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Nukleáris raktárat ért találat Ukrajnában, csak a vakszerencsén múlt a katasztrófa
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Nukleáris raktárat ért találat Ukrajnában, csak a vakszerencsén múlt a katasztrófa

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Orosz drón csapódott a csernobili atomerőmű közelében lévő, kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására szolgáló létesítménybe – közölték az ukrán hatóságok vasárnap. A konténerfogadó épület részben megsemmisült, de a támadás idején nem tároltak ott fűtőelemeket, a sugárzási szint pedig stabil maradt. A keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Oroszország nukleáris zsarolása rendszerszintű és szándékos, Moszkva egyelőre nem reagált a vádakra – számolt be a Reuters.

Orosz drón csapódott be a csernobili atomerőmű közelében található, kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítménybe – közölték az ukrán hatóságok vasárnap. A sugárzási szint a helyszínen stabil maradt.

Az ukrán vezérkar és az állami atomenergia-vállalat külön-külön kiadott közleménye szerint a konténerfogadó épület részben megsemmisült, ám a támadás idején nem tároltak ott kiégett fűtőelemeket. A becsapódás nyomán keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.

A létesítmény mintegy tizenöt kilométerre fekszik a csernobili atomerőműtől, amely a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának, az 1986-os balesetnek a helyszíne. Oroszország egyelőre nem reagált nyilvánosan a vádakra.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy nem ez az első eset, amikor az orosz erők veszélynek teszik ki az ukrán nukleáris létesítményeket.

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Hozzátette, hogy Oroszország nukleáris zsarolása és az atombiztonság elleni fenyegetései rendszerszintűek, szándékosak és elfogadhatatlanok.

2025 februárjában egy orosz támadó drón a csernobili reaktor fölé épített védőszarkofágot rongálta meg – azt a reaktorblokkot, amely az 1986. áprilisi robbanás és zónaolvadás során megsemmisült. Moszkva akkor is tagadta a felelősségét. Kijev és Moszkva emellett kölcsönösen egymást vádolja az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű elleni támadásokkal, amely Európa legnagyobb nukleáris létesítménye.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

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