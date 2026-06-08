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FONTOS Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin
Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

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Lettország és Moldova légterét is megsértette hétfőre virradóra egy-egy berepülő drón. A lett légtérbe tévedő drónt a NATO vadászgépei lőtték le, a moldovai légteret megsértő drón egy település közelében zuhant le. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint az ukrán haderő idén már több mint 600 km²-nyi területet szabadított fel az orosz megszállás alól. Csak májusban 100 km²-rel több területet hódítottak vissza az ukránok, mint amekkorát az oroszok megszereztek. Ezek alátámasztják azokat a korábbi megfigyelői számításokat, melyek szerint a 2023-as ukrán ellentámadás óta idén májusban először lett negatív az orosz területszerzés mérlege. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint az ukrán haderő idén már több mint 600 km²-nyi területet szabadított fel az orosz megszállás alól – írja az Ukrinform.

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Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin
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Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét

Kellemetlen ügy árnyékolhatja be Írország közelgő uniós elnökségét: Brüsszel magyarázatot vár azokra a hírekre, amelyek szerint egy írországi finomító az ukrajnai háború alatt is jelentős mennyiségben exportált alumínium-oxidot Oroszországba. Az ügy újabb részletei érzékeny pillanatban jelentek meg, hiszen Dublin néhány héten belül átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.

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Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
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Drón sértette meg Moldova légterét

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint az ország légterébe hétfőre virradóra repült be egy drón, amelynek törmelékeit az ukrán határ közelében, egy mezőn találták meg, Lopatna mellett.

A moldovai megfigyelőrendszerek 0 óra 20 perckor észlelték egy pilóta nélküli légi jármű behatolását Mihailovca-Lopatna település környékén – számolt be az incidensről a minisztérium, hozzáfűzve, hogy a drón maradványai egy korábbi robbanásra utalnak. A tárca elrendelte a roncsok vizsgálatát eredetük és az incidens körülményinek megállapítására.

„A történtek rávilágítanak azokra a kockázatokra és következményekre, amelyeket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja jelent a regionális biztonságra és a szomszédos államokra nézve” – hangsúlyozta a moldovai külügyminisztérium.

Maia Sandu köztársasági elnök vasárnap arról beszélt, az ukrajnai háború rámutatott, hogy országának csúcstechnológiás elfogódrónokra, gyártásuk meggyorsítása érdekében pedig új jogszabályok bevezetésére van szüksége.

(MTI)

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Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek választási győzelméhez.

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Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban
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Bejelentés érkezett a szomszédból: meghosszabbították a szerb-orosz gázalkut

Szerbia újabb három hónappal, szeptember végéig meghosszabbította földgázellátási megállapodását az orosz Gazprommal - számolt be az Enerdata.

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Bejelentés érkezett a szomszédból: meghosszabbították a szerb-orosz gázalkut
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Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket

NATO-vadászgépek lőttek le egy drónt Lettország légterében hétfőn – írja a Reuters.

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Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket
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Orosz dróntámadások érték a legnagyobb ukrán gabonaexportőr odesszai létesítményét

Ukrajna legnagyobb gabonaexportőre, a Kernel Holding hétfőn közölte, hogy a június 5-6. és június 6-7. éjszakáján az Odessza megyében lévő kikötői infrastruktúrája ellen orosz dróntámadások károkat okoztak: egy zöldséglisztraktárban tűz ütött ki, ami részleges készletveszteséget okozott, a kikötő egyik fala pedig megrongálódott. Sérültek nincsenek.

(Reuters)

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Ukrán légierő: 155 drónnal támadt az orosz haderő

Az orosz hadsereg 155 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember meghalt és többen megsebesültek, lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették az illetékes hatóságok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 124 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen 20 csapásmérő drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában egy tucatnyi drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

(MTI)

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Felfedte Zelenszkij: nála járt a legismertebb orosz oligarcha, kemény üzenettel tért vissza Moszkvába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában először ismerte el, hogy Roman Abramovics orosz oligarcha Kijevbe látogatott, és közvetítő szerepet vállalt a Moszkvával folytatandó béketárgyalások előkészítésében. Az államfő egyúttal nyomatékosította, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medencéről – írja a Reuters.

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Felfedte Zelenszkij: nála járt a legismertebb orosz oligarcha, kemény üzenettel tért vissza Moszkvába
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Léptek az európai szövetségesek: itt az öt feltétel az ukrajnai háború lezárásához

Közös nyilatkozatban szabott meg öt feltételt az orosz–ukrán háború rendezésére az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetője. A dokumentum szorosan kapcsolódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyílt leveléhez, amelyben közvetlen kétoldalú béketárgyalások megkezdését javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek – írja a The Kyiv Independent.

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Léptek az európai szövetségesek: itt az öt feltétel az ukrajnai háború lezárásához
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Eldőlt a sorsdöntő választás: a Nyugatot választotta Oroszországgal szemben a kaukázusi ország

Nikol Pasinján jelenlegi miniszterelnök pártja, a Polgári Szerződés nyerte meg a vasárnapi parlamenti választások Örményországban.

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Eldőlt a sorsdöntő választás: a Nyugatot választotta Oroszországgal szemben a kaukázusi ország
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Öten meghaltak orosz támadásokban Zapirozzsja megyében

Egy orosz támadásban öten meghaltak és tizennégyen megsebesültek az ukrajnai Zaporizzsja megyében – közölte a régió kormányzója hétfőn a Telegramban.

Ivan Fedorov szerint Oroszország légicsapásokkal, drónokkal és ágyúzással támadta a régiót, megrongálva az infrastruktúrát, lakóházakat és autókat.

(Reuters)

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Vonat, híd, olajtároló: mindent támadtak az ukrán drónok, amit csak értek

Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát.

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Vonat, híd, olajtároló: mindent támadtak az ukrán drónok, amit csak értek
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Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát. A Kreml Moszkva által kinevezett kormányzója szerint egy vonatot is dróntámadás ért a félszigeten, az egyik mozdonyvezető életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Közös nyilatkozatukban öt feltételt neveztek meg, melyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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Címlapkép forrása: Danylo Dubchak/Frontliner/Getty Images

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