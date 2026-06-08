Rendkívüli helyzet: soha nem látott mélységbe zuhant az áram ára Franciaországban

Franciaország villamosenergia-piaca is példátlan mértékű változáson megy keresztül, miután 2026 első öt hónapjában már 306 órán át alakultak negatívan az áramárak, miközben 2023-ban egész évben mindössze 24 ilyen órát regisztráltak.

Az RTE, a francia átviteli rendszerirányító (TSO) adatai szerint

január 1. és május 27. között a negatív áras időszakok naponta átlagosan mintegy öt órán át tartottak

- bár az esetek felében az árak csak enyhén csúsztak a nulla szint alá - írta meg az energynews.

Az átlagos negatív ár körülbelül −20 euró/MWh volt, ám május 1-jén a másnapi szállításra vonatkozó tőzsdei ár elérte a −498 euró/MWh-s szintet, ami már a szabályozási árpadlót közelítette.

Ilyen mély árzuhanásra korábban még nem volt példa

- tette hozzá a francia rendszerirányító.

A negatív árak jellemzően tavasszal, a májusi munkaszüneti napokon jelentkeznek, amikor az alacsony kereslet magas szél- és napenergia-termeléssel párosul. Idén viszont már februárban megjelentek az első ilyen időszakok, amelyeket Thomas Veyrenc, az RTE gazdasági, stratégiai és pénzügyi főigazgatója atipikusnak és újszerűnek nevezett.

A nukleáris termelés kiesése és a gyenge vízenergia-termelés miatt kialakult 2022–2023-as energiaválság után Franciaország mára nettó exportőrré vált,

így 2025-ben a nettó exportbevétel elérte az 5,4 milliárd eurót.

A francia gazdasági minisztérium idén áprilisban közzétett elemzéséből kiderül, hogy a francia átlagos piaci spot ár 2025-ben mintegy 61 euró/MWh volt, szemben a 89 euró/MWh-s német átlaggal. Veyrenc szerint a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt emelkedő gáz- és olajárak dacára a francia villamosenergia-árak rendkívül stabilak maradtak, ami komoly védőpajzsot jelent a fogyasztóknak.

A negatív árak ugyanakkor

növelik a termelők rendszerirányítási költségeit és a támogatási rendszerekhez kapcsolódó állami kiadásokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 25. Elkészült a javaslat, ami teljesen átírhatja a magyar energiaárakat

2026. január 1-jétől új szabályozás lépett életbe, amelynek értelmében minden tíz megawatt feletti teljesítményű termelőegységnek – beleértve a megújuló energiát használókat is – kötelező részt vennie az úgynevezett kiegyenlítő mechanizmusban. Korábban a leterhelést szinte kizárólag az atom- és vízerőművek végezték.

A rendszer rugalmasságának növelésére több megoldást is meghatároztak, mint például a szabályozható erőművek teljesítménymódosítását, az akkumulátoros energiatárolás fejlesztését, valamint a piaci árakhoz igazodó keresletoldali választ. Ez utóbbiak közül kiemelkedik az elektromos járművek alacsony áras időszakokban történő töltése, amely az egyik legfontosabb rugalmassági eszköz lehet a növekvő mennyiségű, tiszta villamosenergia-termelés hálózati integrációjában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ