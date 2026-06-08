Fordult a kocka az ukrajnai fronton: megérkeztek a számok, amiket nem akart látni Putyin

Az ellenség folyamatos nyomása ellenére Ukrajna fegyveres erői továbbra is rendületlenül tartják a védelmüket, megsemmisítik a megszállókat, és hatékony csapásokat mérnek az ellenségre annak műveleti és stratégiai hátországában
– írta Facebook-oldalán Szirszkij.
A helyzet a fronton továbbra is összetett és dinamikus. Az ellenség továbbra is próbál előrenyomulni Ukrajna keleti és déli részén, és a harci cselekmények száma jelentősen megnőtt
– írta a főparancsnok, hozzátéve, hogy a legintenzívebb harcok Pokrovszknál, Olekszandrivszkénél és Huljapolénél zajlanak.
A májusi aktív műveletek eredményeként a felszabadított és elvesztett területek aránya közel +100 négyzetkilométer a javunkra. Összesen több mint 600 négyzetkilométernyi ukrán területet szabadítottak fel az év eleje óta
– számolt be az ukrán sikerekről Szirszkij.
A DeepState ukrám megfigyelőcsoport június 1-jei jelentése szerint
Oroszország májusban 2023 októbere óta a legkevesebb területet szerezte, mindössze 14 km²-t.
Úgy számolnak, hogy ezzel a 2023 nyári ukrán ellentámadás óta először fordult negatívba az orosz területszerzés, vagyis májusban az ukrán erők több területet hódítottak vissza az oroszoktól, mint amennyire az oroszok rátették a kezüket.
Szirszkij adatai most megerősítik a megfigyelőcsoport számításait.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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