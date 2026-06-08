Bekeményít Brüsszel, odacsapnak az orosz árnyékflottának

A döntés értelmében kibővítették az EU földközi-tengeri haditengerészeti missziója, az Irini-hadművelet mandátumát.

Kaja Kallas tájékoztatása szerint a misszió módosított alkalmazási szabályai immár lehetővé teszik a gyanús hajók feltartóztatását és átvizsgálását is.

A lépés célja a szankciók szigorúbb érvényesítése mellett a tengeri biztonság erősítése, valamint az, hogy csökkentsék Moszkva Ukrajna elleni háborújának finanszírozására fordítható bevételeit.

Az Irini-hadműveletet eredetileg 2020 márciusában indították el az ENSZ Líbiára vonatkozó fegyverembargójának betartatására. A római központú misszió emellett felügyeli az illegális kőolajexportot, küzd az embercsempészet ellen, valamint részt vesz a líbiai parti őrség kiképzésében is.

A mandátumbővítés a Brüsszel részéről fokozódó nyomásgyakorlás részét képezi, miután az Európai Unió az idén elfogadott huszadik szankciócsomagjával újabb olyan hajókat és szolgáltatásokat vett célba, amelyek az orosz nyersolajszállításokhoz köthetők.

Az európai országok az utóbbi hónapokban egyre határozottabban léptek fel a szankciók kijátszásával gyanúsított járművekkel szemben.

Május 31-én a francia és a brit haditengerészet az Atlanti-óceánon tartóztatta fel a Tagor nevű tartályhajót, amely Murmanszk kikötőjéből indulva, hamis kameruni lobogó alatt hajózva feltehetően a büntetőintézkedéseket megsértve szállított orosz vagy iráni kőolajat.

Svédországban a Caffa teherhajót március óta tartják lefoglalva Trelleborg kikötőjében. Egy bírósági döntés értelmében a járművet át kell adni az ukrán hatóságoknak, mivel Kijev állítása szerint a megszállt Szevasztopolból a szíriai Tartúsz kikötőjébe irányuló, lopott gabonaszállításokhoz használták.

Németország 2025 márciusában foglalta le az Eventin tartályhajót, miután az felkerült az uniós szankciós listára, míg

Észtország egy hónappal később a Tallinn előtti vizeken tartóztatta fel a Kiwala nevű hajót.

Finnország pedig még 2024 végén vette zár alá az Eagle S tartályhajót, amelyet a Finn-öbölben húzódó tenger alatti kábelek megrongálásával gyanúsítanak.

Moszkva élesen bírálta az intézkedéseket. Az orosz külügyminisztérium márciusban "kalózkodással" vádolta meg az uniós tagállamokat, és hangsúlyozta, hogy az "árnyékflotta" fogalmának semmilyen alapja sincs a nemzetközi tengerjogban.

Címlapkép forrása: EU. A képen Kaja Kallas néz a kamerába.