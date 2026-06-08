Eldőlt a sorsdöntő választás: a Nyugatot választotta Oroszországgal szemben a kaukázusi ország

Nikol Pasinján jelenlegi miniszterelnök pártja, a Polgári Szerződés nyerte meg a vasárnapi parlamenti választások Örményországban.

A News.am beszámolója szerint a szavazatok 94 százalékának megszámolása után a nyugatos Polgári Szerződés párt vezet 50,07 százalékkal.

A második helyen áll a Moszkva-barát Erős Örményország nevű pártszövetség, amelyet a leggazdagabb örmény üzletember, az orosz állampolgársággal is rendelkező Szamvel Karapetján vezet. A pártszövetség 23,35 százalékot szerzett.

Harmadik helyen áll egy másik oroszbarát blokk, az Örményország Szövetség, amelynek vezetője az ország második elnöke, Robert Kocsarján. Ők 9,96 százalékon állnak.

A szintén oroszbarát Virágzó Örményország egyelőre nem éri el a parlamenti küszöböt, 3,99 százaléka van.

Jelen állás szerint tehát összesen három párt vagy pártszövetség esélyes arra, hogy bejusson a jereváni parlamentbe.

Nikol Pasinján kormányfő már órákkal korábban, a szavazatok csak 21 százalékának összeszámlálása után „történelmi győzelmet” hirdetett. Akkor pártja 54 százalékon állt, de később volt olyan is, hogy beesett 50 százalék alá.

A választási részvétel 59 százalékos volt.

FRISSÍTÉS!!! Megszámolták az összes szavazatot, ez alapján négypárti lesz a következő parlament, miután végül a Virágzó Örményország párt is átlépte a küszöböt. Ez alapján Pasinján pártjának 61 mandátuma lesz, ami kényelmes többséget jelent neki a 105 tagú törvényhozásban, viszont nem lesz meg az alkotmányozáshoz szükséges kétharmados többség. Az Erős Örményország 28, az Örményország Szövetség 11, a Virágzó Örményország 4 mandátumot szerzett.

Az örmény választások jelentőségét az adja, hogy a kaukázusi volt szovjet tagköztársaság Pasinján 2018 óta tartó miniszterelnöksége alatt egyértelműen nyugatos irányt vett. Pasinján felfüggesztette hazája részvételét a Moszkva vezette katonai blokkban, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (KBSZSZ), az örmény parlament pedig tavaly törvényben rögzítette, hogy az ország az EU-s tagságra törekszik. (Hivatalos csatlakozási kérvényt ugyanakkor nem adtak be.)

Pasinján megválasztása állt ki Donald Trump amerikai elnök, illetve az Európai Unió is támogatásáról biztosította. Ezzel szemben Moszkva erőteljes nyomásgyakorlásba kezdett: felfüggesztette több fontos örmény exporttermék bevitelét, és azzal fenyegetett, hogy felbontja az ország kőolaj- és gázszerződéseit.

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Címlapkép: Nikol Pasinján örmény miniszterelnök leadja szavazatát. Forrás: MTI/EPA/Photolure