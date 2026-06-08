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Bejelentették, amitől sokan rettegtek: blokádot hirdetett a fegyveres csoport a fontos tengeri útvonalon
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Bejelentették, amitől sokan rettegtek: blokádot hirdetett a fegyveres csoport a fontos tengeri útvonalon

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Az iráni támogatású jemeni húszik hétfői rakétatámadása Izrael ellen, valamint az izraeli hajóforgalom teljes tilalmának bejelentése a Vörös-tengeren a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal ismételt megbénulásával fenyeget - jelentette az Al-Arabiya.

A húszik fegyveres erőinek közleménye szerint

teljes és feltétel nélküli tilalmat hirdetnek az izraeli hajózásra a Vörös-tengeren, és az összes izraeli hajó mozgását legitim katonai célpontnak tekintik.

A csoport azt állította, hogy rakétazáport zúdított stratégiai izraeli célpontokra, amelyek pontosan elérték céljukat. Az izraeli hadsereg közölte, hogy Jemen felől indított rakétát észlelt Izrael irányába, és a légvédelmi rendszerek működésbe léptek a fenyegetés elhárítására.

A húszik az Izrael és a Hamász közötti háború idején már súlyosan akadályozták a vörös-tengeri teherhajó-forgalmat, ami számos vállalatot arra kényszerített, hogy a dél-afrikai Jóreménység foka felé kerülve szállítson. A mostani fenyegetés azért különösen aggasztó, mert a Hormuzi-szoros – a perzsa-öbölbeli olajexportőrök legfontosabb tengeri útvonala – az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus miatt továbbra is blokád alatt áll.

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A húszik márciusban csatlakoztak a közel-keleti konfliktushoz Irán oldalán, és az április 8-án életbe lépett törékeny tűzszünet óta nem hajtottak végre rakétatámadást Izrael ellen – egészen hétfőig. A támadásra éppen azon a napon került sor, amikor Izrael és Irán ismét összecsapott, ami komoly próbára tette a tűzszünetet és a béketárgyalások esélyeit. A húszik a libanoni Hezbollahhoz hasonlóan az Irán vezette, Izrael- és Amerika-ellenes, úgynevezett ellenállás tengelye nevű szövetség tagjai.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

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