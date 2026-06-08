  • Megjelenítés
Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket
Globál

Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
NATO-vadászgépek lőttek le egy drónt Lettország légterében hétfőn – írja a Reuters.

A lett hadsereg közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint

a szövetséges vadászgépek sikeresen megsemmisítették a drónt, amely belépett Lettország légterébe.

A hatóságok a drón észlelése után arra kérték Kelet-Lettország lakosságát, hogy vonuljanak zárt helyekre, a riasztást pedig a célpont lelövése után vonták vissza.

Azt egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy orosz vagy ukrán drónról volt-e szó.

Még több Globál

Az űrből figyelik az iráni nukleáris létesítményeket, Trump szerint már csak egy lépés a történelmi megállapodás

Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Bejelentették, amitől sokan rettegtek: blokádot hirdetett a fegyveres csoport a fontos tengeri útvonalon

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadásait Oroszország ellen, amelyek immár a Balti-tenger térségét is elérik.

Ennek során több ukrán katonai drón is megsértette a szomszédos NATO-tagállamok, így Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterét. A múlt hónapban például egy NATO-vadászgép Észtország felett semmisített meg egy vélhetően ukrán drónt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility