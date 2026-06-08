  • Megjelenítés
Trump megunta a huzavonát: végleg meg akarja szerezni magának a kulcsfontosságú szigetet
Globál

Trump megunta a huzavonát: végleg meg akarja szerezni magának a kulcsfontosságú szigetet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok a Chagos-szigetek megvásárlását fontolgatja Mauritiustól, miután elakadtak a tárgyalások a szigetcsoport feletti brit szuverenitás átadásáról - számolt be a The Guardian.

A brit lap információi alapján a Trump-adminisztráció ezzel a lépéssel

megkerülné a brit felet, és közvetlenül Mauritiusszal egyezkedne a vételről, hogy hosszú távon is garantálja a Diego Garcia katonai támaszpont feletti ellenőrzést.

Ehhez azonban elengedhetetlen lenne, hogy a terület először hivatalosan is mauritiusi fennhatóság alá kerüljön. A szigetek átadásáról rendelkező korábbi brit jogszabálytervezetet idén áprilisban jegelték, miután Washington megvonta a támogatását a megállapodástól.

Az akvizíciós tervet Scott Bessent pénzügyminiszter dolgozta ki és terjesztette Donald Trump elé, ám a Telegraph úgy tudja, hogy ez csupán egy a vizsgált alternatívák közül, és nem feltétlenül a legnépszerűbb forgatókönyv. A Trump-kormányzat bizonyos tisztségviselői ugyanis attól tartanak, hogy

Még több Globál

Átfogó támadás érte a Krímet, Európa három legfontosabb vezetőjével találkozott Zelenszkij – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Léptek az európai szövetségesek: itt az öt feltétel az ukrajnai háború lezárásához

Eldőlt a sorsdöntő választás: a Nyugatot választotta Oroszországgal szemben a kaukázusi ország

a szigetek Mauritiusnak történő átadása komoly kémkedési kockázatokkal járna, figyelembe véve az afrikai szigetország szoros kínai kapcsolatait.

A Chagos-szigetekről korábban elűzött őslakosok hatfős küldöttsége a múlt héten Londonban úgy nyilatkozott, hogy az ügyet teljesen eltérítette a brit belpolitika. Louis Olivier Bancoult, a delegáció vezetője leszögezte, hogy bár támogatják a brit–mauritiusi egyezmény véglegesítését, számukra a saját jogaik érvényesítése a legfontosabb. Hozzátette, hogy a brit kormány részéről nem lát valódi akaratot a közösségük helyzetének rendezésére.

A szigetcsoport körüli diplomáciai konfliktus különös hangsúlyt kap a február vége óta tartó amerikai–izraeli–iráni háború kontextusában. A Diego Garcia bázis mindössze 3800 kilométerre fekszik Irántól, és olyan stratégiai jelentőségű katonai repülőtérrel rendelkezik, amely alkalmas nagy hatótávolságú csapásmérők indítására is. Irán már többször is célba vette a létesítményt, márciusban például egy amerikai hadihajónak kellett elhárítania egy ilyen támadást. Az Egyesült Királyság ugyanebben a hónapban járult hozzá ahhoz, hogy az amerikai erők a bázis területéről indítsanak ellencsapásokat az iráni rakétaindító állások ellen.

A brit kormány szóvivője kiemelte, hogy Diego Garcia csaknem hatvan éve kulcsfontosságú stratégiai védelmi pont mind az Egyesült Királyság, mind az Egyesült Államok számára, és a mauritiusi megállapodás éppen a bázis hosszú távú biztonságát hivatott garantálni. Egy kormányzati forrás pedig egyértelművé tette, hogy London kezdettől fogva csakis Washington támogatásával volt hajlandó előrelépni az ügyben.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlan fordulat: egyetlen pillanat alatt kulcsfontosságú bázisokat vesztett el Donald Trump - Borul az egész katonai művelet?

Címlapkép forrása: 2026 Handout via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új korszak kezdődhet a fogyókúrában: bemutatták a szert, ami célzottan pusztítja a hasi zsírt
Pattanásig feszült a helyzet: Irán ballisztikus rakétákkal szórta meg Izraelt
Örökre bukhatja legfontosabb szövetségesét Ukrajna, egyre jobban megalázzák Vlagyimir Putyint – Ukrajnai háborús híreink szombaton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility