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Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin
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Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin

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Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok szerint az ukrán haderő idén már több mint 600 km²-nyi területet szabadított fel az orosz megszállás alól – írja az Ukrinform.

Az ellenség folyamatos nyomása ellenére Ukrajna fegyveres erői továbbra is rendületlenül tartják a védelmüket, megsemmisítik a megszállókat, és hatékony csapásokat mérnek az ellenségre annak műveleti és stratégiai hátországában

– írta Facebook-oldalán Szirszkij.

A helyzet a fronton továbbra is összetett és dinamikus. Az ellenség továbbra is próbál előrenyomulni Ukrajna keleti és déli részén, és a harci cselekmények száma jelentősen megnőtt

– írta a főparancsnok, hozzátéve, hogy a legintenzívebb harcok Pokrovszknál, Olekszandrivszkénél és Huljapolénél zajlanak.

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A májusi aktív műveletek eredményeként a felszabadított és elvesztett területek aránya közel +100 négyzetkilométer a javunkra. Összesen több mint 600 négyzetkilométernyi ukrán területet szabadítottak fel az év eleje óta

– számolt be az ukrán sikerekről Szirszkij.

A DeepState ukrám megfigyelőcsoport június 1-jei jelentése szerint

Oroszország májusban 2023 októbere óta a legkevesebb területet szerezte, mindössze 14 km²-t.

Úgy számolnak, hogy ezzel a 2023 nyári ukrán ellentámadás óta először fordult negatívba az orosz területszerzés, vagyis májusban az ukrán erők több területet hódítottak vissza az oroszoktól, mint amennyire az oroszok rátették a kezüket.

Szirszkij adatai most megerősítik a megfigyelőcsoport számításait.

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Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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