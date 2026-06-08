Nagy teher esett le az európai vezetők szívéről: Nyugat-barát győzelem született az EU-ba törekvő országban

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is gratulált Nikol Pasinján örmény miniszterelnöknek választási győzelméhez.

A végleges adatok szerint a vasárnapi örményországi parlamenti választásokat Nikol Pasinján miniszterelnök nyugatos pártja, a Polgári Szerződés nyerte a szavazatok 49,8 százalékával. A 105 fős törvényhozásban ez kényelmes többséget, 61 mandátumot biztosít a pártnak, ugyanakkor a kétharmados, alkotmányozó többséget nem sikerült elérni. Ez problémássá teszi Pasinján egyik fő ígéretének, az Azerbajdzsánnal történő békekötésnek a valóra váltását, ehhez ugyanis népszavazásra, utóbbi kiírásához viszont alkotmányozó többségre lenne szükség.

Pasinján mindenesetre a győzelem után hangsúlyozta, hogy a közeljövőben intézményesíteni akarja az Azerbajdzsánnal kötendő békeszerződést.

A Moszkva-barát örmény-orosz milliárdos, a vagyonát Oroszországban szerző Szamvel Karapetján vezette Erős Örményország pártszövetség lett a második a voksok 23,3 százalékával. A Robert Kocserján volt államfő nevével fémjelzett Örményország Szövetség a harmadik helyen végzett a szavazatok 9,9 százalékával. A Virágzó Örményország nevű párt éppen bejutott a parlamentbe a voksok 4 százalékával. A három fő oroszbarát formáció így együttesen a szavazatok 37 százalékát kapta meg.

A korábban Oroszországhoz erősen kötődő volt szovjet tagköztársaság Örményország a 2018-ban a „bársonyos forradalommal” hatalomra jutott Pasinján miniszterelnöksége alatt egyértelmű nyugatos fordulatot vett,

tavaly óta már törvény is rendelkezik Örményországban az EU-hoz való csatlakozás szándékáról. Ennek megfelelően fontos nyugati vezetők üdvözölték a jelenlegi kormányfő győzelmét.

Kedves Nikol Pasinján, gratulálok választási győzelméhez. Az Ön által vezetett bársonyos forradalom szelleme 2018-ban is él és erős. Nagyra értékeljük partnerségünket a demokratikus Örményországgal, amely folyamatosan közeledik Európához. Örményország mellett állunk

– üzent Ursula von der Leyen.

Jereván egyik legfontosabb támogatója, Franciaország elnöke, Emmanuel Macron szintén gratulált Pasinján győzelméhez.

Szívből gratulálok, kedves Nikol Pasinján, a parlamenti választásokon aratott elsöprő győzelméhez. Örömmel dolgozom Önnel együtt, hogy tovább erősítsük együttműködésünket népeink szolgálatában, a béke és Örményország szuverenitásának támogatása, valamint az Európához való közeledés lendületének erősítése érdekében

– írta Macron.

Volodimir Zelenszkij szintén gratulált a győzelemhez, kiemelve, hogy Ukrajna készen áll a kétoldalú együttműködés kiterjesztésére. Az ukrán elnök egyben az EU felelősségét is hangsúlyozta az örmények támogatásában nyugatos útjukon.

Ukrajna készen áll arra, hogy kiterjesszük együttműködésünket, és éppen most van itt az ideje, hogy az Európai Unió valódi támogatást nyújtson Örményországnak, és mindent megtegyen annak érdekében, hogy az emberek úgy érezzék, jobb az életük az Európával való kapcsolatuknak köszönhetően. Ez egy próbatétel az Európai Unió számára. Fontos, hogy ne veszítsük el az időt, és ne szalasszuk el a lehetőségeket

– figyelmeztetett Zelenszkij.

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Címlapkép: Nikol Pasinján örmény miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnököt fogadja 2026. május 5-én Jerevánban. Forrás: MTI/EPA/Vahram Baghdaszarján