Sok milliárd dolláros zöldhullám söpör végig a világon, de az Egyesült Államok kezd lemaradni

Világszerte több mint a duplájára nőtt a végleges beruházási döntést (FID) elért, alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipari projektek száma az elmúlt fél évben - írta meg a Reuters.

A 2024 novembere és 2025 áprilisa közötti időszakban világszerte 19 projekt kapott zöld utat, összesen 43 milliárd dollár értékben, miközben az egy évvel korábbi azonos időszakban mindössze nyolc ilyen beruházásról döntöttek. A jóváhagyott projektek nagy része Kínában valósult meg, összesen 13, a metanolgyártástól az alumíniumiparig terjedő ágazatokban, míg az Egyesült Államokban mindössze egyetlen fejlesztés jutott el a végleges beruházási döntésig.

A környezetbarát ipari beruházások felgyorsulása egy olyan időszakra esett, amikor a fosszilis energiahordozók ára az Irán elleni amerikai és izraeli támadások következtében megugrott.

Az alacsony kibocsátású ipari projektek globális listája jelenleg 969 beruházást tartalmaz a vegyipartól és a légi közlekedéstől kezdve a cement- és fémgyártásig.

Ebből Kína 170, a napövezeti országok – köztük India és Brazília – 318, Európa 211, az Egyesült Államok pedig 72 bejelentett projekttel képviselteti magát.

Bár a jelentés szerint az Egyesült Államok továbbra is jelentős projektportfólióval rendelkezik, a lendülete érezhetően alábbhagyott, mivel a bejelentett projektek száma egy év alatt 92-ről 72-re esett vissza.

Forrás: Reuters

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