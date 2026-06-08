Léptek az európai szövetségesek: itt az öt feltétel az ukrajnai háború lezárásához

A közös nyilatkozatot Zelenszkij londoni látogatása alkalmával adták ki, ahol az ukrán államfő kétoldalú tárgyalást folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, majd az úgynevezett E3-formátumú egyeztetésen vett részt a három európai vezető – Starmer mellett Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár – társaságában. A felek üdvözölték Ukrajna közelmúltbeli harctéri sikereit és a dróntechnológia terén elért áttöréseket, különös tekintettel az orosz utánpótlási vonalak ellen végrehajtott közepes hatótávolságú csapásokra.
Az öt feltétel értelmében
az orosz elnöknek el kell fogadnia az azonnali és teljes tűzszünetet, a tárgyalásoknak pedig a jelenlegi frontvonalak mentén kell megkezdődniük,
ami pontosan egybevág Zelenszkij nyílt levelének javaslatával. A nyilatkozat azt is rögzíti, hogy Ukrajnának a tűzszünet életbe lépésével egyidejűleg jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciákat kell kapnia, amelyeket többnemzeti erők állomásoztatásával is szavatolnának.
A negyedik feltétel előírja, hogy Oroszországnak meg kell térítenie a háborús károkat. Az aláírók egyúttal leszögezték, hogy a külföldön lévő orosz eszközök befagyasztása mindaddig érvényben marad, amíg Moszkva be nem fejezi a harcokat, és nem fizet kártérítést.
Az ötödik pont kimondja, hogy a jövőbeli megállapodásoknak figyelembe kell venniük az európai biztonsági érdekeket, az Európai Uniót vagy a NATO-t érintő kérdésekhez pedig a tagállamok, illetve a szövetségesek hozzájárulása szükséges.
A nyilatkozat annak ellenére született meg, hogy az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások megrekedtek – részben Washington és Irán konfliktusa miatt –, Vlagyimir Putyin pedig eddig következetesen elutasította a tűzszünetet és az ukrán elnök nyílt levelét is. Zelenszkij a diplomáciai folyamat újraindítása érdekében fordult közvetlenül Moszkvához, amivel egyúttal az aktívabb európai szerepvállalás előtt is teret nyitott.
Címlapkép forrása: Lucy North/PA Images via Getty Images
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