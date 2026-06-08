Terjed a halálos vírus, kérést intézett a WHO vezetője az országhatárt lezáró nemzethez

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hétfőn, a kampalai kórház ebola-elkülönítő részlegén tett látogatása során kijelentette, hogy
az általános utazási korlátozások nem hatékonyak, ezért reméli, hogy az ugandai hatóságok felülvizsgálják a múlt hónap végén bevezetett határzárat.
A főigazgató ugyanakkor elismerően szólt Uganda járvány elleni fellépéséről, amelyet gyorsnak és hatékonynak nevezett.
A WHO nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetet hirdetett az ebola ritka, Bundibugyo-vírustörzsének terjedése miatt. A járvány epicentruma a kongói Ituri tartományban található, ahol az Afrikai Unió egészségügyi szervezete szerint az országban azonosított 544 megerősített esetből 515-öt regisztráltak.
Ugandában eddig 19 megerősített ebolás esetet jelentettek, és a fertőzöttek többsége a szomszédos Kongóból érkezett.
Forrás: Reuters
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