleti szerve szerint például a Starship eddig két évnyi csúszást szedett össze a rakétarendszer fejlesztési ideje alatt.

  • A Blue Origin új belépőként érkezne meg

A Blue Origin helyzete ezzel szemben jóval ellentmondásosabb. A vállalatnak van ugyan repülési tapasztalata, de ez főleg a New Shepard szuborbitális rakétán alapszik, amely turistákat és kutatási eszközöket juttatott néhány percre a világűr peremére, anélkül, hogy pályára állt volna. Az Artemis-program szempontjából viszont egyértelműen a New Glenn a kulcs.

A New Glenn Jeff Bezos űrcégének az első orbitális repülésre fejlesztett rakétája, amelynek a fejlesztése 2012-ben kezdődött. A szerkezet első Föld körüli pályán végzett repülésére 2025 januárjában került sor, ezt követően pedig a program eddigi legnagyobb 2025-ben a rakéta szállította a NASA két ESCAPADE Mars-szondáját, majd a sikeres felbocsátást követően a gyorsítófokozat sikeresen landolt a vállalat Atlanti-óceánon lebegő platformhajóján.

A idén áprilisban az NG-3 misszió keretében újra fel is használták a korábban már repült boostert, AST SpaceMobile BlueBird 7 kereskedelmi kommunikációs műholdjával a New Glenn a Falcon 9 után a világ második orbitális hordozórakétájává vált, amely fizető megrendelői misszión sikeresen újrahasznosította az első fokozatát. Igaz, a felső fokozat hajtóműhibába miatt az általa szállított műholdak nem érték el a megfelelő keringési pályát, így azok nem tudtak üzembe állni.

Az új hordozórakéta hivatott a Holdoz szállítani majd a Blue Origin holdi leszállóegységét, a Blue Moon-t is, amely miatt a rakéta múlt heti megsemmisülése igazán fájdalmasan érintette a céget. A Blue Moon Mark 2 névre keresztelt koncepció kevésbé radikális, mint

a Starship HLS, ugyanis nem egy általános célú óriásűrhajó holdi változata, hanem egy kifejezetten holdi leszállásra és felszállásra tervezett lander.

Ettől azonban még nem lesz sétagalopp a fejlesztési folyamat. A New Glenn-nek, a Blue Moonnak, a BE-7 hajtóműnek és a kriogén hajtóanyag-rendszernek is tökéletesen kell működnie a jövőbeli küldetéseken, ahol – lévén, hogy emberek fognak a fedélzeten utazni – a hibahatár rendkívül kicsi.

Jól látható tehát, hogy akármennyire is a SpaceX-nél van meg a rutin és a tapasztalat a rakétaindítások terén, a New Glenn a fejlesztési folyamat más megközelítése miatt közelebb van a kész állapothoz, mint a jelenleg csak tesztrepüléseket végző Starship rakétarendszer.

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A New Glenn rakéta fellövés pillanataiban a vállalatk Cape Canaveralban található kilövőállásán, 2025 november 13-án. Kép forrása: Wikimedia Commons

A Starship HLS egy méretét és működését tekintve is ambíciózus, teljesen újrafelhasználhatóra tervezett rakéta, amely teherbírásban jócskán felülmúl majd minden korábbi rendszert. A Blue Origin ezzel szemben hagyományosabbnak tűnő holdkompot fejleszt. Az Artemis-program szempontjából jelenleg nem az a döntő kérdés, hogy melyik koncepció lehet objektíve a jobb, hanem az, hogy

melyik tudja előbb bizonyítani, hogy a Holdra való leszállás minden elemét stabilan tudják biztosítani, a landolóegység indításától, a dokkoláson át a sikeres leszállásig.

A SpaceX léphet a Blue Origin helyébe – de nem bizos, hogy elkészülnek

A hosszú távú tervek ismeretében világos tehát, hogy a SpaceX és a Blue Origin fejlesztési programjainak sikere szoros összefüggésben áll a NASA Holdra való visszatérésének sikerességével is.

A SpaceX esetében az FAA-vizsgálat tervszerű, néhány hónapos szünetet fog eredményezni. A fentebb is említett, sokkal nagyobb indítási tapasztalat és derűsebb kilátások ellenére azonban

a SpaceX-nek össze kell kapnia magát, hogy képes legyen megfelelni a NASA Hold-programjában vállalt határidőknek.

A jövőre esedékes Artemis-3 misszióra készen kell állnia a holdi-leszállóegységnek, hogy elpróbálhassák a dokkolási műveletet az azt követő évben esedékes emberes holdraszállás előtt. Ehhez a közeljövőben muszáj lesz a Starshipet Föld körüli pályára is eljuttatni – amelyre a korábbi repülések során nem került még sor – valamint hamarosan a létfenntartó modulokat is tesztelniük kell, hogy készen álljanak az emberes küldetésekre is.

A Blue Origin helyzete azonban a jelenlegi körülmények között abszolút válságosnak nevezhető. A vállalat egyetlen saját kilövőállása súlyosan megsérült, míg a jelenleg tervezés alatt álló, további kilövési helyeik építése csak most kezdődött el.

Dave Limp, a Blue Origin vezérigazgatója X-bejegyzésében meglepően optimistán nyilatkozott az eset kapcsán. A tartályok és a víztorony épségben maradtak a robbanás után is, a fő tartótorony pedig állítása szerint helyben is megjavítható lesz, a teljes csere helyett. A vezető ezekre alapozva elmondta, hogy „az év vége előtt újra repülni fognak". A külső becslések óvatosabbak:

iparági szakértők a legjobb forgatókönyvek alapján is több mint egy évre teszik a kilövőállás újjáépítését.

Jared Isaacman NASA-adminisztrátor pedig a CNBC-nek adott nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy a helyreállítás akár 2028-ig, vagy még tovább is eltarthat. Ez egyszerre fenyegeti a New Glennen induló Blue Moon Mark 1 idei őszi startját és a Blue Moon Mark 2-re épülő Artemis-5 2028-as holdraszállását.

A NASA számára a kiesett Blue Origin pótlásának egyetlen reális rövid távú opciója a SpaceX. Ugyanakkor a Starship előtt még jó pár tesztkör áll, ameddig képesek lesznek a jelenleg még mindig kiforratlannak mondható Starship minden rendszerét véglegesíteni.

Az idő azonban egyre inkább szorít. A legfőbb rivális, Kína ugyan két évvel a NASA időpontja után tervez először emberes missziót indítani a Holdra, ám így sincs végtelen mozgástere az amerikai űrügynökségnek, az esetleges csúszásokat számításba véve. A tét azonban nem kevesebb, mint annak a demonstrálása, hogy a hidegháborús űrversenyt megnyerő Egyesült Államok képes-e győzedelmeskedni a másodikban is, ami a Holdon való hosszú távú emberes jelenlét kialakítására irányul.

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Címlapkép forrása: NASA

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