  • Megjelenítés
Elstartolt az óriásberuházás: évente 30 milliárd köbméter gáz érkezhet Európába
Globál

Elstartolt az óriásberuházás: évente 30 milliárd köbméter gáz érkezhet Európába

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Algéria hivatalosan is elindította a transzszaharai gázvezeték (TSGP) saját szakaszának építését. A több mint négyezer kilométer hosszú projekt Nigériából juttathatna évente akár 30 milliárd köbméter földgázt a Földközi-tenger partjára, ahonnan az európai piacok is elérhetők lennének.

A mintegy 4128 kilométer hosszú vezetékszakasz Nigériából szállítana földgázt Algéria Földközi-tenger partvidékére.

A tervek szerint

a rendszer évente akár 30 milliárd köbméter földgáz továbbítására is képes lenne, amely jelentős új exportforrást teremthetne Európa számára

- írja az Enerdata.

Még több Globál

Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban

Az űrből figyelik az iráni nukleáris létesítményeket, Trump szerint már csak egy lépés a történelmi megállapodás

A projektet három állami energetikai vállalat fejleszti közösen. A nigériai NNPC és az algériai Sonatrach együttesen 90%-os részesedéssel rendelkezik, míg Niger a SONIDEP révén 10%-os tulajdonosként vesz részt a beruházásban. A Sonatrach közlése szerint a vezeték az algériai Hassi R'Mel gázelosztó központnál kapcsolódik majd az ország meglévő szállítórendszeréhez és exportinfrastruktúrájához. Ez lehetővé teszi, hogy a Nigériából érkező gáz viszonylag gyorsan eljusson a nemzetközi piacokra, köztük Európába is.

A beruházás jelentőségét növeli, hogy Algéria már jelenleg is az Európai Unió egyik fontos földgáz-beszállítója, miközben Nigéria a világ egyik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik, amelynek jelentős része egyelőre kihasználatlan.

A projekt előkészítése évek óta zajlik. A három érintett ország 2022-ben írt alá együttműködési megállapodást a vezeték megvalósításáról. A beruházás egyik kulcskérdése Niger szerepe és finanszírozása. Korábban Abdelmadjid Tebboune algériai elnök arról beszélt, hogy a Nigeren áthaladó szakasz finanszírozását és kivitelezését is az algériai állami Sonatrach vállalhatja magára.

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Pavel Bushuyev

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility