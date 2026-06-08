Vérszállítás drónnal? Így mentik meg az ukrán katonák életét a legveszélyesebb zónákban

Az elmúlt hónapokban megszaporodtak a drónok és egyéb pilóta nélküli eszközök harctéri egészségügyi alkalmazásáról szóló beszámolók. A híradások szerint pilóta nélküli repülőeszközökkel

már juttattak el vérkészítményeket válságos állapotban lévő sebesültekhez,

távolról azonosítottak ellátásra szoruló sérülteket, sőt

a levegőből dobtak le kimentésre alkalmas elektromos járműveket is.

Ezzel párhuzamosan több olyan pilóta nélküli szárazföldi eszköz prototípusát is bemutatták már, amelyeket kifejezetten sebesültszállításra terveztek.

A brit hírszerzés értékelése alapján a drónok által célba juttatott egészségügyi felszerelések szinte biztosan növelik a túlélési esélyeket azokon a hevesen vitatott területeken, ahol a hagyományos mentés kivitelezhetetlen, a sebesültek kimenekítése pedig késik vagy elhúzódik.

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A távirányítású szárazföldi járművek szintén hatékonynak bizonyultak a sebesültek kimentése során bizonyos helyzetekben, és alkalmazásuk várhatóan tovább terjed majd azokon a területeken, ahol a harcok jellege miatt a hagyományos módszerek nem alkalmazhatók.

A jelentés összegzése rámutat, hogy ezek a technológiák már most érezhetően javítják az ukrán fegyveres erők harctéri egészségügyi ellátásának színvonalát, és közvetlenül hozzájárulnak a sérült katonák életben maradásához.

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