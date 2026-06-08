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Felfedte Zelenszkij: nála járt a legismertebb orosz oligarcha, kemény üzenettel tért vissza Moszkvába
Globál

Felfedte Zelenszkij: nála járt a legismertebb orosz oligarcha, kemény üzenettel tért vissza Moszkvába

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky News brit hírcsatornának adott interjújában először ismerte el, hogy Roman Abramovics orosz oligarcha Kijevbe látogatott, és közvetítő szerepet vállalt a Moszkvával folytatandó béketárgyalások előkészítésében. Az államfő egyúttal nyomatékosította, hogy Ukrajna nem mond le a Donyec-medencéről – írja a Reuters.

Az ukrán elnök a londoni tárgyalásai alkalmával számolt be a találkozóról. Elmondása szerint Abramovics azzal a szándékkal kereste meg, hogy közvetítsen Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, de kérte, hogy a megbeszélés a nyilvánosság kizárásával történjen. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a találkozó valójában nem volt titkos, és az orosz fél elsősorban arra volt kíváncsi, milyen engedményekre hajlandó Kijev.

Az ukrán elnök határozott választ adott, kijelentve, hogy nem adják át a Donbaszt az oroszoknak.

Azt mondtam, hogy a kérdés nem rólunk szól. Ti a mi területünkön harcoltok ellenünk. Beszéltem neki a Donbaszról, és ez volt a legfontosabb üzenet. Azt mondtam, hogy nem megyünk el, és nem hagyjuk el a területünket. Nem, nem fogunk ilyen módon győzelmet adni nektek. És nem is fogjátok megkapni

– mondta Zelenszkij.

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A Donbasz avagy Donyeck-medence két ukrán megyét jelent, Luhanszkot és Donyecket. Luhanszk megye már teljes egészében orosz kézen van, de Donyeck olyan kulcsfontosságú erődvárosait, mint Szlovjanszk és Kramatorszk, Ukrajna ellenőrzi. Orosz részről a háború elsődleges célja Donyeck megye maradék területének megszerzése.

Abramovics, a Chelsea labdarúgóklub korábbi tulajdonosa, az Ukrajna ellen 2022-ben indított orosz invázió miatt bevezetett büntetőintézkedések hatálya alatt áll. A háború első heteiben még aktív közvetítő szerepet játszott a sikertelen béketárgyalásokon, valamint a fekete-tengeri gabonamegállapodás tető alá hozásában, azóta azonban háttérbe húzódott a diplomáciai színtéren.

Zelenszkij ismételten kizárta annak a lehetőségét, hogy Putyinnal Oroszországban vagy Belaruszban találkozzon. Ugyanakkor a tárgyalások megkezdésének leggyorsabb módjaként elfogadhatónak nevezte a jelenlegi frontvonalak mentén történő tűzszünetet, de nyomatékosította, hogy ez nem jelent területi lemondást. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy a leggyorsabb út a konfliktus befagyasztása, majd diplomáciai mederbe terelése, ám a háborút úgy szeretnék lezárni, hogy az a jövőben ne újulhasson ki.

Címlapkép forrása: Clive Rose/Getty Images

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