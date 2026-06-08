Drónok sértették meg két európai ország légterét, nagy területszerzésekről számolt be az ukrán főparancsnok – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A moldovai védelmi minisztérium közlése szerint az ország légterébe hétfőre virradóra repült be egy drón, amelynek törmelékeit az ukrán határ közelében, egy mezőn találták meg, Lopatna mellett.

A moldovai megfigyelőrendszerek 0 óra 20 perckor észlelték egy pilóta nélküli légi jármű behatolását Mihailovca-Lopatna település környékén – számolt be az incidensről a minisztérium, hozzáfűzve, hogy a drón maradványai egy korábbi robbanásra utalnak. A tárca elrendelte a roncsok vizsgálatát eredetük és az incidens körülményinek megállapítására.

„A történtek rávilágítanak azokra a kockázatokra és következményekre, amelyeket az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja jelent a regionális biztonságra és a szomszédos államokra nézve” – hangsúlyozta a moldovai külügyminisztérium.

Maia Sandu köztársasági elnök vasárnap arról beszélt, az ukrajnai háború rámutatott, hogy országának csúcstechnológiás elfogódrónokra, gyártásuk meggyorsítása érdekében pedig új jogszabályok bevezetésére van szüksége.

(MTI)