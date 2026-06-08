Ebből nem lesz könnyű kijönni: kétségbeesett kísérletet tett Donald Tusk az elmérgesedő lengyel–ukrán viszony megoldására

A diplomáciai válságot az váltotta ki, hogy Zelenszkij még májusban nevezte el az ukrán hadsereg egyik egységét az UPA-ról, ami Lengyelországban heves felháborodást váltott ki. Bár egyes ukránok a Szovjetunió és a náci Németország elleni ellenállás hőseként tisztelik a szervezetet, az UPA egyben a lengyelellenes volhíniai mészárlások fő elkövetője is volt. Az 1943 és 1945 közötti etnikai tisztogatások során a lengyel adatok szerint mintegy százezer lengyel civilt gyilkoltak meg ukrán nacionalisták, míg a megtorlásokban több ezer ukrán is életét vesztette.
Karol Nawrocki lengyel elnök javaslatára hétfőn összeült egy tanácsadó testület, amely arról tárgyalt, hogy megvonják Zelenszkijtől a Fehér Sas-rendet, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését. Az elismerést még 2023-ban adományozta az ukrán államfőnek Andrzej Duda, az ország előző elnöke.
Tusk, aki egyben Nawrocki politikai ellenfele is, az X közösségi platformon nyilvánosan szólította fel mindkét elnököt a közvetlen párbeszédre.
Mivel a diplomácia nem hozott eredményt, nyilvánosan fordulok Karol Nawrocki és Volodimir Zelenszkij elnökökhöz egy közvetlen és őszinte beszélgetés reményében. Mielőtt az érzelmek tönkretennék azt a szolidaritást, amely az orosz fenyegetéssel szemben született. Az együttműködés mindkét államunk és nemzetünk érdekeit szolgálja, míg a konfliktus Moszkva érdekeit szolgálja. Ez bizonyára mindannyiunk számára nyilvánvaló
– fogalmazott Tusk.
Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do Prezydentów @NawrockiKn i @ZelenskyyUa o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu… https://x.com/NawrockiKn?ref_src=twsrc%5Etfw— Donald Tusk (@donaldtusk) June 8, 2026
A kitüntetés esetleges visszavonásához a jogászok szerint valószínűleg Tusk ellenjegyzésére is szükség lenne, bár a szakértők véleménye megoszlik ebben a kérdésben.
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