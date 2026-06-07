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Sorsdöntő tárgyalások kezdődtek a háború lezárásáról: Zelenszkij a legbefolyásosabb európai szövetségesekkel egyeztet
Globál

Sorsdöntő tárgyalások kezdődtek a háború lezárásáról: Zelenszkij a legbefolyásosabb európai szövetségesekkel egyeztet

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy Nagy-Britanniába érkezett, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytat Keir Starmer brit miniszterelnökkel, valamint az úgynevezett E3+Ukrajna formátum keretében Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral is egyeztet.

Az ukrán államfő az X platformon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy a

tárgyalások középpontjában Ukrajna védelme, a légvédelmi együttműködés megerősítése, valamint a diplomáciai kilátások közös értékelése áll.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia a folyamatokban, ehhez pedig erőt kell felmutatnia.

Az E3+Ukrajna formátum – amely a három legjelentősebb európai hatalom és Ukrajna egyeztetési fóruma – az utóbbi hónapokban egyre fontosabb szerepet tölt be az európai biztonságpolitikai koordinációban, különösen a háború lezárásának lehetséges feltételeiről szóló párbeszédben.

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Forrás: Reuters

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