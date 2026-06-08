Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket

A lett hadsereg közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint

a szövetséges vadászgépek sikeresen megsemmisítették a drónt, amely belépett Lettország légterébe.

A hatóságok a drón észlelése után arra kérték Kelet-Lettország lakosságát, hogy vonuljanak zárt helyekre, a riasztást pedig a célpont lelövése után vonták vissza.

Azt egyelőre nem sikerült megállapítani, hogy orosz vagy ukrán drónról volt-e szó.

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a nagy hatótávolságú drónokkal végrehajtott támadásait Oroszország ellen, amelyek immár a Balti-tenger térségét is elérik.

Ennek során több ukrán katonai drón is megsértette a szomszédos NATO-tagállamok, így Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterét. A múlt hónapban például egy NATO-vadászgép Észtország felett semmisített meg egy vélhetően ukrán drónt.

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