Alig indult el, máris váratlan problémába ütközött az orosz ellen-Starlink: köddé vált az egyik műhold

A Bureau 1440 nevű magán-űripari vállalat megerősítette a hírt, amely szerint a márciusban pályára állított 16 műholdból 15 maradt keringési pályán. A társaság jelenleg összesen 21 műholdat üzemeltet, amelyek közül hat korábbi kísérleti egység a Rasszvet–1 és Rasszvet–2 küldetésekből származik, a fennmaradó 15 darab pedig a márciusi indítás eredménye.

A Bureau 1440 még március 24-én jelentette be a Rasszvet hálózat első operatív műholdjainak sikeres pályára állítását, amellyel a projekt a kísérleti fázisból átlépett a kereskedelmi szolgáltatás kiépítésének szakaszába.

A vállalat az alacsony Föld körüli pályán kiépítendő rendszerrel nagy sebességű, szélessávú internetszolgáltatást tervez biztosítani Oroszország egész területén.

A tervek szerint 2030 végéig a műholdkonstelláció 292 operatív egységből áll majd, a teljes projekt során pedig összesen 383 műhold felbocsátását tervezik. A fejlesztés az orosz Adatgazdaság nemzeti program keretében valósul meg, amelyhez a szövetségi költségvetésből 102 milliárd rubelt (mintegy 1,3 milliárd dollárt) biztosítanak, míg a Bureau 1440 további 329 milliárd rubellel (körülbelül 4,2 milliárd dollárral) járul hozzá a finanszírozáshoz.

A fejlesztés mögötti stratégiai motivációt jól mutatja, hogy a Starlink az ukrajnai háború során az ukrán katonai kommunikációs infrastruktúra kulcsfontosságú elemévé vált. Idén februárban Kijev bejelentette, hogy az orosz csapatok által illegálisan használt Starlink-terminálokat a SpaceX vállalattal együttműködve deaktiválták, ami komoly fennakadásokat okozott az orosz harctéri kommunikációban és a drónműveletekben.

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