Az űrből figyelik az iráni nukleáris létesítményeket, Trump szerint már csak egy lépés a történelmi megállapodás

Az elnök kifejtette, hogy egy esetleges megegyezés esetén az Egyesült Államok saját eszközökkel, az iráni féllel közösen gyűjtené be és semmisítené meg a magasan dúsított uránt. Megállapodás hiányában ugyanakkor az amerikai haderő addig gyengíti tovább Irán katonai képességeit, amíg a nukleáris anyag biztonságos elszállítása lehetővé nem válik. Trump hozzátette, hogy az Egyesült Államok Űrhaderőjének műholdas kameráival folyamatosan szemmel tartják az iráni nukleáris létesítményeket.
Trump tájékoztatása szerint a tárgyalásokon már csak néhány vitás kérdés maradt nyitva. Bár Irán elfogadta a nukleáris fegyverek fejlesztésének tilalmát, az elnök ragaszkodott hozzá, hogy
a megállapodás az atomfegyverek vásárlását és minden egyéb módon történő beszerzését is kizárja. Az iráni fél kezdetben ellenállt, ám végül engedett ebben a kérdésben.
Az elnök elismerően szólt Irán új vezetéséről. Miután az izraeli és amerikai támadásokban életét vesztette Ali Hamenei legfőbb vezető, valamint több helyettese, a hatalmat a fia, Modzsaba Hamenei vette át. Trump az új vezetőt racionálisabbnak és rendkívül intelligensnek nevezte, bár hozzátette, hogy Modzsaba Hamenei súlyosan megsérült, és a háború kitörése óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Az amerikai elnök nem kívánta érdemben kommentálni, hogy ismeri-e a vezető pontos tartózkodási helyét, de jelezte, hogy nyitott lenne a közvetlen tárgyalásokra vele.
Trump közölte, hogy az amerikai csapatokat a konfliktus lezárásáig a térségben tartja, és szerinte nincsenek közvetlen veszélyben. A háború mindazonáltal meglehetősen népszerűtlen az amerikai lakosság körében. Az Economist és a YouGov e heti közös felmérése szerint a lakosság 68 százaléka úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak mielőbb megállapodást kellene kötnie a konfliktus rendezéséről, és a 2024-es elnökválasztáson Trumpra szavazók 55 százaléka is osztja ezt a véleményt.
Trump az amerikaiaktól türelmet kért, arra hivatkozva, hogy Irán 47 éve tartó politikájának teljes megfordítása időt vesz igénybe. Az irániakat erős és büszke népnek nevezte, hozzátéve, hogy olyan lépésekre kényszerülnek majd, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartottak, ám most nincs más választásuk.
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