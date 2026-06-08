Váratlan fordulat: Trump keményen rászólt a legfontosabb szövetségesére, de ez hatott

Újabb fejezettel bővült az izraeli-iráni konfliktus ma hajnalban, amikor a két ország hirtelen újra rakétákat indított a másik ellen. A csapásváltást követően a felek már bejelentették, hogy leállították a művelet, ezt megelőzően viszont Donald Trump is kifejtette a véleményét a helyzetről, nem túl higgadt hangvételben:
Izraelnek és Iránnak azonnal abba kell hagynia a lövöldözést
– közölte a Truth Social-ön.
A felszólítás érdekessége, hogy ugyanúgy vonatkoztatta mindazt a legfontosabb szövetségesére, Izraelre, mint riválisára. Ez megerősíti azokat az információkat, amely szerint Washington egyre jobban elhidegül Jeruzsálemtől, a két ország közötti bizalom súlyos válságban van. Trump korábban éles hangvétellel bírálta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is, egyes vélekedések szerint a közel-keleti ország vezetőjét hibáztatja a térségi katonai beavatkozás sikertelenségéért. Tovább ronthatta a helyzetet, hogy arról is érkeztek információk, hogy Jeruzsálem aktívan kémkedik az Irán és Amerika közötti béketárgyalások részleteiről, tehát lényegében a saját szövetségesét is megfigyeli.
Az amerikai elnök nem sokkal ezt követően újabb posztot hozott nyilvánosságra:
Mindkét fél, Izrael és Irán is, azonnali fegyverszünetet kíván elérni
– jelentette ki.
Ezt követően jött a bejelentés, hogy elcsendesednek a rakétaindítók, Trump szerint ez a végleges megállapodásig érvényben marad. Benjamin Netanjahu ez esetet követően összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet, ahol a legfontosabb védelmi és politikai döntéshozókkal vitatják meg a helyzetet. A legfrissebb információk szerint telefonon egyeztetett Trumppal, ennek részleteiről egyelőre nem kerültek elő információk.
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