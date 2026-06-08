Egyetlen mondattal lesöpörte az asztalról Lavrov az európai békekezdeményezést

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. A kezdeményezést Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetői is felkarolták Zelenszkijjel történt vasárnapi londoni találkozójukon, majd közös nyilatkozatban öt feltételt határoztak meg az igazságos és tartós békéhez. Ezek között szerepel az azonnali és átfogó tűzszünet, valamint a jelenlegi frontvonal alapján indított tárgyalások is.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján egyértelműen visszautasította a felvetéseket, mondván, nem a tárgyalóasztalnál, hanem a fronton dőlnek el a dolgok.

Nem tudom, hogyan is lehetne egyáltalán tárgyalásokról beszélni ilyen körülmények között. Jelenleg nem a tárgyalásoktól függ minden, hanem a frontvonalon harcoló hőseink tetteitől

– mondta Lavrov.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén elutasította az európai kezdeményezést, arra hivatkozva, hogy a kontinens vezetői aláássák saját békefelhívásaikat azzal, hogy egyidejűleg katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának.

Kiemelte, hogy Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz mind a békéről próbálnak beszélni, miközben hangsúlyozzák, hogy új fegyvertípusok biztosításával kívánják segíteni Ukrajnát, ami szerinte egyértelmű ellentmondás a retorikájukban.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 08. Léptek az európai szövetségesek: itt az öt feltétel az ukrajnai háború lezárásához

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