Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a Dahíja negyedet célzó légicsapást a Hezbollah által Izrael ellen indított rakétatámadásra adott válaszként rendelték el, a döntést maga Benjámin Netanjáhu miniszterelnök jelentette be. A katonaság korábban két ellenséges lövedék elhárításáról számolt be, és ezzel párhuzamosan evakuálási parancsot adott ki a dél-libanoni Türosz városára, valamint annak környékére. A Hezbollah ugyanakkor világossá tette, hogy nem hajlandó letenni a fegyvert mindaddig, amíg Izrael be nem szünteti a hadműveleteket és teljesen ki nem vonul a térségből.
Irán éles hangon reagált a fejleményekre. Mohammad Báger Gálibáf iráni parlamenti elnök és Teherán vezető béketárgyalója az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a libanoni megállapodások megsértése miatt
az amerikai bázisok és az izraeli állások is legitim célpontnak minősülnek.
Ebráhim Rezáji, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője pedig nyíltan egy Izrael elleni katonai csapásra utalt, amikor azt írta, hogy érdemes lesz figyelni a megszállt területek egét. Az izraeli hadsereg nem sokkal később jelezte, hogy
iráni területről indított rakétákat észlelt, amelyek elhárítását a légvédelmi rendszerek meg is kezdték.
Az MTI tudósítása szerint az első, négy ballisztikus rakétából Észak-Izraelre irányzott rakétahullámot egy második hullám követte, melyet szintén sikeresen elfogott a légvédelem. A tizenkettes kereskedelmi televízió jelentése szerint újabb rakétákat észleltek, melyek Izrael felé tartanak.
Donald Trump egyre határozottabb nyomást gyakorol Izraelre. A múlt héten egy telefonos egyeztetés során meglehetősen nyers stílusban szólította fel Netanjáhut a libanoni hadműveletek visszafogására, aminek hatására az izraeli kormányfő átmenetileg felfüggesztette a bejrúti légicsapásokat, és elfogadta a legújabb tűzszüneti javaslatot. Trump az NBC televíziónak adott interjújában Iránt is ismételten megfenyegette, kijelentve, hogy vagy nagyon közel kerülnek a megállapodáshoz, vagy szétbombázzák őket.
A kiterjedt konfliktus már április óta patthelyzetben van, miután az Egyesült Államok és Izrael felfüggesztette az Irán elleni csapásait, miközben Teherán nagyrészt blokád alá vette a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, Washington pedig az iráni kikötőket zárja el a külvilágtól. Bár a felek többször is jelezték, hogy közel állnak a szoros megnyitását célzó előzetes megállapodáshoz, az elmúlt napokban ismét felerősödött az erőszak. Az amerikai erők szombaton iráni parti radarállomásokra mértek csapást a Hormuzi-szorosban, miután korábban iráni drónokat semmisítettek meg, az Iráni Forradalmi Gárda pedig válaszul kuvaiti és bahreini amerikai bázisokat vett célba. A kuvaiti hadsereg hét olyan ballisztikus rakétát fogott el, amelyek lakott területek felett haladtak át.
A béketárgyalásokat tovább nehezíti a befagyasztott iráni vagyon sorsa. Egy, az amerikai kormányzati terveket jól ismerő forrás szerint Washington az Öböl-menti szövetségeseinek adná át a zárolt iráni forrásokat, hogy azokból fedezzék az Irán által okozott károk helyreállítását. Teherán ezt a lépést jogellenesnek nevezte, és azonnali ellenlépéseket helyezett kilátásba. Irán emellett a szankciók teljes feloldásához, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzése elismeréséhez és a befagyasztott milliárdok felszabadításához köti a megállapodást, míg Trump szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőbeli egyezmény teljesen zárja ki Irán atomfegyver-fejlesztési programjának folytatását.
Forrás: Reuters
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