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Elszabadult az amerikai bevándorlási hivatal, terroristának hitték a világbajnokságra érkező csatárt
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Elszabadult az amerikai bevándorlási hivatal, terroristának hitték a világbajnokságra érkező csatárt

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Hétórás repülőtéri kihallgatáson esett át az Egyesült Államokban az iraki labdarúgó-válogatott csatára, Ajmen Huszejn, akit egy adminisztratív hiba miatt terroristának hittek. Míg a játékost a tévedés tisztázása után elengedték, a nemzeti csapat fotósától megtagadták a belépést az országba - írta a 24.hu. Eközben a csapat szurkolói is arra panaszkodnak, hogy nehéz vízumot szerezni – tudósított a BBC.

Az iraki sajtó beszámolója szerint a chicagói repülőtérre érkező, harmincéves támadót az amerikai bevándorlási hivatal munkatársai vették őrizetbe. Március 31-én az ő góljával győzték le Bolíviát a pótselejtezőn, amivel a csapat 1986 után most másodjára jutott ki a világbajnokságra. Bár hazájában rendkívül ismert személynek számít, a hatóságok egy névazonosság miatt összetévesztették egy másik állampolgárral. A férfit végül elengedték.

Bár a futballista kálváriája is rendkívül megterhelő volt, még mindig szerencsésebben járt, mint a válogatott fotósa.

Talál Szaláh-t ugyanis több mint tíz órán keresztül tartották fogva, majd miután átvizsgálták a telefonját, végleg megtagadták tőle a belépést az Egyesült Államokba.

Mivel az iraki csapat másodjára jut ki a világbajnokságra, ezért kiemelt figyelem övezi a hazai szurkolók részéről az eseményt. A meccsekre azonban meglehetősen nehéz kijutni, ahogyan azt egy dühös szurkoló, Abdulla Adnan esetén keresztül érzékeltette a BBC.

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Az Irán elleni háború kitörése után az Egyesült Államok a régió biztonsági helyzetére való tekintettel felfüggesztette a szokásos konzuli szolgáltatásokat Irakban. Ez azt jelenti, hogy az országban nincs olyan hely, ahol Adnan és más iraki szurkolók vízumot kaphatnának, mivel személyes interjún kell részt venniük.

Adnan ezért a szomszédos Jordániába utazott, hogy ott próbáljon vízumot szerezni az amerikai nagykövetségen.

Amikor azonban megérkezett a megbeszélt időpontra, a személyzet közölte vele, hogy mivel nem jordániai állampolgár, a nagykövetség nem adhat neki vízumot.

Így végül nem jut el a meccsekre.

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