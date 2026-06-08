Elstartolt az óriásberuházás: évente 30 milliárd köbméter gáz érkezhet Európába

Algéria hivatalosan is elindította a transzszaharai gázvezeték (TSGP) saját szakaszának építését. A több mint négyezer kilométer hosszú projekt Nigériából juttathatna évente akár 30 milliárd köbméter földgázt a Földközi-tenger partjára, ahonnan az európai piacok is elérhetők lennének.

A mintegy 4128 kilométer hosszú vezetékszakasz Nigériából szállítana földgázt Algéria Földközi-tenger partvidékére.

A tervek szerint

a rendszer évente akár 30 milliárd köbméter földgáz továbbítására is képes lenne, amely jelentős új exportforrást teremthetne Európa számára

- írja az Enerdata.

A projektet három állami energetikai vállalat fejleszti közösen. A nigériai NNPC és az algériai Sonatrach együttesen 90%-os részesedéssel rendelkezik, míg Niger a SONIDEP révén 10%-os tulajdonosként vesz részt a beruházásban. A Sonatrach közlése szerint a vezeték az algériai Hassi R'Mel gázelosztó központnál kapcsolódik majd az ország meglévő szállítórendszeréhez és exportinfrastruktúrájához. Ez lehetővé teszi, hogy a Nigériából érkező gáz viszonylag gyorsan eljusson a nemzetközi piacokra, köztük Európába is.

A beruházás jelentőségét növeli, hogy Algéria már jelenleg is az Európai Unió egyik fontos földgáz-beszállítója, miközben Nigéria a világ egyik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik, amelynek jelentős része egyelőre kihasználatlan.

A projekt előkészítése évek óta zajlik. A három érintett ország 2022-ben írt alá együttműködési megállapodást a vezeték megvalósításáról. A beruházás egyik kulcskérdése Niger szerepe és finanszírozása. Korábban Abdelmadjid Tebboune algériai elnök arról beszélt, hogy a Nigeren áthaladó szakasz finanszírozását és kivitelezését is az algériai állami Sonatrach vállalhatja magára.

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