Trump megunta a huzavonát: végleg meg akarja szerezni magának a kulcsfontosságú szigetet

A brit lap információi alapján a Trump-adminisztráció ezzel a lépéssel

megkerülné a brit felet, és közvetlenül Mauritiusszal egyezkedne a vételről, hogy hosszú távon is garantálja a Diego Garcia katonai támaszpont feletti ellenőrzést.

Ehhez azonban elengedhetetlen lenne, hogy a terület először hivatalosan is mauritiusi fennhatóság alá kerüljön. A szigetek átadásáról rendelkező korábbi brit jogszabálytervezetet idén áprilisban jegelték, miután Washington megvonta a támogatását a megállapodástól.

Az akvizíciós tervet Scott Bessent pénzügyminiszter dolgozta ki és terjesztette Donald Trump elé, ám a Telegraph úgy tudja, hogy ez csupán egy a vizsgált alternatívák közül, és nem feltétlenül a legnépszerűbb forgatókönyv. A Trump-kormányzat bizonyos tisztségviselői ugyanis attól tartanak, hogy

a szigetek Mauritiusnak történő átadása komoly kémkedési kockázatokkal járna, figyelembe véve az afrikai szigetország szoros kínai kapcsolatait.

A Chagos-szigetekről korábban elűzött őslakosok hatfős küldöttsége a múlt héten Londonban úgy nyilatkozott, hogy az ügyet teljesen eltérítette a brit belpolitika. Louis Olivier Bancoult, a delegáció vezetője leszögezte, hogy bár támogatják a brit–mauritiusi egyezmény véglegesítését, számukra a saját jogaik érvényesítése a legfontosabb. Hozzátette, hogy a brit kormány részéről nem lát valódi akaratot a közösségük helyzetének rendezésére.

A szigetcsoport körüli diplomáciai konfliktus különös hangsúlyt kap a február vége óta tartó amerikai–izraeli–iráni háború kontextusában. A Diego Garcia bázis mindössze 3800 kilométerre fekszik Irántól, és olyan stratégiai jelentőségű katonai repülőtérrel rendelkezik, amely alkalmas nagy hatótávolságú csapásmérők indítására is. Irán már többször is célba vette a létesítményt, márciusban például egy amerikai hadihajónak kellett elhárítania egy ilyen támadást. Az Egyesült Királyság ugyanebben a hónapban járult hozzá ahhoz, hogy az amerikai erők a bázis területéről indítsanak ellencsapásokat az iráni rakétaindító állások ellen.

A brit kormány szóvivője kiemelte, hogy Diego Garcia csaknem hatvan éve kulcsfontosságú stratégiai védelmi pont mind az Egyesült Királyság, mind az Egyesült Államok számára, és a mauritiusi megállapodás éppen a bázis hosszú távú biztonságát hivatott garantálni. Egy kormányzati forrás pedig egyértelművé tette, hogy London kezdettől fogva csakis Washington támogatásával volt hajlandó előrelépni az ügyben.

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