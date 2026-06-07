Véget ért az előrehozott választás Koszovóban

A választási bizottság adatai szerint a részvételi arány
17 óráig 29,28 százalékos volt.
Ez alacsonyabb, mint a legutóbbi, decemberi előrehozott választáson volt, amikor délután ötig a szavazásra jogosultak 38,63 százaléka járult az urnák elé.
A bizottság tájékoztatása szerint a választásokkal összefüggésben a nap folyamán komolyabb rendellenesség nem történt.
A 120 parlamenti helyért ezúttal tizenhét párt, 3 koalíció és egy független jelölt versenyzett.
A felmérések szerint a 21 lista közül várhatóan csak négy albán nemzetiségű kerül be a parlamentbe: a kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje), a Koszovói Demokrata Párt (PDK), a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK), valamint a Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK). A kisebbségeknek továbbra is húsz garantált hely jut a pristinai parlamentben, tíz a szerbeknek, tíz pedig a többi kisebbségnek.
Az előzetes eredmények éjfél körül várhatók, a választási bizottság pedig legkésőbb csütörtökig közli a végleges eredményeket.
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