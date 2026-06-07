Nukleáris raktárat ért találat Ukrajnában, csak a vakszerencsén múlt a katasztrófa

Orosz drón csapódott be a csernobili atomerőmű közelében található, kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítménybe – közölték az ukrán hatóságok vasárnap. A sugárzási szint a helyszínen stabil maradt.
Az ukrán vezérkar és az állami atomenergia-vállalat külön-külön kiadott közleménye szerint a konténerfogadó épület részben megsemmisült, ám a támadás idején nem tároltak ott kiégett fűtőelemeket. A becsapódás nyomán keletkezett tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt.
A létesítmény mintegy tizenöt kilométerre fekszik a csernobili atomerőműtől, amely a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának, az 1986-os balesetnek a helyszíne. Oroszország egyelőre nem reagált nyilvánosan a vádakra.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy nem ez az első eset, amikor az orosz erők veszélynek teszik ki az ukrán nukleáris létesítményeket.
Hozzátette, hogy Oroszország nukleáris zsarolása és az atombiztonság elleni fenyegetései rendszerszintűek, szándékosak és elfogadhatatlanok.
2025 februárjában egy orosz támadó drón a csernobili reaktor fölé épített védőszarkofágot rongálta meg – azt a reaktorblokkot, amely az 1986. áprilisi robbanás és zónaolvadás során megsemmisült. Moszkva akkor is tagadta a felelősségét. Kijev és Moszkva emellett kölcsönösen egymást vádolja az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű elleni támadásokkal, amely Európa legnagyobb nukleáris létesítménye.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
Fontos határidő közeleg a nyugdíjaknál, rengeteg pénz múlhat rajta!
Már egy hónapjuk se maradt az érintetteknek.
Két részre szakadhat az EU – súlyos figyelmeztetést küldtek az új tagállamok felvétele miatt
Az Európai Unió vezetői csak a küszöbön engednék át egyes országok lábát.
Kína olyan aranyvásrlásba kezdett, mintha nem lenne holnap
Lassan két éve megállíthatlanul veszik a nemesfémet.
Félelmetes fegyverkezésbe kezdett az elszigetelt atomhatalom, már legfontosabb szövetségese is aggódik
Kína és Oroszország is a renitens államot segíti.
Mohamed El-Erian: Amikor a piacok üres tankkal száguldanak
A Pennsylvania Egyetem professzorának elemzése.
Nagy dobásra készül az OpenAI: teljesen átalakulhat a ChatGPT
A felhasználnók rá se ismernek majd az új változatra.
Fokozza a nyomást az Egyesült Államok: Irán zárolt vagyonából kárpótolnák az Öböl-menti országokat
Teherán pont ezeknek a felszabadításához köti a békét.
Rendkívüli választás jön a feszült sorsú európai államban: teljesen megbénult a politika
Rövid idő után ez már a második előrehozott választás.
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
A legdrágább mondat: "Velünk úgysem történhet meg."
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal kórházban fekvő sportoló, az egyedül maradt házastárs mind ugyanazt mondja: "Nem gon
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Utolsó pár ezer forint hatalmas hatása
A pénzügyileg tudatos emberek nagyon sokszor ügyesen szabnak határt a költségeiknek. Olyannyira, hogy a kiadásaik gyakorlatilag függetlenek a bevételeiktől. Ez bizonyos szempontból nagyon kénye
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?