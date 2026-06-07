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Magyar Péter világos üzenetet küldött a migrációs paktumról
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Magyar Péter világos üzenetet küldött a migrációs paktumról

MTI
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Magyar Péter a napokban elfogadott EU-s migrációs paktum kapcsán leszögezte: a Tisza Párt alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon

- közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.

Az MTI azt írta: a Fidesz vasárnap és szombaton is felszólította a miniszterelnököt és a kormányt, jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot. A felszólításra Magyar több ízben válaszolt, többek között a fentiekben.

Miközben az elmúlt években komoly politikai vita és hangulatkeltés övezte az úgynevezett migrációs paktumot, az Európai Unió napokban elfogadott szabályai valójában több ponton is a korábbinál szigorúbb fellépést hoznak az illegális bevándorlással szemben.

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Az új rendszer

  • gyorsabb kitoloncolási eljárásokat,
  • megerősített külső határvédelmet,
  • hosszabb őrizeti lehetőségeket és az unión kívüli visszaküldési központok létrehozását is lehetővé teszi.

A paktum emellett arra épül, hogy a tagállamok közösen kezeljék a migrációs nyomást, amelyhez minden országnak valamilyen arányos hozzájárulást kell biztosítania. Magyarország közben továbbra is napi 1 millió eurós bírságot fizet az EU-nak a menekültügyi szabályok megsértése miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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