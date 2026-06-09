Az ebola után a kolera is felütötte a fejét, már több tucat halálos áldozata van a kórnak

Nigéria északkeleti Borno szövetségi államában 74 halálos áldozata volt a kolerának május eleje óta, a fertőzöttek száma pedig elérte a 7800-at – közölte kedden az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű segélyszervezet.

Nap mint nap egyre több ember érkezik súlyos, vizes hasmenéssel és kiszáradással, akik közül sokan nagy távolságokat tettek meg hogy ellátáshoz jussanak

– mondta Bienfait Tombola, az MSF Maiduguri város sürgősségi ellátásáért felelős orvosi projektkoordinátora.

Az MSF közlése szerint eddig 7439 beteget kezeltek, ami átlagosan 230 betegfelvételt jelentett naponta. Kiemelték, hogy csak június 5-én több mint 500 új esetet regisztráltak, ami

napi betegfelvételi rekordot jelentett a járvány kezdete óta.

Az MSF az ország egészségügyi minisztériumának adatait ismertetve hozzátette, hogy június 7-ig 7850 gyanús esetet regisztráltak 14 helyi önkormányzat területen, és a fertőzöttek száma napról napra meredeken emelkedik. Hangsúlyozták, hogy a járvány megterheli a 17 éve tartó iszlamista felkelés miatti elvándorlásnak, valamint a gyenge vízellátásnak és rossz higiéniai körülményeknek kitett régió egészségügyi ellátórendszerét. Hozzátették, hogy az MSF a helyzet javítása érdekében, az állami egészségügyi minisztériummal együttműködve hozta létre a régió fővárosban, Maiduguriban található járványközpontját.

A szennyezett ivóvízzel és élelmiszerrel terjedő kolera olyan súlyos hasmenéssel és hányással járó betegség, amely a higiéniai hiányosságokkal küzdő területeken virágzik elsősorban. Kezelés nélkül akár néhány óra alatt is halálhoz vezethet. Az MSF közölte, hogy a helyi hatóságok oltási kampány bevezetését tervezik, miközben a segélyszervezet fokozni próbálja tevékenységét a járvány megfékezése érdekében.

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