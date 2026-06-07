Rendkívüli választás jön a feszült sorsú európai államban: teljesen megbénult a politika

Előrehozott parlamenti választást tartanak vasárnap Koszovóban, miután a képviselők nem tudtak határidőre köztársasági elnököt választani. A kis balkáni államban ez már a második előrehozott voksolás rövid időn belül: a tavalyi decemberi választást ugyan az Önrendelkezés (Vetevendosje) párt nyerte meg 51 százalékkal, ám a politikai patthelyzet azóta sem oldódott meg.

Előrehozott parlamenti választást tartanak vasárnap Koszovóban, azt követően, hogy a képviselőknek nem sikerült határidőn belül új köztársasági elnököt választania.

A kis balkáni államban a legutóbb tavaly decemberben tartottak előrehozott parlamenti választást, amelyet az Önrendelkezés (Vetevendosje) nyert meg a szavazatok 51 százalékával, amelyen Albin Kurti pártelnököt februárban választotta miniszterelnökké a parlament – emlékeztet az MTI.

Az azt megelőző, 2025. februári választáson szintén az Önrendelkezés szerezte meg a legtöbb voksot, de a kormányalakítási kísérletek rendre kudarcot vallottak, ami hónapokra politikai patthelyzetet teremtett az országban. A decemberi előrehozott választástól a válság megoldását remélték, de csak a patthelyzet folytatódott.

A 120 parlamenti helyért 17 párt, három koalíció és egy független jelölt indul, míg a törvényhozásban tíz hely a szerb kisebbségnek, további tíz pedig a többi nemzeti kisebbségnek jár.

A választási törvény szerint önállóan induló pártoknak 5 százalékos a parlamenti küszöb, míg koalícióknak 7 százalékos. A választási bizottság adatai szerint 2 092 174 állampolgár jogosult szavazni 7 és 19 óra között.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

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