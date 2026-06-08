Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin
Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint az ukrán haderő idén már több mint 600 km²-nyi területet szabadított fel az orosz megszállás alól – írja az Ukrinform.
Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
Kellemetlen ügy árnyékolhatja be Írország közelgő uniós elnökségét: Brüsszel magyarázatot vár azokra a hírekre, amelyek szerint egy írországi finomító az ukrajnai háború alatt is jelentős mennyiségben exportált alumínium-oxidot Oroszországba. Az ügy újabb részletei érzékeny pillanatban jelentek meg, hiszen Dublin néhány héten belül átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.
Drón sértette meg Moldova légterét
A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint az ország légterébe hétfőre virradóra repült be egy drón, amelynek törmelékeit az ukrán határ közelében, egy mezőn találták meg, Lopatna mellett.
A moldovai megfigyelőrendszerek 0 óra 20 perckor észlelték egy pilóta nélküli légi jármű behatolását Mihailovca-Lopatna település környékén – számolt be az incidensről a minisztérium, hozzáfűzve, hogy a drón maradványai egy korábbi robbanásra utalnak. A tárca elrendelte a roncsok vizsgálatát eredetük és az incidens körülményinek megállapítására.
„A történtek rávilágítanak azokra a kockázatokra és következményekre, amelyeket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja jelent a regionális biztonságra és a szomszédos államokra nézve” – hangsúlyozta a moldovai külügyminisztérium.
Maia Sandu köztársasági elnök vasárnap arról beszélt, az ukrajnai háború rámutatott, hogy országának csúcstechnológiás elfogódrónokra, gyártásuk meggyorsítása érdekében pedig új jogszabályok bevezetésére van szüksége.
(MTI)
Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek választási győzelméhez.
Bejelentés érkezett a szomszédból: meghosszabbították a szerb-orosz gázalkut
Szerbia újabb három hónappal, szeptember végéig meghosszabbította földgázellátási megállapodását az orosz Gazprommal - számolt be az Enerdata.
Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket
NATO-vadászgépek lőttek le egy drónt Lettország légterében hétfőn – írja a Reuters.
Orosz dróntámadások érték a legnagyobb ukrán gabonaexportőr odesszai létesítményét
Ukrajna legnagyobb gabonaexportőre, a Kernel Holding hétfőn közölte, hogy a június 5-6. és június 6-7. éjszakáján az Odessza megyében lévő kikötői infrastruktúrája ellen orosz dróntámadások károkat okoztak: egy zöldséglisztraktárban tűz ütött ki, ami részleges készletveszteséget okozott, a kikötő egyik fala pedig megrongálódott. Sérültek nincsenek.
(Reuters)
Ukrán légierő: 155 drónnal támadt az orosz haderő
Az orosz hadsereg 155 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban egy ember meghalt és többen megsebesültek, lakóépületekben és civil infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették az illetékes hatóságok.
Az előzetes adatok szerint a légvédelem 124 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen 20 csapásmérő drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.
A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában egy tucatnyi drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.
(MTI)
Felfedte Zelenszkij: nála járt a legismertebb orosz oligarcha, kemény üzenettel tért vissza Moszkvába
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában először ismerte el, hogy Roman Abramovics orosz oligarcha Kijevbe látogatott, és közvetítő szerepet vállalt a Moszkvával folytatandó béketárgyalások előkészítésében. Az államfő egyúttal nyomatékosította, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medencéről – írja a Reuters.
Léptek az európai szövetségesek: itt az öt feltétel az ukrajnai háború lezárásához
Közös nyilatkozatban szabott meg öt feltételt az orosz–ukrán háború rendezésére az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetője. A dokumentum szorosan kapcsolódik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyílt leveléhez, amelyben közvetlen kétoldalú béketárgyalások megkezdését javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek – írja a The Kyiv Independent.
Eldőlt a sorsdöntő választás: a Nyugatot választotta Oroszországgal szemben a kaukázusi ország
Nikol Pasinján jelenlegi miniszterelnök pártja, a Polgári Szerződés nyerte meg a vasárnapi parlamenti választások Örményországban.
Öten meghaltak orosz támadásokban Zapirozzsja megyében
Egy orosz támadásban öten meghaltak és tizennégyen megsebesültek az ukrajnai Zaporizzsja megyében – közölte a régió kormányzója hétfőn a Telegramban.
Ivan Fedorov szerint Oroszország légicsapásokkal, drónokkal és ágyúzással támadta a régiót, megrongálva az infrastruktúrát, lakóházakat és autókat.
(Reuters)
Vonat, híd, olajtároló: mindent támadtak az ukrán drónok, amit csak értek
Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát.
Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát. A Kreml Moszkva által kinevezett kormányzója szerint egy vonatot is dróntámadás ért a félszigeten, az egyik mozdonyvezető életét vesztette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Londonban találkozott Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőjével. Közös nyilatkozatukban öt feltételt neveztek meg, melyek garantálnák a hosszú távú és tartós békét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Danylo Dubchak/Frontliner/Getty Images
Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
Kaja Kallas Írországba látogat, ahol a nemrég még Magyar Péterrel tárgyaló miniszterelnököt vonhatja felelősségre.
Kiderült, ki lesz az új országos rendőrfőkapitány
Közölte a nevet a Belügyminisztérium.
Elstartolt az óriásberuházás: évente 30 milliárd köbméter gáz érkezhet Európába
Megkezdődött a TSGP építése.
Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban
Zelenszkij ugyanakkor figyelmeztetést is küldött az Európai Uniónak.
Drámai adatok érkeztek Amerikából: miközben javulást mértek, megduplázódott a legrosszabb helyzetben lévők száma
Egyre nő a krónikus hajléktalanság a tengerentúlon.
Most derült ki, mi történt a magyarok értékpapírjaival a választások hónapjában
Az Orbán-kormány 57 ezer milliárd forintos állampapír-állománnyal adta át az irányítást.
Hallucinogén gombát adtak a súlyosan beteg páciensnek: amit tapasztaltak, drámai volt
Óvatosságra intenek az orvosok.
Tévhitben élt a világ: az egészségesnek hitt diéta valójában nagyon is káros lehet
Nagyon oda kell figyelni.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.