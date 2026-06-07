Véres merénylet rázta meg a zsidó államot, azonnali evakuálásra szólítottak fel egy várost

Az izraeli hadsereg felszólította a dél-libanoni Türosz lakosait, hogy hagyják el otthonaikat a várható légicsapások előtt, miközben tovább fokozódnak az összecsapások a Hezbollahhal. Ezzel párhuzamosan Közép-Izraelben halálos lövöldözés történt, amelyet a helyi rendőrség terrortámadásnak minősített.

Az izraeli légvédelem vasárnap két, Libanon területéről indított lövedéket semmisített meg Izrael felett. Jiftah és Ramot Naftali térségében megszólaltak a szirénák, a támadásért azonban a Hezbollah nem vállalta a felelősséget.

A síita milícia elutasította azokat a tűzszüneti javaslatokat, amelyek a fegyverzetének leszereléséhez kötnék a megállapodást. A szervezet szerint Izraelnek előbb le kell állítania a támadásait, és vissza kell vonnia csapatait Dél-Libanonból.

Teherán szintén a libanoni fegyvernyugvást szabta meg az Egyesült Államokkal folytatandó bármilyen béketárgyalás előfeltételeként.

Izrael a 2024 novemberében életbe lépett, amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet ellenére is folytatta a libanoni hadműveleteket, amelyeket a Hezbollah fegyveresei és infrastruktúrája elleni célzott csapásoknak nevezett. A konfliktus eddig több ezer libanoni halálos áldozatot követelt, és több mint egymillió embert kényszerített otthona elhagyására.

Közép-Izraelben, a ciszjordániai Kalkílija közelében vasárnap elkövetett lövöldözésben egy 35 éves izraeli állampolgár életét vesztette, öten pedig megsebesültek, közülük ketten súlyosan. A rendőrségi jelentések szerint a támadó – egy közeli Tajbe városából származó izraeli arab férfi – életét vesztette a helyszínen, és egy második gyanúsítottal is végeztek. A hatóságok megtalálták a merénylethez használt járművet. Bár a Hamász üdvözölte a támadást, a felelősséget nem vállalta érte.

Az izraeli hadsereg megerősítő csapatokat vezényelt a helyszínekre és egy közeli ciszjordániai zsidó településre. Az eseményekről Benjámin Netanjahu miniszterelnököt is tájékoztatták. Becalel Szmotrics szélsőjobboldali pénzügyminiszter radikális változásokat követelt az izraeli arab közösségen belül, amelyet a terrorizmus veszélyes melegágyának minősített.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio