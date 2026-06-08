  • Megjelenítés
Bekeményít Brüsszel, odacsapnak az orosz árnyékflottának
Globál

Bekeményít Brüsszel, odacsapnak az orosz árnyékflottának

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Unió tagállamai felhatalmazták a Földközi-tengeren állomásozó hadihajóikat az orosz "árnyékflottához" tartozó gyanús kereskedelmi hajók megállítására és átvizsgálására – jelentette be Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn, egy ciprusi védelmi miniszteri találkozó előtt - jelentette a Kyiv Post.

A döntés értelmében kibővítették az EU földközi-tengeri haditengerészeti missziója, az Irini-hadművelet mandátumát.

Kaja Kallas tájékoztatása szerint a misszió módosított alkalmazási szabályai immár lehetővé teszik a gyanús hajók feltartóztatását és átvizsgálását is.

A lépés célja a szankciók szigorúbb érvényesítése mellett a tengeri biztonság erősítése, valamint az, hogy csökkentsék Moszkva Ukrajna elleni háborújának finanszírozására fordítható bevételeit.

Az Irini-hadműveletet eredetileg 2020 márciusában indították el az ENSZ Líbiára vonatkozó fegyverembargójának betartatására. A római központú misszió emellett felügyeli az illegális kőolajexportot, küzd az embercsempészet ellen, valamint részt vesz a líbiai parti őrség kiképzésében is.

Még több Globál

Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Terjed a halálos vírus, kérést intézett a WHO vezetője az országhatárt lezáró nemzethez

Ebből nem lesz könnyű kijönni: kétségbeesett kísérletet tett Donald Tusk az elmérgesedő lengyel–ukrán viszony megoldására

A mandátumbővítés a Brüsszel részéről fokozódó nyomásgyakorlás részét képezi, miután az Európai Unió az idén elfogadott huszadik szankciócsomagjával újabb olyan hajókat és szolgáltatásokat vett célba, amelyek az orosz nyersolajszállításokhoz köthetők.

Az európai országok az utóbbi hónapokban egyre határozottabban léptek fel a szankciók kijátszásával gyanúsított járművekkel szemben.

  • Május 31-én a francia és a brit haditengerészet az Atlanti-óceánon tartóztatta fel a Tagor nevű tartályhajót, amely Murmanszk kikötőjéből indulva, hamis kameruni lobogó alatt hajózva feltehetően a büntetőintézkedéseket megsértve szállított orosz vagy iráni kőolajat.
  • Svédországban a Caffa teherhajót március óta tartják lefoglalva Trelleborg kikötőjében. Egy bírósági döntés értelmében a járművet át kell adni az ukrán hatóságoknak, mivel Kijev állítása szerint a megszállt Szevasztopolból a szíriai Tartúsz kikötőjébe irányuló, lopott gabonaszállításokhoz használták.
  • Németország 2025 márciusában foglalta le az Eventin tartályhajót, miután az felkerült az uniós szankciós listára, míg
  • Észtország egy hónappal később a Tallinn előtti vizeken tartóztatta fel a Kiwala nevű hajót.
  • Finnország pedig még 2024 végén vette zár alá az Eagle S tartályhajót, amelyet a Finn-öbölben húzódó tenger alatti kábelek megrongálásával gyanúsítanak.

Moszkva élesen bírálta az intézkedéseket. Az orosz külügyminisztérium márciusban "kalózkodással" vádolta meg az uniós tagállamokat, és hangsúlyozta, hogy az "árnyékflotta" fogalmának semmilyen alapja sincs a nemzetközi tengerjogban.

Kapcsolódó cikkünk

Nyugati pénzzel játsszák ki a szankciókat az oroszok, bármikor bekövetkezhet a katasztrófa

Érkezik a 21. szankciócsomag, Kirill pátriárka is újra listára kerülhet

Kíméletlenül odacsapna az EU az orosz olajiparnak: befagyasztanák az olajár-plafont a következő szankciós csomaggal

Címlapkép forrása: EU. A képen Kaja Kallas néz a kamerába.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
Magyar Péter: az elénk táruló kép katasztrofális
Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility