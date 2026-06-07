Nukleáris raktárat ért találat Ukrajnában, csak a vakszerencsén múlt a katasztrófa

Orosz drón csapódott be a csernobili atomerőmű közelében található, kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítménybe – közölték az ukrán hatóságok vasárnap. A sugárzási szint a helyszínen stabil maradt.

Az ukrán vezérkar és az állami atomenergia-vállalat külön-külön kiadott közleménye szerint a konténerfogadó épület részben megsemmisült, ám a támadás idején nem tároltak ott kiégett fűtőelemeket. A becsapódás nyomán keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.

A létesítmény mintegy tizenöt kilométerre fekszik a csernobili atomerőműtől, amely a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának, az 1986-os balesetnek a helyszíne. Oroszország egyelőre nem reagált nyilvánosan a vádakra.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy nem ez az első eset, amikor az orosz erők veszélynek teszik ki az ukrán nukleáris létesítményeket.

Hozzátette, hogy Oroszország nukleáris zsarolása és az atombiztonság elleni fenyegetései rendszerszintűek, szándékosak és elfogadhatatlanok.

2025 februárjában egy orosz támadó drón a csernobili reaktor fölé épített védőszarkofágot rongálta meg – azt a reaktorblokkot, amely az 1986. áprilisi robbanás és zónaolvadás során megsemmisült. Moszkva akkor is tagadta a felelősségét. Kijev és Moszkva emellett kölcsönösen egymást vádolja az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű elleni támadásokkal, amely Európa legnagyobb nukleáris létesítménye.

Forrás: Reuters

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