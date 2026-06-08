Aggasztó figyelmeztetést adtak ki a szakértők: veszélyes fordulat jött el az atomfegyvereknél

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező államok félreteszik leszerelési kötelezettségvállalásaikat, sőt elállnak azoktól, ehelyett nukleáris izmaikat fitogtatják
– jelentette ki Hans Kristensen, a SIPRI kutatója.
Hangsúlyozta, hogy ezzel „új kockázatokat teremtenek, és táplálják a fegyverkezési verseny dinamikáját”.
A svéd intézet becslései szerint
Oroszország és az Egyesült Államok birtokában van a világ nukleáris robbanófejeinek mintegy 83 százaléka.
A készlet a hidegháború vége után fokozatosan csökkent a robbanófejek leszerelésével.
Ez a tendencia azonban a kutatók szerint megfordulhat az elkövetkező években a leszerelés ütemének lassulása, illetve az új nukleáris fegyverek telepítése következtében.
A kilenc atomfegyver-hatalom – az Egyesült Államok, Oroszország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael – 2026 januárjában 12 187 nukleáris robbanófejjel rendelkezett a SIPRI adatai szerint. A kutatók szerint ennek négyötödét, mintegy 9745 darabot tároltak a katonai készletekben potenciális felhasználásra. Az előző évhez képest többet – becslések szerint 4012 darabot – rakétákra és repülőgépekere telepítettek. A ballisztikus rakétákat 2100-2200 robbanófejjel szerelték fel a legnagyobb készültségi szintre, ezek többsége Oroszországhoz vagy az Egyesült Államokhoz tartozott, kisebb számban pedig az Egyesült Királysághoz és Franciaországhoz.
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