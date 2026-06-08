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Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
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Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát. A Kreml Moszkva által kinevezett kormányzója szerint egy vonatot is dróntámadás ért a félszigeten, az egyik mozdonyvezető életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Közös nyilatkozatukban öt feltételt neveztek meg, melyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát. A Kreml Moszkva által kinevezett kormányzója szerint egy vonatot is dróntámadás ért a félszigeten, az egyik mozdonyvezető életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Közös nyilatkozatukban öt feltételt neveztek meg, melyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Danylo Dubchak/Frontliner/Getty Images

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