Mindenki csodafegyverként emlékszik rájuk, pedig bőven volt velük gond – Második világháborús fegyverek, amik mégse sikerültek olyan jól

A második világégés minden kétséget kizáróan számos olyan kézifegyvert adott a világnak, amelyeket még a haditechnika iránt kevéssé érdeklődők is fel tudnak ismerni, vagy legalábbis egyértelműen valamelyik harcoló félhez tudnak kötni. Korábbi cikkünkben foglalkoztunk három olyan eszközzel, amelyek hiába voltak remek konstrukciók, talán nem ismerjük őket eléggé. Most megfordítjuk a helyzetet: összeszedtünk három olyan ismert fegyvert, amikre azt hinnénk, hogy sosem volt baj velük, pedig ez nem igazán helytálló.

Elöljáróban érdemes kijelenteni: az, hogy egy fegyver helyet kap ezen a listán, semmiképp sem jelenti azt, hogy alapvetően rosszul működött volna. Éppen ellenkezőleg,

konstrukciós szempontból mindhárom eszköz meghatározó technológia volt a maga nemében,

talán éppen ezért alakult ki körülöttük egy olyan kultusz, ami már nem igazán felel meg a valóságnak. Tökéletes kézifegyverek nem léteznek, hiába reprezentálják őket túl a médiában.

Haladunk, csak visszafelé – A BAR M1918A2

A Browning Automata Puska, ismertebb nevén BAR a videojátékok, filmek és sorozatok miatt az igazán macsó amerikai katona tökéletes fegyverévé vált. Az első világháború végén rendszerbe állított fegyver a maga idejében tényleg úttörő volt: egyetlen katona, egy sorozatlövésre is alkalmas, húsz lőszeres tárkapacitású fegyverrel tűzerő szempontjából hatalmas előnybe került a németek öt lőszeres Mauser ismétlőpuskáihoz képest. Bár eredeti megnevezése szerint a BAR nem volt könnyűgéppuska (ez a fogalom 1918-ban egyszerűen ismeretlen volt), az első világégés után a francia Chauchaut mellett lényegében ennek a fegyverkategóriának az első képviselőivé váltak.

A Browning megbízható, pontos, ugyanakkor nehéz, kényelmetlen, bajosan karbantartható és elég drága eszköz volt.

A BAR hátrányát két fő tényező hozta el: egyfelől egyszerűen eljárt fölötte az idő, másfelől az amerikai fegyveres erők főparancsnoksága legendásan makacsul állt hozzá a fegyver továbbfejlesztéséhez. Az idő előrehaladtával a húsz lőszeres tárkapacitás egyszerűen kevéssé vált egy könnyűgéppuskának, a Browning nehézsúlyú bajnoka pedig két szék közé esett a földre: könnyűgéppuskához képest túl szerény volt a tűzereje, öntöltő puskának, mitöbb „géppisztolynak” (bár ennek a kategóriának a kaliber miatt egyébként se felelne meg) pedig túl ormótlan és nehéz volt.

A BAR három legelterjedtebb variánsa. Az A1-es még előrelépést hozott, az A2 viszont csak rontott a fegyveren. Forrás: Wikimedia Commons

Különösen nagy gondot jelentett az, ahogyan az amerikaiak továbbfejlesztették a fegyvert: az első nagygenerál, az A1-es verzió a cső felezővonalára kapott egy teljesen jól használható villalábat, az A2-nél viszont ezt a komponenst a cső elejére helyezték át (a középen, vagy hátul csatlakozó villaláb könnyebben célra tarthatóvá, az előre pakolt változat precízebbé teszi a fegyvert), ami orrnehézzé tette a fegyvert, magát a kiegészítőt ráadásul nyitni-zárni, és beállítani is egy-egy pár szárnyas anyával lehetett, ami kényelmetlen és lassú is volt, ráadásul könnyen kilazult. Nem csoda hát, hogy a fronton harcoló katonák igyekeztek egyszerűen megszabadulni a villalábaktól.

Azt, hogy a BAR egyébként még jó fegyver is lehetett volna, mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a belgák, a lengyelek, de még az FBI is kialakított belőlük olyan verziókat, amelyek a lőszerkapacitási problémákat leszámítva kifejezetten jó fegyvernek számítottak. Ezeket az átalakításokat az amerikai fegyveres erők sosem eszközölték.

Az FBI számára átalakított Colt Monitor lényegében minden szempontból jobb fegyver volt, mint az A2-es BAR. Az itt alkalmazott módosítások (hátulsó pisztolymarkolat, javított irányzék, kényelmesebb előagy, csőszájfék) nem kerültek rá a fegyveres erők fegyvereire. Forrás: Wikimedia Commons

Az igazi ikon – Az MP 40 géppisztoly

A legendás német MP 40-es (illetve a korai MP 38i verzió) egy egész géppisztolygeneráció előfutárának tekinthető: az első világháború végén megjelenő fegyvercsalád tagjait kezdetben nagy műgonddal, mart acél illetve fa alkatrészek összeillesztésével készítették. Az így kapott fegyverek relatíve pontosak és kifejezetten kényelmesek, ugyanakkor drágák és nehezek voltak. A második generációban elkezdett kikopni a fa, az acél tokozást is inkább préseléssel készítették, így a tömegtermelés számára kedvezőbb feltételekkel lehetett fegyvereket gyártani.

Az MP 40 mindezeknek hála egy aránylag pontos, kompakt, megfelelő körülmények között megbízható fegyver volt, ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ne lettek volna meg a maga bajai.

Az MP 40-esnél a legnagyobb gondot az okozta, hogy a katonák lépten nyomon a tárat fogták meg tüzelés közben. A hivatalos német kézikönyvek szerint vagy a tárfészket, vagy a tokozás tár mögötti részét kellett volna tartani. Forrás: Quickload via Wikimedia Commons

A legkisebb – és legtartósabb – probléma az alulra behajtható tusból eredt: a komponenst lényegében lehetetlen volt kellő szilárdsággal rögzíteni, lötyögött, kilazult, rosszabb pillanataiban be is csukódott. Külön ironikus, hogy a koncepciót az oroszok mindettől függetlenül annyira megkedvelték, hogy a PPSZ-43-as géppisztolyon, később pedig az AKM behajtható tusás verzióján, az AKMSZ-en is használni kezdték függetlenül attól, hogy a betolható/behajtható tusák közül ez az egyik legkevésbé stabil rendszer.

Az MP 40-esnél jóval megbízhatóbb szovjet PPSZ-43-as épp a német géppisztoly leggyengébb elemét, az alulra behajtható tust csente el. Forrás: Wikimedia Commons

A németes precizitással összeillesztett alkatrészeknek a keleti fronton jött elő egy másik igen nagy baja: egyszerűen nem bírták az időjárást. Bár az MP 40 tisztán elég jól működött, túl sok nyitott része volt, így a sár elég komoly gondokat tudott okozni, ráadásul a hideget sem tűrték éppen jól.

A legnagyobb gondot ugyanakkor a fegyver szekrénytára jelentette, ráadásul rögtön két okból is: egyfelől a katonák gyakran a tárat markolták meg tüzelés közben, ami más, hasonló kialakítású fegyvereknél is okozhat adagolási gondokat, másfelől maguk a tárak már az alapkoncepció szintjén elég megbízhatatlan kialakításúak voltak, gyakran más külső behatás nélkül sem adagoltak rendesen.

A kétes hírű legenda – a Moszin-Nagant M1891/30

Az orosz-szovjet Moszin puskák, különösen azok két világháború között felújított M1891/30 a fegyverrajongók egy szűk körében igazi ikonnak számít, és egy valami kétségtelen: a világháborús ismétlőpuskák közül valószínűleg az orosz fegyverre lehet egyedül azt mondani, hogy kecses a vonalvezetése.

A Moszin valóban csinos vonalvezetésű fegyver, de éppen emiatt a fa tokozás nagyon törékeny lett. Második világháborús fegyverektől szokatlan módon tüske, és nem kés formájú bajonettet kaptak. Forrás: Picanox via Wikimedia Commons

Pusztán technikai szempontból egyébként a német Mauser-rendszeren alapuló Moszinnak abszolút semmi baja nincs,

megfelelő megmunkálás mellett a maga korában egy megbízható, pontos, habár a második világháborús sztenderdekhez mérten már túl hosszú fegyver volt.

A gondokat a háború alatt jellemző, nem éppen finom megmunkálás okozta.

Egy tipikus, ’40-es években gyárból kikerült Moszin puskával ugyanis elég sok baj volt: a fa tokozás más hasonló fegyverekhez mérten is törékeny volt, a zár- és társzerkezet az igénytelen előállítás miatt a betárazásnál, illetve az első lőszer csőre töltésénél is okozott gondokat. Apró érdekesség, hogy ha megnézzük a népszerű Csernobil sorozat azon jelenetét, amikor a likvidátorok elindulnak sugárfertőzött állatokra vadászni, a csoport vezetőjének is gondot okoz az, hogy csőre töltse a fegyverét: előretolja a zárat, ami megakad, így újra vissza kell azt húznia. Plusz egy pont a realizmusra.

A Moszin megítélésében külön gondot okoz a mesterlövész-variánsok helyzete. Két dolgot semmiképpen sem lehet elvitatni: az egyik az, hogy a második világháborúban az oroszoké volt az egyik legátgondoltabb mesterlövész-program, a másik pedig az, hogy a szovjet arzenálban valóban az M1891/30 volt a legalkalmasabb eszköz egy mesterlövésznek, az viszont túlzás, hogy a szovjet forgó-tolózárasok a második világháborús precíziós lövészet csúcsát jelentették volna, arról nem is beszélve, hogy napjainkban már távolról sem számítanak jó mesterlövész fegyvernek.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images