Vonat, híd, olajtároló: mindent támadtak az ukrán drónok, amit csak értek

Hétfőre virradóra ukrán dróntámadások érték az oroszok által megszállt Krím félszigetet, az ugyancsak megszállt Mariupolt, továbbá a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városát.

Szergej Akszjonov, a megszállt Krím Moszkva által kinevezett kormányzója a Telegramon azt írta, ukrán dróntámadás ért egy személyszállító vonatot, amely a félsziget központja, Szimferopol és Moszkva között közlekedett. A helyettes mozdonyvezető életét vesztette a támadásban, a mozdonyvezető megsebesült, de az utasoknak nem lett baja. A csapás után leállították a vonatközlekedést a Krímben.

Helyi beszámolók szerint Szimferopol városában találat ért egy olajterminált, a csapás után kisebb tűz ütött ki.

A Szimferopolhoz közeli Hvaridjiszke településen, illetve a Fekete-tenger partján fekvő, 2022-ben megszállt Mariupol városában egy-egy elektromos alállomást ért csapás.

Vlagyimir Szaldo, Herszon megye megszállt részeinek Moszkva által kinevezett kormányzója szerint ukrán dróntámadás ért egy Herszon megyét a Krímmel összekötő hidat Csonhar településnél. A híd megsérült. A támadást az azt végrehajtó ukrán 1. önálló rohamzászlóalj is megerősítette.

Fekete füst szállt fel a Fekete-tenger keleti partján található Novorosszijszk városában a Grusevaja Balka olajtárolónál. A létesítmény a legnagyobb olajtároló a kaukázusi régióban.

A Krím félszigeten az ukrán csapások miatt továbbra is jegyre adják az üzemanyagot.

Az orosz jogban önálló közigazgatási státusszal rendelkező Szevasztopol Moszkva által kinevezett kormányzója, Mihail Razvozsajev a Telegramon azt írta, a lakosoknak elektronikus kódokat osztanak ki a tankoláshoz. Aki az egyik napon kódot kap, a következő hét napban nem tankolhat.

Forrás: Reuters, The Kyiv Independent

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