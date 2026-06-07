Súlyos károkat okozott a támadás a csernobili nukleáris üzemben, megszólalt a nemzetközi megfigyelőszervezet

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vasárnapi tájékoztatása szerint szakértőik megvizsgálták egy dróncsapás következményeit a csernobili atomerőmű közelében működő központi kiégettüzemanyag-tárolónál, és megállapították, hogy a sugárzási szint a létesítménynél a normális tartományban maradt.

Az ügynökség az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy

a támadás jelentős szerkezeti károkat okozott az üzemanyag-fogadó épület egy részében,

beleértve a NAÜ ott működő biztosítéki ellenőrző irodáját is.

A helyszínen vizsgálódó szakértői csoport ugyanakkor megerősítette, hogy az

incidens nem okozott radioaktív szennyeződést.

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Forrás: Reuters

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