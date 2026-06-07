Mindenki csodafegyverként emlékszik rájuk, pedig bőven volt velük gond – Második világháborús fegyverek, amik mégse sikerültek olyan jól

Elöljáróban érdemes kijelenteni: az, hogy egy fegyver helyet kap ezen a listán, semmiképp sem jelenti azt, hogy alapvetően rosszul működött volna. Éppen ellenkezőleg,
konstrukciós szempontból mindhárom eszköz meghatározó technológia volt a maga nemében,
talán éppen ezért alakult ki körülöttük egy olyan kultusz, ami már nem igazán felel meg a valóságnak. Tökéletes kézifegyverek nem léteznek, hiába reprezentálják őket túl a médiában.
Haladunk, csak visszafelé – A BAR M1918A2
A Browning Automata Puska, ismertebb nevén BAR a videojátékok, filmek és sorozatok miatt az igazán macsó amerikai katona tökéletes fegyverévé vált. Az első világháború végén rendszerbe állított fegyver a maga idejében tényleg úttörő volt: egyetlen katona, egy sorozatlövésre is alkalmas, húsz lőszeres tárkapacitású fegyverrel tűzerő szempontjából hatalmas előnybe került a németek öt lőszeres Mauser ismétlőpuskáihoz képest. Bár eredeti megnevezése szerint a BAR nem volt könnyűgéppuska (ez a fogalom 1918-ban egyszerűen ismeretlen volt), az első világégés után a francia Chauchaut mellett lényegében ennek a fegyverkategóriának az első képviselőivé váltak.
A Browning megbízható, pontos, ugyanakkor nehéz, kényelmetlen, bajosan karbantartható és elég drága eszköz volt.
A BAR hátrányát két fő tényező hozta el: egyfelől egyszerűen eljárt fölötte az idő, másfelől az amerikai fegyveres erők főparancsnoksága legendásan makacsul állt hozzá a fegyver továbbfejlesztéséhez. Az idő előrehaladtával a húsz lőszeres tárkapacitás egyszerűen kevéssé vált egy könnyűgéppuskának, a Browning nehézsúlyú bajnoka pedig két szék közé esett a földre: könnyűgéppuskához képest túl szerény volt a tűzereje, öntöltő puskának, mitöbb „géppisztolynak” (bár ennek a kategóriának a kaliber miatt egyébként se felelne meg) pedig túl ormótlan és nehéz volt.
Különösen nagy gondot jelentett az, ahogyan az amerikaiak továbbfejlesztették a fegyvert: az első nagygenerál, az A1-es verzió a cső felezővonalára kapott egy teljesen jól használható villalábat, az A2-nél viszont ezt a komponenst a cső elejére helyezték át (a középen, vagy hátul csatlakozó villaláb könnyebben célra tarthatóvá, az előre pakolt változat precízebbé teszi a fegyvert), ami orrnehézzé tette a fegyvert, magát a kiegészítőt ráadásul nyitni-zárni, és beállítani is egy-egy pár szárnyas anyával lehetett, ami kényelmetlen és lassú is volt, ráadásul könnyen kilazult. Nem csoda hát, hogy a fronton harcoló katonák igyekeztek egyszerűen megszabadulni a villalábaktól.
Azt, hogy a BAR egyébként még jó fegyver is lehetett volna, mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a belgák, a lengyelek, de még az FBI is kialakított belőlük olyan verziókat, amelyek a lőszerkapacitási problémákat leszámítva kifejezetten jó fegyvernek számítottak. Ezeket az átalakításokat az amerikai fegyveres erők sosem eszközölték.
Az igazi ikon – Az MP 40 géppisztoly
A legendás német MP 40-es (illetve a korai MP 38i verzió) egy egész géppisztolygeneráció előfutárának tekinthető: az első világháború végén megjelenő fegyvercsalád tagjait kezdetben nagy műgonddal, mart acél illetve fa alkatrészek összeillesztésével készítették. Az így kapott fegyverek relatíve pontosak és kifejezetten kényelmesek, ugyanakkor drágák és nehezek voltak. A második generációban elkezdett kikopni a fa, az acél tokozást is inkább préseléssel készítették, így a tömegtermelés számára kedvezőbb feltételekkel lehetett fegyvereket gyártani.
Az MP 40 mindezeknek hála egy aránylag pontos, kompakt, megfelelő körülmények között megbízható fegyver volt, ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ne lettek volna meg a maga bajai.
A legkisebb – és legtartósabb – probléma az alulra behajtható tusból eredt: a komponenst lényegében lehetetlen volt kellő szilárdsággal rögzíteni, lötyögött, kilazult, rosszabb pillanataiban be is csukódott. Külön ironikus, hogy a koncepciót az oroszok mindettől függetlenül annyira megkedvelték, hogy a PPSZ-43-as géppisztolyon, később pedig az AKM behajtható tusás verzióján, az AKMSZ-en is használni kezdték függetlenül attól, hogy a betolható/behajtható tusák közül ez az egyik legkevésbé stabil rendszer.
A németes precizitással összeillesztett alkatrészeknek a keleti fronton jött elő egy másik igen nagy baja: egyszerűen nem bírták az időjárást. Bár az MP 40 tisztán elég jól működött, túl sok nyitott része volt, így a sár elég komoly gondokat tudott okozni, ráadásul a hideget sem tűrték éppen jól.
A legnagyobb gondot ugyanakkor a fegyver szekrénytára jelentette, ráadásul rögtön két okból is: egyfelől a katonák gyakran a tárat markolták meg tüzelés közben, ami más, hasonló kialakítású fegyvereknél is okozhat adagolási gondokat, másfelől maguk a tárak már az alapkoncepció szintjén elég megbízhatatlan kialakításúak voltak, gyakran más külső behatás nélkül sem adagoltak rendesen.
A kétes hírű legenda – a Moszin-Nagant M1891/30
Az orosz-szovjet Moszin puskák, különösen azok két világháború között felújított M1891/30 a fegyverrajongók egy szűk körében igazi ikonnak számít, és egy valami kétségtelen: a világháborús ismétlőpuskák közül valószínűleg az orosz fegyverre lehet egyedül azt mondani, hogy kecses a vonalvezetése.
Pusztán technikai szempontból egyébként a német Mauser-rendszeren alapuló Moszinnak abszolút semmi baja nincs,
megfelelő megmunkálás mellett a maga korában egy megbízható, pontos, habár a második világháborús sztenderdekhez mérten már túl hosszú fegyver volt.
A gondokat a háború alatt jellemző, nem éppen finom megmunkálás okozta.
Egy tipikus, ’40-es években gyárból kikerült Moszin puskával ugyanis elég sok baj volt: a fa tokozás más hasonló fegyverekhez mérten is törékeny volt, a zár- és társzerkezet az igénytelen előállítás miatt a betárazásnál, illetve az első lőszer csőre töltésénél is okozott gondokat. Apró érdekesség, hogy ha megnézzük a népszerű Csernobil sorozat azon jelenetét, amikor a likvidátorok elindulnak sugárfertőzött állatokra vadászni, a csoport vezetőjének is gondot okoz az, hogy csőre töltse a fegyverét: előretolja a zárat, ami megakad, így újra vissza kell azt húznia. Plusz egy pont a realizmusra.
A Moszin megítélésében külön gondot okoz a mesterlövész-variánsok helyzete. Két dolgot semmiképpen sem lehet elvitatni: az egyik az, hogy a második világháborúban az oroszoké volt az egyik legátgondoltabb mesterlövész-program, a másik pedig az, hogy a szovjet arzenálban valóban az M1891/30 volt a legalkalmasabb eszköz egy mesterlövésznek, az viszont túlzás, hogy a szovjet forgó-tolózárasok a második világháborús precíziós lövészet csúcsát jelentették volna, arról nem is beszélve, hogy napjainkban már távolról sem számítanak jó mesterlövész fegyvernek.
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