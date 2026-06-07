Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Izrael vasárnap ismét csapást mért Bejrút déli elővárosára, ami az első ilyen katonai akció azóta, hogy Washington a múlt héten bemutatta a libanoni tűzszüneti tervét. Irán azonnali megtorlással fenyegetőzött. Az izraeli hadsereg később közölte, hogy az iráni területről indított rakétákat észlelt Izrael irányába, ami ismét mélypontra sodorta az átfogó béketárgyalásokat.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a Dahíja negyedet célzó légicsapást a Hezbollah által Izrael ellen indított rakétatámadásra adott válaszként rendelték el, a döntést maga Benjámin Netanjáhu miniszterelnök jelentette be. A katonaság korábban két ellenséges lövedék elhárításáról számolt be, és ezzel párhuzamosan evakuálási parancsot adott ki a dél-libanoni Türosz városára, valamint annak környékére. A Hezbollah ugyanakkor világossá tette, hogy nem hajlandó letenni a fegyvert mindaddig, amíg Izrael be nem szünteti a hadműveleteket és teljesen ki nem vonul a térségből.

Irán éles hangon reagált a fejleményekre. Mohammad Báger Gálibáf iráni parlamenti elnök és Teherán vezető béketárgyalója az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a libanoni megállapodások megsértése miatt

az amerikai bázisok és az izraeli állások is legitim célpontnak minősülnek.

Ebráhim Rezáji, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője pedig nyíltan egy Izrael elleni katonai csapásra utalt, amikor azt írta, hogy érdemes lesz figyelni a megszállt területek egét. Az izraeli hadsereg nem sokkal később jelezte, hogy

iráni területről indított rakétákat észlelt, amelyek elhárítását a légvédelmi rendszerek meg is kezdték.

Az MTI tudósítása szerint az első, négy ballisztikus rakétából Észak-Izraelre irányzott rakétahullámot egy második hullám követte, melyet szintén sikeresen elfogott a légvédelem. A tizenkettes kereskedelmi televízió jelentése szerint újabb rakétákat észleltek, melyek Izrael felé tartanak.

Donald Trump egyre határozottabb nyomást gyakorol Izraelre. A múlt héten egy telefonos egyeztetés során meglehetősen nyers stílusban szólította fel Netanjáhut a libanoni hadműveletek visszafogására, aminek hatására az izraeli kormányfő átmenetileg felfüggesztette a bejrúti légicsapásokat, és elfogadta a legújabb tűzszüneti javaslatot. Trump az NBC televíziónak adott interjújában Iránt is ismételten megfenyegette, kijelentve, hogy vagy nagyon közel kerülnek a megállapodáshoz, vagy szétbombázzák őket.

A kiterjedt konfliktus már április óta patthelyzetben van, miután az Egyesült Államok és Izrael felfüggesztette az Irán elleni csapásait, miközben Teherán nagyrészt blokád alá vette a Hormuzi-szoros hajóforgalmát, Washington pedig az iráni kikötőket zárja el a külvilágtól. Bár a felek többször is jelezték, hogy közel állnak a szoros megnyitását célzó előzetes megállapodáshoz, az elmúlt napokban ismét felerősödött az erőszak. Az amerikai erők szombaton iráni parti radarállomásokra mértek csapást a Hormuzi-szorosban, miután korábban iráni drónokat semmisítettek meg, az Iráni Forradalmi Gárda pedig válaszul kuvaiti és bahreini amerikai bázisokat vett célba. A kuvaiti hadsereg hét olyan ballisztikus rakétát fogott el, amelyek lakott területek felett haladtak át.

A béketárgyalásokat tovább nehezíti a befagyasztott iráni vagyon sorsa. Egy, az amerikai kormányzati terveket jól ismerő forrás szerint Washington az Öböl-menti szövetségeseinek adná át a zárolt iráni forrásokat, hogy azokból fedezzék az Irán által okozott károk helyreállítását. Teherán ezt a lépést jogellenesnek nevezte, és azonnali ellenlépéseket helyezett kilátásba. Irán emellett a szankciók teljes feloldásához, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzése elismeréséhez és a befagyasztott milliárdok felszabadításához köti a megállapodást, míg Trump szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a jövőbeli egyezmény teljesen zárja ki Irán atomfegyver-fejlesztési programjának folytatását.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images