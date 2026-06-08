Ismét lángba borult a Közel-Kelet, egymást lövi Irán és Izrael

Vasárnap Izrael ismét Libanon fővárosát, Bejrútot támadta, annak ellenére, hogy Donald Trump korábban kérte, ne tegyék ezt, az Iránnal való béketárgyalások érdekében.
Az izraeli csapásokra válaszul Irán ballisztikus rakétákat indított különböző izraeli célpontok, köztük a Názáret közelében található Ramat David légibázis ellen.
Izrael erre válaszcsapásokat indított iráni rakétakilövő állomások és különböző infrastrukturális létesítmények ellen.
Hétfő reggel egy iráni petrolkémiai létesítményt is támadás ért.
Az Axios információi szerint az iráni csapások után Donald Trump amerikai elnök felhívta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy a békefolyamat érdekében ne torolja meg az iráni csapásokat.
Ennek ellenére a zsidó állam megtorolta a támadást.
Mindenkinek elege van ebből a mániákus iráni rezsimből. A világ egyetlen magára valamit is adó országa sem tűrne el egy ilyen támadást, és Izrael sem fog
– írta az X-en Yechiel Leiter, Izrael washingtoni nagykövete, hozzátéve, Irán összesen 11 ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre.
Hétfő reggel Irán újabb támadásokat indított izraeli célpontok ellen.
Trump az izraeli csapásokat követően a Financial Times-nak azt mondta, a mostani támadások nem veszélyeztetik a békemegállapodást.
Ez nem fog hatással lenni az egyezményre. Én hozom a döntéseket. Minden döntést én hozok. Ő (Netanjahu) nem hoz döntéseket
– fogalmazott az amerikai elnök.
A támadásokba az Irán által támogatott jemeni húszik is beszálltak, akik rakétákat indítottak izraeli területek ellen.
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