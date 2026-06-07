Komoly veszélybe került az Egyesült Államok kulcsfontosságú küldetése - Egy reménye maradt a NASA-nak

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Bár alig több mint két hónapja az Artemis-2 keretében Amerika történelmi űrmissziót hajtott végre, nem sokáig tartott az optimizmus a Hold-programmal kapcsolatban. A Blue Origin New Glenn rakétája egy földi teszt során felrobbant, komoly károkat okozva a cég egyetlen kilövőállásában, pár nappal korábban pedig a rivális SpaceX gigantikus Starship rakétarendszerével kapcsolatban indítottak vizsgálatot egy tesztrepülésen tapasztalt hibák miatt. A két űrvállalat kulcsszerepet tölt be a NASA Artemis-programjában, az űrügynökségnek pedig jelenleg nem nagyon van alternatívája: saját eszköz híján a két vállalat valamelyikének készen kell állnia arra, hogy 2028-ban egy működő leszállóegységet juttasson el a Hold-felszínére, különben az űrkutatásban rohamtempóban fejlődő Kína előbb juttathatja el az űrhajósait az égitest felszínére.

Egy hét leforgása alatt került veszélybe a NASA Hold-programja

A világ legnagyobb űrvállalatának számító, Elon Musk által vezetett SpaceX kulcsfontosságú tesztet hajtott végre május végén. A mintegy 120 méter magas Starship rakétarendszernek először bocsátották fel egy tesztküldetés keretében a harmadik változatát, amelyen több jelentős módosítást is végeztek a korábbi, V1-es és V2-es változat hibáiból tanulva.

SpaceX’s first Starship V3 rocket has just successfully lifted off!This is the first test flight of Starship version 3, which features thousands of upgrades from V2. With this launch, SpaceX is debuting a new launch pad, booster, ship, engines and much more. pic.twitter.com/mnxXAVBKdo https://t.co/mnxXAVBKdo — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 22, 2026

A V3-as modell első repülését összességében sikerként könyvelte el a hamarosan tőzsdére lépő vállalat, azonban a teszt korántsem volt tökéletes. A kétfokozatú rendszer elsőként működésbe lépő gyorsítófokozatán a kilövéskor meghibásodott a 33 hajtómű egyike, majd a leválás utáni visszatérési manőver során is gondok akadtak a hajtóművekkel, így a rakétafokozat irányítatlanul zuhant az Amerikai-öbölbe (korábban Mexikói-öböl), a tervezett precíz leszállás helyett. Az esetet követően az amerikai repülésfelügyelet (FAA) vizsgálatot rendelt el a rakétarendszer kapcsán, amely miatt a következő néhány hónapban a Földön maradhat a rakéta.

Mindössze pár nappal később a SpaceX legnagyobb kihívójának számító Blue Origin a legnagyobb, New Glenn névre keresztelt űrrakétáját vetette alá egy földi statikus tesztnek, ami alatt a korábban már éles küldetések során is használt rakéta súlyosan meghibásodott. Jelenleg még tisztázatlan okok miatt

a New Glenn hajtóanyaga a cape canaveral-i indítóállásán szikrát kapott és egy rendkívül nagy robbanással megsemmisült.

A 2000-ben alapított űrvállalatnak ez messze a legsúlyosabb balesetének számít, az Ars Technica technológiai szaklap szerint pedig ez volt az 1969-ben megsemmisült szovjet N1-es rakéta esete óta a modern űrkorszak legerősebb rakétarobbanása.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq https://t.co/tm2wZQmAVD — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

A vállalat előtt több hónapnyi vizsgálat áll, hogy azonosítsák a New Glenn rakétarendszerben keletkezett zavar pontos okát. Mindezek mellett úgy tűnik, hogy a kilövőállásban keletkezett károk még a rakétánál is fájdalmasabbak, ugyanis a floridai Cape Canaveral-ban található 36-os kilövőállás – amely az eset során súlyosan megrongálódott – az egyetlen, ahonnan a New Glennt el tudják indítani, a szakértők szerint pedig a helyreállítási munkálatok hónapokig, vagy akár egy évig is eltarthatnak.

A két űrvállalat rakétatesztjeit többek között azért is övezi nagy figyelem, mert

a kereskedelmi űrszektor meghatározó szereplőin túlmenően a NASA kulcspartnereinek számítanak az elkövetkező évek legfontosabb űrküldetéseiben.

Alig két nappal a New Glenn katasztrófája előtt, május 26-án a NASA közel 627 millió dollárt osztott szét négy vállalat között az ügynökség hosszú távú tervei közt szereplő déli-sarki holdbázis előkészítésére. A bejelentés szerint a Blue Origint bízták meg egy 280 millió dolláros szerződés keretében azzal, hogy az új hordozórakétájuk és a Blue Moon landolóegység segítségével felvigyék a Holdra a NASA új holdjáró járműveit, megalapozva ezzel a hosszú távú tartózkodást az égitest felszínén. A leszállóegységet azonban eleve úgy fejlesztették ki, hogy azt a vállalat New Glenn rakétája szállítja majd a Holdhoz, így a májusi incidens fényében igen bizonytalanná vált, hogyan lesz képes ezt megugrani a Blue Origin.

Ez az egy szerződés azonban csak kis részét fedi le a NASA által a két vállalatra ráruházott történelmi felelősségnek. A SpaceX és a Blue Origin újgenerációs hordozórakétáin alapszik ugyanis az űrügynökség Artemis-programja, amelynek keretében az Egyesült Államok újra visszatérne a Holdra. A visszatérés azonban nem csak egy zászlókitűzést jelent:

állandó bázist hoznának létre a felszínen, és mindezen mérföldkövekben a legfontosabb tényező, hogy az űrszektorban rohamosan fejlődő Kína előtt teljesítsék őket.

„Nem azért, mert könnyű, hanem azért, mert nehéz”

Hiába sikerült az Egyesült Államoknak már 1969-ben eljutnia a Holdra, a visszatérés gondolata csak 2017-ben, Donald Trump első elnöki ciklusának idején fogalmazódott meg újra. Azóta Kína rohamos fejlődésével csak még inkább sürgetőbbé vált ez az igény: Trump a második ciklusa idején elnöki rendeletet adott ki arról, hogy a négyéves ciklusa végéig, azaz 2029-ig újra amerikai asztronautának kell sétálnia a Hold felszínén.

A Space Launch System (SLS) hordozórakéta indítása az Artemis–2 misszió keretében a Kennedy Űrközpont 39B indítóállásáról 2026 április 1-én. Ez volt a NASA Hold-programjának első emberes küldetése. Kép forrása: Wikimedia Commons via NASA

Hiába a technikai fejlődés, a Holdra való visszatérés nem lett könnyebb az elmúlt több mint 50 évben. Főleg, hogy egészen a 2010-es évekig, az űrügynökség fejlesztési programjaiban az ISS kiszolgálása volt a prioritás – az azóta már nyugdíjazott Space Shuttle program keretében - ezért mikor a Holdra való visszatérés újra célként fogalmazódott meg, először a megbízható technikai hátteret kellett megteremtenie. Ennek három kulcseleme van:

a hordozórakéta,

a leszállóegység, amely a Hold körüli pályáról az égitest felszínére képes szállítani a legénységet,

valamint az űrkapszula, amiben az asztronauták utazhatnak.

A legénység nélküli Artemis-1 és a négyfős legénységgel a Holdat megkerülő Artemis-2 tesztküldetések során a NASA már sikeresen tesztelte az Orion űrkapszulát és a hatalmas, mintegy 110 méteres SLS-rakétarendszert. Az űrügynökség által fejlesztett SLS azonban a költségek szempontjából nyilvánvalóan nem tudja felvenni a versenyt a piaci szereplők megoldásaival, valamint a rendszer komplexitásából és a gyártási kapacitások szűkösségéből fakadóan nem lesz képes kiszolgálni a program későbbi szakaszait, amikor már évente többször is indulna emberes küldetés a Hold felszínére. Nem is beszélve emellett a korábban sorozatosan fellépő technikai problémákról, amelyek többször is hátráltatták már a küldetéseket.

A holdi landolásra alkalmas modult azonban egyáltalán nem fejlesztett a NASA, ugyanis már kezdetektől arra építették fel az Artemis-programot, hogy ezt a feladatot kereskedelmi partnerekre bízzák.

A SpaceX-et 2021-ben választotta ki a NASA, hogy fejlesszenek ki egy emberes leszállóegységet („Human Landing System”, HLS), amely a következő amerikai űrhajósokat fogja majd a Hold felszínére szállítani. A SpaceX által megálmodott HLS-t a gyártó már többször is említett Starship rakétarendszere tudná majd eljuttatni a Holdhoz, ahol a rendszer speciálisan kialakított felső fokozata lenne képes landolni a Holdon.

Két évvel később, 2023-ban a NASA a Jeff Bezos által alapított Blue Originnel is szerződést kötött egy teherszállító és egy emberes landolómodul kifejlesztésére. A Blue Moon Mark 2 névre keresztelt emberes küldetésekre tervezett landert a cég saját fejlesztésű New Glenn rakétája juttatná el a Holdhoz, ahol az égitest felszínén landolna, miután dokkolt a NASA Orion űrkapszulájával.

A SpaceX (balra) és a Blue Origin (balra) holdi-leszállóegységeinek (HLS) illusztrációi. A képen a landerek teherszállításra alkalmas verziói láthatóak. Kép forrása: NASA

A NASA 2026 februárjában módosított Artemis-menetrendje szerint, a 2027-es Artemis-3 küldetés még nem szállna le a Hold felszínére, ahogy eddig tervezték, hanem Föld körüli pályán végeznének dokkolási manővert, amelynek keretében az Orion, a SpaceX és a Blue Origin HLS-ével dokkolna. Az első tényleges holdraszállásra 2028 elején, az Artemis-4 keretében kerül sor a SpaceX Starship HLS-ével; a második leszállást, az Artemis-5-öt szintén 2028-ban a Blue Origin Blue Moon Mark 2 viszi majd az égitest felszínére.

A NASA ezzel tudatosan kettős szállítói struktúrát alakítana ki a Hold-programjában, hogy a program ne egyetlen vállalat teljesítményétől függjön.

Ahogy az elmúlt hetek megmutatták, ez az elővigyázatosság nem volt alaptalan.

Jelentős az erőkülönbség, mégis egymással versengenek a Hold meghódításáért

A NASA programjában elfoglalt kiemelt szerepük ellenére azonban a SpaceX és a Blue Origin nem azonos helyzetből indul a terveik megvalósításában. A két vállalat ugyanúgy arra pályázik, hogy részese legyen a történelmi és üzleti lehetőségnek, amelyet a Holdra való visszatérés és az oda tervezett Hold-bázis jelent, a két cég megközelítése viszont jelentősen eltér.

A SpaceX Starship HLS-e egy nagy teherbírású, általános célú űrszállító rendszer holdi változata, a Blue Origin Blue Moon Mark 2-je pedig kifejezetten a holdfelszínre való le- és felszállásra fejlesztett lander. Mindezek mellett azonban a kiindulási alap tekintetében is teljesen más szintről vágott neki a két vállalat a Hold-programnak.

A SpaceX megalkotná a jövő rakétáját, amivel nem mellesleg a Holdra is le lehet szállni

A SpaceX az elmúlt években abszolút dominálta a rakétaindítások piacát, a Blue Origint pedig – hiába van már a piacon több mint 25 éve – csak mostanában kezdték el kihívóként emlegetni. A SpaceX Falcon 9 rakétája az elmúlt években messze a leggyakrabban használt rakétarendszere lett. A SpaceStat adatai szerint 2020-ban összesen 25-ször bocsátották fel egy év alatt, míg 2024-ben már 132,

2025-ben pedig 165 alkalommal.

Ugyanezen időszakban a teljes globális indításszám 114-ről 324-re nőtt, vagyis a világűrbe irányuló forgalom bővülésének jelentős részét adja a SpaceX rakétájának elterjedése.

A legelterjedtebb kereskedelmi űrrakétáknak számító SpaceX Falcon 9 és Falcon Heavy minden vetélytársát veri a rakomány egységnyi súlyára lebontott költségek tekintetében. Utóbbi, kifejezetten teherszállításra tervezett rakéta, alacsony Föld körüli pályára kilogrammonként átlagosan 1400 dollárért képes szállítani. Ez már önmagában is rendkívül olcsónak számít, a korábbi évtizedek több tízezer dolláros indítási költségeihez képest, a SpaceX ígérete szerint azonban a Starship messze túltesz majd a Falcon rakéták költséghatékonyságán is.

Az újrafelhasználható alsó és felső fokozattal rendelkező monumentális rakéta

az ígéretek szerint a néhány száz dolláros szintig viheti le a kilogrammonkénti indítási költséget a Föld körüli pályára.

Ezen rendkívül kedvező ár eléréséhez azonban a szerkezetnek azután, hogy túljutott a tesztfázison, rendszeres használatba kell állnia, így reálisan még jó pár év, mire eléri a százdolláros álomhatárt, ha egyáltalán eléri valaha. Ennek ellenére azonban az űrszektorban hatalmas várakozás övezi a Starshipet, ugyanis számos vállalat számára költséghatékony lehetőséget nyújthat majd akár nagyobb műholdak pályára állítására is. A nagy teherbírással sokak szerint olyan nagy volumenű projektek is rentábilissé válhatnak majd, mint az űrbéli adatközpontok, amelyekhez nagy méretű műholdok hatékony felbocsátására van szükség.

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A NASA és a kereskedelmi szektor sürgetése ellenére azonban a rakétafejlesztés nem az a műfaj, ahol gyorsan egyről a kettőre lehet jutni. A legutóbbi teszt, V3-as Starship első repülése a kisebb hibák ellenére összességében sikernek könyvelhető el, azonban a rakéta korábbi tesztjeiről ez korántsem mondható el száz százalékban. A NASA egyik felügyeleti szerve szerint például a Starship eddig két évnyi csúszást szedett össze a rakétarendszer fejlesztési ideje alatt.

A Blue Origin új belépőként érkezne meg

A Blue Origin helyzete ezzel szemben jóval ellentmondásosabb. A vállalatnak van ugyan repülési tapasztalata, de ez főleg a New Shepard szuborbitális rakétán alapszik, amely turistákat és kutatási eszközöket juttatott néhány percre a világűr peremére, anélkül, hogy pályára állt volna. Az Artemis-program szempontjából viszont egyértelműen a New Glenn a kulcs.

A New Glenn Jeff Bezos űrcégének az első orbitális repülésre fejlesztett rakétája, amelynek a fejlesztése 2012-ben kezdődött. A szerkezet első Föld körüli pályán végzett repülésére 2025 januárjában került sor, ezt követően pedig a program eddigi legnagyobb 2025-ben a rakéta szállította a NASA két ESCAPADE Mars-szondáját, majd a sikeres felbocsátást követően a gyorsítófokozat sikeresen landolt a vállalat Atlanti-óceánon lebegő platformhajóján.

A idén áprilisban az NG-3 misszió keretében újra fel is használták a korábban már repült boostert, AST SpaceMobile BlueBird 7 kereskedelmi kommunikációs műholdjával a New Glenn a Falcon 9 után a világ második orbitális hordozórakétájává vált, amely fizető megrendelői misszión sikeresen újrahasznosította az első fokozatát. Igaz, a felső fokozat hajtóműhibába miatt az általa szállított műholdak nem érték el a megfelelő keringési pályát, így azok nem tudtak üzembe állni.

Az új hordozórakéta hivatott a Holdoz szállítani majd a Blue Origin holdi leszállóegységét, a Blue Moon-t is, amely miatt a rakéta múlt heti megsemmisülése igazán fájdalmasan érintette a céget. A Blue Moon Mark 2 névre keresztelt koncepció kevésbé radikális, mint

a Starship HLS, ugyanis nem egy általános célú óriásűrhajó holdi változata, hanem egy kifejezetten holdi leszállásra és felszállásra tervezett lander.

Ettől azonban még nem lesz sétagalopp a fejlesztési folyamat. A New Glenn-nek, a Blue Moonnak, a BE-7 hajtóműnek és a kriogén hajtóanyag-rendszernek is tökéletesen kell működnie a jövőbeli küldetéseken, ahol – lévén, hogy emberek fognak a fedélzeten utazni – a hibahatár rendkívül kicsi.

Jól látható tehát, hogy akármennyire is a SpaceX-nél van meg a rutin és a tapasztalat a rakétaindítások terén, a New Glenn a fejlesztési folyamat más megközelítése miatt közelebb van a kész állapothoz, mint a jelenleg csak tesztrepüléseket végző Starship rakétarendszer.

A New Glenn rakéta fellövés pillanataiban a vállalatk Cape Canaveralban található kilövőállásán, 2025 november 13-án. Kép forrása: Wikimedia Commons

A Starship HLS egy méretét és működését tekintve is ambíciózus, teljesen újrafelhasználhatóra tervezett rakéta, amely teherbírásban jócskán felülmúl majd minden korábbi rendszert. A Blue Origin ezzel szemben hagyományosabbnak tűnő holdkompot fejleszt. Az Artemis-program szempontjából jelenleg nem az a döntő kérdés, hogy melyik koncepció lehet objektíve a jobb, hanem az, hogy

melyik tudja előbb bizonyítani, hogy a Holdra való leszállás minden elemét stabilan tudják biztosítani, a landolóegység indításától, a dokkoláson át a sikeres leszállásig.

A SpaceX léphet a Blue Origin helyébe – de nem bizos, hogy elkészülnek

A hosszú távú tervek ismeretében világos tehát, hogy a SpaceX és a Blue Origin fejlesztési programjainak sikere szoros összefüggésben áll a NASA Holdra való visszatérésének sikerességével is.

A SpaceX esetében az FAA-vizsgálat tervszerű, néhány hónapos szünetet fog eredményezni. A fentebb is említett, sokkal nagyobb indítási tapasztalat és derűsebb kilátások ellenére azonban

a SpaceX-nek össze kell kapnia magát, hogy képes legyen megfelelni a NASA Hold-programjában vállalt határidőknek.

A jövőre esedékes Artemis-3 misszióra készen kell állnia a holdi-leszállóegységnek, hogy elpróbálhassák a dokkolási műveletet az azt követő évben esedékes emberes holdraszállás előtt. Ehhez a közeljövőben muszáj lesz a Starshipet Föld körüli pályára is eljuttatni – amelyre a korábbi repülések során nem került még sor – valamint hamarosan a létfenntartó modulokat is tesztelniük kell, hogy készen álljanak az emberes küldetésekre is.

A Blue Origin helyzete azonban a jelenlegi körülmények között abszolút válságosnak nevezhető. A vállalat egyetlen saját kilövőállása súlyosan megsérült, míg a jelenleg tervezés alatt álló, további kilövési helyeik építése csak most kezdődött el.

Dave Limp, a Blue Origin vezérigazgatója X-bejegyzésében meglepően optimistán nyilatkozott az eset kapcsán. A tartályok és a víztorony épségben maradtak a robbanás után is, a fő tartótorony pedig állítása szerint helyben is megjavítható lesz, a teljes csere helyett. A vezető ezekre alapozva elmondta, hogy „az év vége előtt újra repülni fognak". A külső becslések óvatosabbak:

iparági szakértők a legjobb forgatókönyvek alapján is több mint egy évre teszik a kilövőállás újjáépítését.

Jared Isaacman NASA-adminisztrátor pedig a CNBC-nek adott nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy a helyreállítás akár 2028-ig, vagy még tovább is eltarthat. Ez egyszerre fenyegeti a New Glennen induló Blue Moon Mark 1 idei őszi startját és a Blue Moon Mark 2-re épülő Artemis-5 2028-as holdraszállását.

We go where we need to be, and today that was @NASAKennedy.Some of my senior engineers and I spent time at @blueorigin with @JeffBezos and @davill, speaking with the workforce and seeing the damage at LC-36 firsthand. I appreciated the opportunity to hear directly from those… pic.twitter.com/luurpxCPtP https://x.com/NASAKennedy?ref_src=twsrc%5Etfw — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 30, 2026

A NASA számára a kiesett Blue Origin pótlásának egyetlen reális rövid távú opciója a SpaceX. Ugyanakkor a Starship előtt még jó pár tesztkör áll, ameddig képesek lesznek a jelenleg még mindig kiforratlannak mondható Starship minden rendszerét véglegesíteni.

Az idő azonban egyre inkább szorít. A legfőbb rivális, Kína ugyan két évvel a NASA időpontja után tervez először emberes missziót indítani a Holdra, ám így sincs végtelen mozgástere az amerikai űrügynökségnek, az esetleges csúszásokat számításba véve. A tét azonban nem kevesebb, mint annak a demonstrálása, hogy a hidegháborús űrversenyt megnyerő Egyesült Államok képes-e győzedelmeskedni a másodikban is, ami a Holdon való hosszú távú emberes jelenlét kialakítására irányul.

Címlapkép forrása: NASA