Terjed a halálos vírus, kérést intézett a WHO vezetője az országhatárt lezáró nemzethez

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója arra kérte Ugandát, hogy bírálja felül a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös határszakaszának lezárásáról hozott döntését, amelyet az ebola terjedésének megfékezése érdekében vezetett be.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hétfőn, a kampalai kórház ebola-elkülönítő részlegén tett látogatása során kijelentette, hogy

az általános utazási korlátozások nem hatékonyak, ezért reméli, hogy az ugandai hatóságok felülvizsgálják a múlt hónap végén bevezetett határzárat.

A főigazgató ugyanakkor elismerően szólt Uganda járvány elleni fellépéséről, amelyet gyorsnak és hatékonynak nevezett.

A WHO nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetet hirdetett az ebola ritka, Bundibugyo-vírustörzsének terjedése miatt. A járvány epicentruma a kongói Ituri tartományban található, ahol az Afrikai Unió egészségügyi szervezete szerint az országban azonosított 544 megerősített esetből 515-öt regisztráltak.

Ugandában eddig 19 megerősített ebolás esetet jelentettek, és a fertőzöttek többsége a szomszédos Kongóból érkezett.

Forrás: Reuters

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